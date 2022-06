Les dirigeants amérindiens font pression pour une commission d’internat

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le gouvernement fédéral a la responsabilité envers les tribus amérindiennes, les villages autochtones de l’Alaska et les communautés autochtones hawaïennes de soutenir et de revitaliser pleinement les pratiques éducatives, linguistiques et culturelles que les politiques antérieures des internats cherchaient à détruire, a déclaré la secrétaire américaine à l’intérieur Deb Haaland. dit mercredi.

Haaland a témoigné devant un comité du Sénat américain qui envisage de légiférer pour créer une commission nationale sur la vérité et la guérison afin de traiter les traumatismes intergénérationnels résultant de l’héritage des internats amérindiens aux États-Unis.

En tant que première et unique secrétaire du Cabinet amérindien, la voix de Haaland s’est brisée d’émotion et ses yeux se sont remplis lorsqu’elle s’est adressée au comité.

Haaland, originaire de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, a déclaré que l’assimilation forcée qui s’est produite pendant un siècle et demi grâce à l’initiative de l’internat était à la fois traumatisante et violente. Elle a noté qu’elle-même était un produit de ces politiques car ses grands-parents ont été retirés de leur famille et envoyés dans des internats.

« La politique fédérale des internats indiens fait partie de l’histoire de l’Amérique que nous devons raconter », a déclaré Haaland. « Bien que nous ne puissions pas changer cette histoire, je crois que notre nation bénéficiera d’une pleine compréhension de la vérité sur ce qui s’est passé et d’une concentration sur la guérison des blessures du passé. »

Des chefs tribaux et des défenseurs du Maine à l’Alaska et à Hawaï se sont joints à Haaland pour exprimer leur soutien à une commission nationale, affirmant que cela offrirait à beaucoup la possibilité de faire valider leurs histoires personnelles.

La sombre histoire des internats amérindiens – où les enfants n’étaient pas autorisés à parler leur langue et souvent maltraités – a été profondément ressentie à travers le pays indien et à travers les générations.

À partir de la loi sur la civilisation indienne de 1819, les États-Unis ont promulgué des lois et des politiques pour établir et soutenir les internats. L’objectif était de civiliser les Amérindiens, les Amérindiens de l’Alaska et les Hawaïens. Les institutions religieuses et privées recevaient souvent des fonds fédéraux et étaient des partenaires volontaires.

L’agence Haaland a publié en mai un rapport unique en son genre qui a nommé plus de 400 écoles que le gouvernement fédéral a soutenues pour dépouiller les Amérindiens de leur identité. L’étude a jusqu’à présent identifié au moins 500 enfants décédés dans certaines écoles, mais ce nombre devrait atteindre des milliers ou des dizaines de milliers à mesure que les recherches se poursuivent.

Le département prévoit également une tournée d’un an pour recueillir des histoires de survivants des pensionnats pour une collection d’histoire orale. Haaland a déclaré que l’un des premiers arrêts se ferait en Oklahoma.

Quant à la législation visant à créer une commission vérité et guérison, elle a eu sa première audience au Congrès le mois dernier. Il est parrainé par deux représentants amérindiens des États-Unis – la démocrate Sharice Davids du Kansas, qui est Ho-Chunk, et le républicain Tom Cole de l’Oklahoma, qui est Chickasaw.

La démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren dirige l’effort au Sénat.

La commission proposée aurait une portée plus large que l’enquête de l’Intérieur pour rechercher des dossiers avec un pouvoir d’assignation. Il ferait des recommandations au gouvernement fédéral dans les cinq ans suivant son adoption, possible à la Chambre des États-Unis mais plus difficile au Sénat.

Travailler pour découvrir la vérité et créer une voie de guérison nécessiterait des ressources financières dans le pays indien, que le gouvernement fédéral a chroniquement sous-financé.

Kirk Francis, chef de la nation indienne Penobscot dans le Maine, a déclaré qu’il serait difficile de quantifier le coût des dommages culturels de l’époque des pensionnats. Mais il a déclaré que les dirigeants du Congrès devraient avoir des conversations chaque année lorsqu’ils fixent les priorités de financement, pour s’assurer que les programmes tribaux sont correctement soutenus.

Il a déclaré que tout travail d’une commission nationale ouvrirait inévitablement de vieilles blessures.

«Ce sera une période difficile et les communautés devront être en mesure de supporter ce traumatisme historique par le biais d’un traitement. Les ressources vont être une part importante de ce succès », a-t-il déclaré.

Norma Ryūkō Kawelokū Wong Roshi, responsable politique de l’ancien gouverneur d’Hawaï John Waiheʻe, a déclaré que le travail du ministère de l’Intérieur et toute future commission devraient être considérés comme des étapes d’un processus qui s’étendra sur des générations.

« Ce n’est pas un et fait », a déclaré Wong. « Ce qui a mis des centaines d’années à se déchirer au point de se briser ne peut être réparé, et encore moins nous propulser vers un avenir plus prospère au fil de quelques études, rapports et auditions. Il y a du travail à faire et cela peut être fructueux.

Susan Montoya Bryan, Associated Press