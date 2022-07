Les dirigeants américains et israéliens s’engagent conjointement à refuser l’armement nucléaire de l’Iran

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid se sont unis pour jurer de refuser l’armement nucléaire iranien.

Une déclaration des États-Unis a déclaré que le pays est prêt à utiliser sa puissance nationale pour empêcher l’Iran d’avoir des armes nucléaires.

Cette décision a réaffirmé le soutien américain à la puissance militaire d’Israël dans la région.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid ont signé jeudi un engagement commun de refuser l’arme nucléaire à l’Iran, une démonstration d’unité par des alliés longtemps divisés sur la diplomatie avec Téhéran.

L’engagement, qui fait partie d’une “Déclaration de Jérusalem” couronnant la première visite de Biden en Israël en tant que président, fait suite à sa déclaration à une chaîne de télévision locale qu’il était ouvert à un recours à la force en “dernier recours” contre l’Iran. — un mouvement apparent vers l’accueil des appels d’Israël à une “menace militaire crédible” par les puissances mondiales.

Washington et Israël ont fait séparément des déclarations voilées sur une éventuelle guerre préventive avec l’Iran — qui nie chercher des armes nucléaires — pendant des années. La question de savoir s’ils ont les capacités ou la volonté d’y parvenir a cependant fait l’objet d’un débat.

La déclaration de jeudi a réaffirmé le soutien des États-Unis à l’avantage militaire régional d’Israël et à sa capacité « à se défendre par lui-même ».

« Les États-Unis soulignent qu’une partie intégrante de cet engagement est l’engagement de ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire, et qu’ils sont prêts à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour garantir ce résultat », ajoute le communiqué.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Téhéran.

En 2015, les États-Unis ont signé un accord international plafonnant les projets nucléaires iraniens ayant un potentiel de fabrication de bombes. En 2018, le président américain de l’époque, Donald Trump, a démissionné du pacte, le jugeant insuffisant, un retrait salué par Israël.

L’Iran a depuis intensifié certaines activités nucléaires.

“La seule chose pire que l’Iran qui existe actuellement est un Iran avec des armes nucléaires et si nous pouvons revenir à l’accord, nous pouvons les tenir fermement”, a déclaré Biden à la télévision israélienne mercredi.

Au-delà du renforcement du sentiment de dissuasion et de l’engagement mutuel des alliés, la projection de puissance de la déclaration pourrait également donner un coup de pouce à Biden lorsqu’il se rendra en Arabie saoudite vendredi. Riyad a ses propres soucis avec l’Iran et Biden espère transformer cela en un rapprochement saoudo-israélien sous les auspices des États-Unis.

Plus tôt jeudi, Biden a déclaré aux journalistes que lui et Lapid avaient discuté « de l’importance, de mon point de vue, pour Israël d’être totalement intégré dans la région ». Lapid, à son tour, a jugé le voyage saoudien de Biden « extrêmement important pour Israël ».

Certains responsables israéliens et arabes du Golfe pensent que l’allégement des sanctions de l’accord nucléaire fournirait à l’Iran beaucoup plus d’argent pour soutenir les forces par procuration au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak.

Ils sont également sceptiques quant à savoir si l’administration Biden fera beaucoup pour contrer les activités régionales de l’Iran.