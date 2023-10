Les dirigeants américains pointent du doigt l’Iran et apportent un soutien inébranlable à Israël face à l’invasion terroriste

Les dirigeants politiques américains et d’autres personnalités clés ont exprimé leur soutien à Israël après l’invasion meurtrière du Hamas samedi. L’attaque sur plusieurs fronts contre Israël a commencé du jour au lendemain et a actuellement fait des centaines de morts et des centaines de blessés.

Le président Joe Biden a publié cet après-midi un communiqué de presse favorable, déclarant : « Les États-Unis mettent en garde contre toute autre partie hostile à Israël cherchant à tirer profit de cette situation. Le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable. Mon équipe et moi suivons cette situation. étroitement, et je resterai en contact étroit avec le Premier ministre Netanyahu. »

Depuis ce matin, l’État d’Israël est en guerre. Notre premier objectif est d’éliminer les forces hostiles qui ont infiltré notre territoire et de rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés attaquées. Le deuxième objectif, en même temps, est d’exiger un… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) 7 octobre 2023

Plus tôt dans la journée, l’administration Biden, via le Bureau américain des affaires palestiniennes, avait publié une déclaration controversée exhortant Israël à éviter des représailles à l’attaque terroriste. Cette déclaration a depuis été supprimée.

Le Bureau des Affaires palestiniennes de Biden exhorte Israël à NE PAS se défendre contre l’attaque du Hamas, puis supprime le messagehttps://t.co/IJqZwIkoXm -Charlie Kirk (@charliekirk11) 7 octobre 2023

Karoline Leavitt, porte-parole de Make America Great Again Inc., a déclaré dans un communiqué de presse publié ce matin : « Cette attaque non provoquée contre Israël, notre plus grand allié au Moyen-Orient, est méprisable et malheureusement prévisible. Nous devons être aux côtés de nos Israéliens. amis et alliés.

Leavitt a également discuté de la situation de l’ancien président Donald Trump. avertissement le mois dernier, où il a déclaré que les 6 milliards de dollars que le président Joe Biden a donnés à l’Iran seraient utilisés pour provoquer des actes de terrorisme dans tout le Moyen-Orient. Le Hamas est connu pour être l’un des mandataires de l’Iran pour lutter contre Israël.

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidence et ambassadrice des Nations Unies, a exprimé son soutien à Israël en déclarant : « Le Hamas a déclaré la guerre à Israël à l’occasion de la fête juive de Shemini Atzeret et du 50ème anniversaire de la guerre du Yom Kippour. organisation terroriste sanguinaire soutenue par l’Iran et déterminée à tuer autant de vies innocentes que possible. »

Ron DeSantis, gouverneur de Floride et candidat à la présidentielle déclaré concernant les représailles d’Israël, « non seulement ils ont le droit de se défendre, mais ils ont le devoir de se défendre contre ces terroristes du Hamas soutenus par l’Iran. L’Iran a contribué à financer cette guerre contre Israël, et les politiques de Joe Biden qui ont été indulgentes envers L’Iran a contribué à remplir leurs caisses. »

Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à Israël sur X plus tôt dans la journée :

J’ai parlé au président Herzog et au Premier ministre Netanyahu. Je condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population. La France est solidaire d’Israël et des Israéliens, attachée à leur sécurité et à leur droit à se défendre. -Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 octobre 2023

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira demain à 15 heures en séance d’urgence à huis clos pour discuter de la situation au Moyen-Orient.