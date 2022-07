Les dirigeants allemands accusés du blocage de l’aide à l’Ukraine

La chancellerie est le “point le plus étroit” qui ralentit les livraisons d’armes à Kiev, a déclaré un haut député allemand

Le bureau du chancelier allemand Olaf Scholz est responsable de la lenteur sans doute des livraisons d’armes à l’Ukraine, a déclaré la chef de la commission de la défense du Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

“Le point le plus étroit qui ralentit l’engagement militaire de l’Allemagne est, pour une raison quelconque, la chancellerie”, a déclaré le député du Parti libéral-démocrate (FDP) dans une interview au groupe de presse Bayern publiée samedi.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine devrait se poursuivre, estime Strack-Zimmermann, et donc les politiciens allemands “ne devrait pas se détendre” mais devrait plutôt se concentrer sur l’accélération de l’acheminement de l’aide militaire à l’Ukraine. Berlin doit régler la situation avec les livraisons bloquées d’ici septembre-octobre, a averti le député.

Le parlement, qui est dominé par la soi-disant “feux de signalisation” coalition du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), FDP et Alliance 90/Les Verts, est prêt à prendre “responsabilité” pour avoir aidé Kiev, a-t-elle affirmé.

« Cette Chambre est la cheville ouvrière des décisions. C’est là que les fils se rejoignent et c’est là que les signaux sont envoyés. Nous, les démocrates libres et de nombreux autres députés des groupes de feux de circulation, sommes prêts à assumer la responsabilité en conséquence », dit Strack-Zimmermann.

Alors que Berlin avait auparavant envoyé des milliers de systèmes de missiles antichars et antiaériens portables, de munitions, de casques et d’autres équipements en Ukraine, elle est loin derrière les principaux fournisseurs de matériel militaire lourd de Kiev. Jusqu’à présent, l’Allemagne a envoyé sept obusiers automoteurs Panzerhaubitze (PzH) 2000 et en a promis trois autres, ainsi que le Mars II, une modification européenne du lance-roquettes multiple MLRS M270 fabriqué aux États-Unis.

Il a également promis une trentaine de véhicules anti-aériens Gepard, dont les premiers ont été livrés cette semaine. Plus tôt ce mois-ci, cependant, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré que les stocks militaires du pays avaient une capacité limitée pour envoyer des armes à l’Ukraine.

Malgré le soutien manifesté par l’Allemagne, Kiev – et l’ancien ambassadeur ukrainien Andrey Melnik en particulier – ont critiqué à plusieurs reprises Berlin pour ce qu’ils ont appelé une réticence à envoyer une aide militaire à l’Ukraine et la lenteur générale des livraisons.