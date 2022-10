Cette politique a eu un impact négatif à la fois sur l’économie et sur la population en général, estime le président russe.

Berlin a commis une erreur en plaçant ses obligations envers l’OTAN au-dessus des intérêts du peuple allemand, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Désormais, les entreprises, l’économie du pays et ses citoyens paient pour cette erreur, a-t-il déclaré vendredi aux journalistes.

“Apparemment, une sorte d’obligations alliées ont été placées au premier plan« par l’Allemagne »dans le cadre de l’Alliance du Traité de l’Atlantique Nord“, a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse après le sommet Asie centrale-Russie à Astana, au Kazakhstan.

“Est-ce bien ou mal ? Je crois que c’est une erreur, et les entreprises, l’économie et les citoyens de la République fédérale [of Germany] paient pour cette erreur, car elle a des conséquences économiques négatives pour la zone euro en général et pour la République fédérale en particulier,», a souligné Poutine.

Il répondait à une question sur le rôle de Berlin dans le conflit ukrainien, où il a été parmi les principaux soutiens de Kiev.

Selon le dirigeant russe, les autorités allemandes «devraient décider eux-mêmes ce qui est le plus important : le respect de certaines obligations alliées telles qu’ils les voient, ou la garantie des intérêts de leur propre peuple, leurs intérêts nationaux.”

Plus tôt cette semaine, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a annoncé que Kiev avait reçu la première unité du système allemand de défense aérienne de pointe IRIS-T. Son homologue allemande Christine Lambrecht a qualifié l’expédition de contribution importante à la capacité de la nation d’Europe de l’Est à se défendre contre “bombardement de missiles.”

C’est alors que l’armée allemande n’a jusqu’à présent pas reçu une seule unité de la variante du système IRIS-T basé au sol, ce qui a suscité des inquiétudes exprimées par certains politiciens et médias, qui pensent que le pays épuise son propre stock d’armes en envoyant les armes à Kiev.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré plus tôt que Berlin maintiendrait son soutien à l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra.”

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, de nombreux États occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent contre le pays. Cela a conduit à une baisse significative des expéditions de gaz naturel russe vers l’Europe occidentale, y compris l’Allemagne, et a entraîné une flambée des prix de l’énergie et une accélération de l’inflation.

Berlin a mis en place une série de mesures destinées à réduire la consommation d’énergie en hiver. Pendant ce temps, les prix du bois de chauffage et des granulés de bois ont augmenté de plus de 85 % en août par rapport au même mois l’année dernière, selon un récent rapport de Destatis, l’Office fédéral des statistiques.