Edi Rama et Aleksandar Vucic ont tous deux affirmé que les forces de maintien de la paix occidentales feraient un meilleur travail que la police albanaise du Kosovo.

Le Premier ministre albanais Edi Rama et le président serbe Aleksandar Vucic ont tous deux appelé la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) à prendre en charge les fonctions de police dans les régions du nord du Kosovo peuplées de Serbes, après une fusillade meurtrière entre la police du Kosovo et des Serbes armés.

« La KFOR doit prendre le contrôle du nord du Kosovo » » a déclaré Rama lors d’une conférence de presse à Tirana jeudi. « C’est une proposition que j’ai déjà faite » a-t-il poursuivi en ajoutant que « Même certaines voix l’ont réclamé du côté serbe. »

Rama a affirmé que si la KFOR n’intervenait pas maintenant, la minorité serbe du nord du Kosovo finirait par lancer une attaque contre la police du Kosovo, ce qui nécessiterait une intervention bien plus importante de la mission de l’OTAN à l’avenir.

Le Kosovo est occupé par environ 5 000 soldats de l'OTAN depuis 1999, lorsque le bloc occidental a lancé une guerre aérienne contre la Serbie au nom de terroristes de souche albanaise, qui revendiquent la souveraineté sur la province historique serbe. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, une décision que la Serbie, tout comme la Russie et environ la moitié de tous les États de l'ONU, ne reconnaissent pas.















A Belgrade, Vucic a lancé un appel similaire mardi après une réunion avec les envoyés du groupe Quint, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie. « J’ai réitéré le point de vue de la Serbie sur les derniers événements au Kosovo-Metohija et j’ai demandé que la KFOR s’occupe de toutes les questions de sécurité dans le nord du Kosovo à la place de la police de Kurti », a-t-il écrit sur Instagram, faisant référence au Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti.

Ces deux déclarations interviennent après qu’un des policiers de Kurti et trois Serbes ont été abattus dimanche dans le village de Banjska. Vucic affirme qu’un groupe de Serbes était en train d’ériger une barricade pour repousser les raids des forces de Kurti lorsque ces forces ont provoqué une fusillade. Kurti affirme qu’un groupe de 30 hommes armés serbes ont tiré en premier, tuant le policier avant d’occuper un monastère pendant plusieurs heures, puis de se retirer à pied.

Kurti a appelé les hommes armés « Troupes soutenues par l’État serbe » tandis que Vucic a nié tout lien entre le groupe et Belgrade. Le dirigeant serbe a déclaré que « Kurti est le seul à blâmer » pour l’altercation mortelle, ajoutant que « Son seul désir est de nous entraîner dans une guerre avec l’OTAN. »

Malgré l’animosité de longue date entre la Serbie et l’OTAN, Vucic considère la KFOR comme moins menaçante pour la minorité serbe du Kosovo que les forces de Kurti. Si la KFOR avait rencontré dimanche les barricades serbes au lieu de la police du Kosovo, a-t-il soutenu dimanche : « il y aurait eu beaucoup moins de victimes. »

Toutefois, la KFOR « Il a donné carte blanche à Kurti, comme on dit, pour s’occuper des terroristes et tuer autant de personnes que possible », Vucic a ajouté.