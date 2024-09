Les dirigeants américains et britanniques discuteront des efforts de l’Ukraine pour assouplir les restrictions sur les armes

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer se rencontrent vendredi dans le cadre d’une L’Ukraine intensifie ses efforts pour assouplir les restrictions L’utilisation d’armes fournies par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour frapper la Russie est en cours. Ces discussions interviennent alors que la Maison Blanche pourrait s’orienter vers un changement de politique.

Les responsables ukrainiens ont renouvelé leurs appels à utiliser des missiles à longue portée fournis par l’Occident contre des cibles plus profondément en Russie pendant la guerre. visite de cette semaine à Kyiv par le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy. Blinken a déclaré qu’il n’avait « aucun doute » que Biden et Starmer discuteront de la question Lors de leur visite, ils ont souligné que les États-Unis s’étaient adaptés et « s’ajusteraient si nécessaire » à mesure que la stratégie de la Russie sur le champ de bataille avait changé.

Le langage est similaire à celui qu’a dit Blinken en mai, peu de temps avant que les États-Unis n’autorisent l’Ukraine à utiliser Armes fournies par les États-Unis à l’intérieur du territoire russeLa distance a été largement limitée aux cibles transfrontalières considérées comme une menace directe par crainte d’une nouvelle escalade du conflit.

Bien que la question devrait figurer en tête de l’ordre du jour des dirigeants, il semble peu probable que Biden et Starmer annoncent des changements de politique au cours de la visite de cette semaine, selon deux responsables américains au courant de la planification des pourparlers entre les dirigeants qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations privées.

Outre Blinken, Biden a également laissé entendre qu’un changement pourrait être en cours. Lors d’un échange avec des journalistes plus tôt cette semaine sur la question de savoir s’il était prêt à assouplir les restrictions sur les armes imposées à l’Ukraine, il a répondu : « Nous sommes en train de régler ce problème ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait pression sur les dirigeants militaires américains et alliés pour qu’ils aillent beaucoup plus loin. Il soutient que les États-Unis doivent permettre à l’Ukraine de cibler les bases aériennes et les sites de lancement russes loin de la frontière alors que la Russie a intensifié ses efforts Attaques contre le réseau électrique ukrainien et les services publics avant l’hiver qui approche.

Zelensky souhaite également obtenir davantage d’armes à longue portée de la part des États-Unis, notamment le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS, pour des frappes en Russie.

L’ATACMS ne serait pas la réponse à la principale menace à laquelle l’Ukraine est confrontée : les bombes planantes russes à longue portée, qui sont tirées à plus de 300 kilomètres (185 miles) de distance, hors de portée de l’ATACMS, a déclaré le lieutenant-colonel Charlie Dietz, porte-parole du Pentagone.

Les responsables américains estiment également qu’ils ne disposent pas de suffisamment de systèmes d’armes pour fournir à l’Ukraine le nombre nécessaire pour faire une différence substantielle dans la situation sur le terrain, a déclaré l’un des responsables américains.

Au cours d’une réunion des ministres de la défense des pays alliés La semaine dernière, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré qu’il ne pensait pas que fournir à l’Ukraine des systèmes d’armes à longue portée changerait la donne dans cette guerre épuisante. Il a souligné que l’Ukraine avait déjà été en mesure de frapper en Russie avec ses propres systèmes produits en interne, y compris des drones.

« Je ne crois pas qu’une seule capacité soit décisive, et je maintiens ce commentaire », a déclaré Austin.

Le major-général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, n’a pas voulu dire jeudi si les vues d’Austin avaient changé depuis la semaine dernière : « Pour l’instant, la politique n’a pas changé. »

Starmer a déclaré qu’il se rendait à Washington pour « des réunions stratégiques pour discuter de l’Ukraine et du Moyen-Orient ». Il s’agit de la deuxième rencontre du Premier ministre avec Biden depuis son gouvernement de centre-gauche a été élu en juillet.

Cela survient après que la Grande-Bretagne se soit éloignée des États-Unis la semaine dernière suspendre certaines exportations d’armes Israël a décidé de transférer des armes nucléaires à Israël en raison du risque qu’elles soient utilisées pour violer le droit international. Les deux pays ont minimisé leurs divergences sur cette question.

La rencontre entre Biden et Starmer intervient également avant la réunion annuelle des dirigeants mondiaux qui se tiendra ce mois-ci à l’Assemblée générale des Nations Unies. La réunion dans le bureau ovale était prévue en partie pour aider les deux dirigeants à comparer leurs notes sur la guerre en Ukraine, ce qui freine les efforts visant à obtenir un accord. accord de cessez-le-feu à Gaza et d’autres questions en prévision de la réunion de l’ONU.

La Maison Blanche a également cherché ces derniers jours à mettre davantage l’accent sur le lien entre la guerre en Ukraine et conflit au Moyen-Orient Les hostilités ont éclaté après que des militants du Hamas soutenus par l’Iran à Gaza ont lancé des attaques contre Israël le 7 octobre.

L’administration Biden a déclaré cette semaine que L’Iran a récemment livré des armes balistiques à courte portée à la Russie pour l’utiliser contre l’Ukraine, un transfert qui, selon les responsables de la Maison Blanche, permettrait à la Russie d’utiliser davantage son arsenal pour des cibles bien au-delà de la ligne de front ukrainienne tout en employant des ogives iraniennes pour des cibles à plus courte portée.

De son côté, l’administration américaine affirme que la Russie a resserré ses relations avec l’Iran, notamment en lui fournissant des technologies nucléaires et spatiales.

« C’est évidemment très inquiétant », a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale, à propos du transfert de missiles. « Et cela montre à quel point ce partenariat menace la sécurité européenne et montre que l’influence déstabilisatrice de l’Iran s’étend désormais bien au-delà du Moyen-Orient. »

Les journalistes de l’AP Tara Copp à Washington, Jill Lawless à Londres et Matthew Lee à Varsovie, en Pologne, ont contribué à cet article.