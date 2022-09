WASHINGTON (AP) – Les dirigeants américains, depuis le président Joe Biden, veillent à ne pas déclarer une victoire prématurée après qu’une offensive ukrainienne a forcé les troupes russes à une retraite désordonnée dans le nord. Au lieu de cela, les responsables militaires se tournent vers les combats à venir et élaborent des plans pour fournir à l’Ukraine plus d’armes et étendre la formation, tout en attendant avec prudence la réponse de la Russie aux pertes soudaines et stupéfiantes sur le champ de bataille.

Bien qu’il y ait eu une large célébration des gains de l’Ukraine au cours du week-end, les responsables américains savent que le président russe Vladimir Poutine a encore des troupes et des ressources à exploiter, et que ses forces contrôlent toujours de vastes étendues à l’est et au sud.

“Je suis d’accord qu’il ne devrait pas y avoir de dopage de la balle car la Russie a encore des cartes à jouer”, a déclaré Philip Breedlove, un général à la retraite de l’US Air Force qui a été le commandant en chef de l’OTAN de 2013 à 2016. c’est à l’est et au nord et je crois que si l’Occident équipe correctement l’Ukraine, ils pourront conserver leurs gains.

Les législateurs ont particulièrement souligné les armes de précision et les systèmes de roquettes que les États-Unis et les pays occidentaux ont fournis à l’Ukraine comme étant la clé du changement spectaculaire de l’élan, y compris le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité à guidage de précision, ou HIMARS, et l’anti à grande vitesse -Radiation Missile, ou HARM, qui est conçu pour cibler et détruire les systèmes de défense aérienne équipés de radars.

“Ils sont là, ils sont dans le théâtre et ils font la différence”, a déclaré le sénateur Chris Coons, démocrate du Delaware et membre de la commission sénatoriale des relations étrangères. Entre les mains de combattants ukrainiens très motivés qui tirent le meilleur parti d’armes allant des drones standard et des armes russes abandonnées aux armes avancées de l’Occident, les HIMARS permettent aux Ukrainiens “d’inverser la tendance, de façon spectaculaire”, a déclaré Coons. .

Pendant ce temps, un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis examinaient les besoins futurs, y compris des discussions sur la fourniture d’une formation au combat plus intensive pour les grandes unités ukrainiennes, un changement par rapport à la formation actuelle axée sur les petites équipes apprenant à manipuler des armes spécifiques. Il envisage également d’envoyer des systèmes de défense aérienne supplémentaires, ainsi que des drones de frappe meurtrière et davantage de drones de surveillance. Le responsable était l’un des deux qui a informé les journalistes lundi sous couvert d’anonymat pour discuter des détails de la planification.

Le lancement par l’Ukraine ces derniers jours d’une contre-offensive très attendue – dans une autre partie du pays que celle où les troupes russes occupant l’Ukraine s’étaient massées pour y faire face – a provoqué les plus grands changements territoriaux depuis des mois dans la guerre de 200 jours, lancée lorsque Poutine a déployé les forces russes dans le pays voisin, ciblant son gouvernement orienté vers l’Occident.

Les responsables américains ont reconnu que les États-Unis avaient fourni des informations pour aider la contre-offensive ukrainienne, mais ont refusé de dire dans quelle mesure ou si les responsables occidentaux avaient aidé à élaborer une stratégie pour prendre les forces russes au dépourvu en attirant l’attention sur les plans d’attaque dans le sud, tout en complotant un plus formidable campagne dans l’est.

Les États-Unis ont fourni des informations “sur les conditions” dans le pays, a déclaré l’un des responsables, mais “en fin de compte, c’était le choix ukrainien. L’armée ukrainienne et les dirigeants politiques ukrainiens ont pris les décisions sur la manière de mener cette contre-offensive.

Les forces ukrainiennes ont affirmé lundi avoir repris une large bande de territoire et plus de 20 colonies ukrainiennes à la Russie, repoussant jusqu’à la frontière nord-est des deux pays. Les soldats russes se rendaient en si grand nombre que l’Ukraine avait du mal à leur faire de la place, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens.

Les Ukrainiens ont pilonné 400 cibles au total avec le HIMARS depuis que les États-Unis ont commencé à les fournir, les utilisant “avec un effet dévastateur”, a déclaré le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, aux journalistes à la fin de la semaine dernière alors que la contre-offensive de l’Ukraine commençait. .

Les systèmes guidés par GPS montés sur camion tirent plus vite, plus loin et plus précisément que les lance-roquettes de conception soviétique utilisés par la Russie et l’Ukraine. Ils peuvent atteindre des cibles jusqu’à 80 kilomètres (50 miles). Les forces ukrainiennes ont utilisé les 16 HIMARS et plusieurs systèmes similaires pour frapper les lignes d’approvisionnement, les dépôts de munitions et d’autres cibles russes clés.

Les Ukrainiens « croient que cela s’est produit à cause des nouveaux équipements technologiques et des armes que nous leur avons envoyés. Ils … ont dit bien, si vous les aviez envoyés il y a six mois », a déclaré le sénateur Dick Durbin, un démocrate de l’Illinois. “Nous ne les avions pas il y a six mois, mais vous savez, nous avons dû construire l’armement et former leurs gens dessus, cela prend du temps.”

Pourtant, les dirigeants ukrainiens en demandent toujours plus, notamment des avions de combat et le système de missiles tactiques de l’armée à plus longue portée, ou ATACMS, un missile sol-sol que les États-Unis ont jusqu’à présent refusé d’envoyer.

Une question clé à l’avenir sera de savoir combien le Congrès et le public américain sont prêts à dépenser pour la guerre en Ukraine, qui, selon les États-Unis et l’Occident, représente également une menace importante pour l’Europe.

On ne sait pas si, ou comment, les succès des combattants ukrainiens ces derniers jours affecteront le débat en cours. La Maison Blanche a demandé au Congrès de donner son feu vert à une aide supplémentaire de 11,7 milliards de dollars dans le cadre d’une mesure de financement globale du gouvernement que les législateurs doivent approuver avant la fin du mois.

“Je n’ai pas vu de manque d’appétit jusqu’à présent” pour le financement continu de l’Ukraine, a déclaré le sénateur Roy Blunt, R-Mo. “Je pense que voir la capacité de prendre l’aide qu’ils ont reçue et de réussir clairement dans certains de leurs efforts est un encouragement à vouloir en faire plus.”

Les États-Unis – le principal contributeur à l’effort de guerre de l’Ukraine parmi les membres de l’OTAN – ont déversé plus de 15 milliards de dollars en armes et autres soutiens militaires en Ukraine depuis janvier.

Biden a reconnu les gains sur le champ de bataille pour l’Ukraine au cours du week-end mais a refusé d’en dire plus. “Je ne vais pas en parler maintenant parce que les choses sont en cours”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Breedlove a noté que malgré les récentes pertes au combat, Poutine a encore «beaucoup de chars et beaucoup de camions et beaucoup de gens qu’il peut encore jeter sur ce problème. Ce ne sont tout simplement pas ses meilleurs chars, ses meilleurs camions ou ses meilleurs employés.

Mais il a averti que l’hiver pourrait apporter le défi le plus redoutable. Les mesures prises par Poutine pour arrêter l’approvisionnement en carburant de l’Europe, ce qui devrait faire augmenter les prix, visent probablement à transformer l’opinion publique dans toute la région.

“Même si l’armée de M. Poutine a pris des coups sur le front militaire, sa grande carte, mais probablement à jouer, c’est à quel point l’Europe tient bon pendant un hiver que M. Poutine va rendre complètement misérable pour le peuple européen”, dit Breedlove. “Je pense que M. Poutine essaie désespérément de s’accrocher à l’hiver parce que son grand espoir est maintenant de séparer les peuples européens de leurs dirigeants politiques européens.”

Les rédacteurs d’Associated Press Seung Min Kim, Lisa Mascaro et Aamer Madhani ont contribué à ce rapport.

Lolita Baldor et Ellen Knickmeyer, Associated Press