Les dirigeants africains se sont rendus avec un plan de paix. Poutine a montré peu d’intérêt.

RIGA, Lettonie – Lorsque le président russe Vladimir Poutine a rencontré des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg au cours du week-end, il a rapidement fait part de son rejet effectif de leur plan visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, qui appelait à la désescalade militaire et au retour des populations touchées par la guerre. enfants dans leur pays d’origine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était tout aussi cool un jour plus tôt, affirmant qu’il ne pouvait y avoir d’accord de paix à moins que la Russie ne retire ses forces du territoire ukrainien.

Mais l’attaque au missile de la Russie sur Kiev au moment même où la mission de paix était sur le terrain a exprimé un manque de respect envers la délégation africaine de sept nations, dont quatre présidents. C’était un affront qui, selon les analystes, était susceptible de ternir la réputation de Poutine en Afrique avant le sommet Russie-Afrique du mois prochain, qui est conçu pour montrer le soutien à la Russie dans les pays du Sud.

Guillaume Gumedeprofesseur à la University of Witwatersrand School of Governance à Johannesburg et chef de la Democracy Works Foundation, a déclaré que les dirigeants africains s’attendaient à ce que la Russie s’abstienne de commettre des attentats lors de leur visite dans la capitale ukrainienne.

Au lieu de cela, la Russie a tiré un barrage comprenant six missiles hypersoniques Kinzhal, six missiles Kalibr et deux drones, selon l’armée ukrainienne.

« Normalement, ce à quoi vous vous attendriez, et ce à quoi les Africains s’attendaient, c’était qu’au moins pendant cette période, il y aurait une sorte de cessez-le-feu, et les Russes ne tireraient rien », a déclaré Gumede. « Mais il y a eu une déception que pendant ce voyage, Poutine ait en fait fléchi ses muscles. »

Le porte-parole présidentiel sud-africain, Vincent Magwenya, a d’abord qualifié l’attaque au missile russe de « désinformation », mais il a ensuite été contredit par son patron, le président Cyril Ramaphosa.

« Il y a une raison pour laquelle [Magwenya] dit cela – parce qu’ils ne pouvaient pas croire que cela se produisait. Il fallait que ce soit de fausses nouvelles, car cela ne peut pas être réel », a déclaré Gumede.

Alors que les dirigeants africains visitent l’Ukraine, la Russie tire des missiles sur Kiev

Dans le même temps, la délégation africaine ne s’attendait jamais à une percée rapide, a-t-il ajouté. Mais le rejet rapide par Poutine d’éléments clés de leur plan de paix en 10 points a transmis le message clair que malgré sa prétention fréquente d’être « ouvert aux négociations », le dirigeant russe s’attend toujours à ce que Kiev capitule devant sa saisie illégale du territoire ukrainien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi qu’il n’y avait pas de «base stable» pour les négociations, accusant Kiev et minimisant la «productivité potentielle» de toute discussion future avec les dirigeants africains sur la paix.

Selon les analystes, l’interruption par Poutine des présentations des dirigeants africains lors de la réunion de samedi au palais Konstantinovsky sur le golfe de Finlande a également été perçue comme un camouflet irrespectueux qui pourrait affaiblir son soutien en Afrique, où la réunion était étroitement surveillée.

Outre Ramaphosa, la délégation comprenait le président de l’Union africaine et président des Comores Azali Assoumani, le président sénégalais Macky Sall, le président zambien Hakainde Hichilema, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et des représentants de l’Ouganda et de la République du Congo.

Une transcription du Kremlin a montré que Poutine a autorisé trois présidents à parler mais est intervenu pour exprimer son désaccord avec la position africaine, avant que Hichilema et trois autres représentants n’aient terminé la présentation.

Poutine a traité les dirigeants africains « comme des petits enfants », a déclaré l’analyste politique Justice Malala, auteur de « Le complot pour sauver l’Afrique du Sud ». « Vous ne faites tout simplement pas ça. Vous avez sept personnes qui sont censées parler et après trois d’entre elles, vous les arrêtez et dites que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C’est un énorme camouflet, et c’est vu comme ça », a déclaré Malala.

Les rêves de reconstruction de l’Ukraine se heurtent à la réalité de la flambée des coûts

Poutine, après avoir interrompu, a poursuivi en insistant sur le fait que les « sponsors occidentaux », et non la Russie, avaient déclenché la guerre et rejeté les appels africains à renvoyer les enfants pris dans la guerre dans leur pays d’origine. Poutine, qui a été inculpé par la Cour pénale internationale pour le déplacement d’enfants ukrainiens vers la Russie, a affirmé que « nous les avons sortis de la zone de conflit, sauvant leur vie et leur santé. Cest ce qui est arrivé. »

« La façon dont Poutine y a répondu, je pense, sapera en fait l’influence de Poutine en Afrique à l’avenir, non seulement en Afrique mais aussi en Afrique du Sud et l’ANC », a déclaré Gumede, faisant référence à la fois aux frappes de missiles et à la conduite de Poutine lors de la réunion de Saint-Pétersbourg.

« Les membres de l’ANC en ont tiré une bien meilleure image de Poutine en tant que dictateur, ne se souciant de rien d’autre que de sa propre position et de sa stature », a-t-il déclaré.

De nombreux pays africains n’apprécient pas les pressions exercées par Washington ou Moscou pour prendre parti dans la guerre et se sont abstenus ou se sont opposés aux votes de l’ONU condamnant l’agression russe.

Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud, cependant, est perçu en Occident comme étant pro-russe, compte tenu de ses liens historiques avec l’URSS et de ses prétendues relations amicales avec Moscou. Pour Ramaphosa, le voyage en Ukraine et en Russie a été l’occasion de réinitialiser ces perceptions, en particulier après que les États-Unis ont accusé en mai l’Afrique du Sud de fournir des armes à la Russie.

Malala a déclaré que Ramaphosa espérait neutraliser les dommages causés à l’Afrique du Sud par la forte position pro-russe de l’ANC, au milieu des craintes que le pays ne perde l’accès en franchise de droits aux États-Unis pour des milliers de produits en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique.

« Pour moi, ce serait un miracle si Ramaphosa gagnait », a déclaré Malala. « Très franchement, les Ukrainiens ne font plus confiance aux Sud-Africains », a-t-il déclaré. La conduite de Poutine lors de la réunion de samedi a suggéré qu’il considérait Ramaphosa comme « une blague », a-t-il ajouté.

Ramaphosa a mis en place une enquête indépendante pour savoir si un cargo russe, le Lady R, qui a accosté sur une base navale sud-africaine en décembre, a expédié des armes vers la Russie, mais ses conclusions seront tenues secrètes, ce qui rend difficile de dissiper les doutes.

Ramaphosa a également rencontré Poutine séparément pour discuter de la difficile question de la participation du dirigeant russe au sommet des BRICS en Afrique du Sud en août, lorsque les autorités sud-africaines seraient obligées d’arrêter Poutine en raison de l’acte d’accusation de la CPI.

Il n’y a pas de moyen facile de contourner cela, avec le Statut de Rome qui a établi la CPI inscrit dans le droit sud-africain. La suppression de l’obligation de l’arrêter nécessiterait un vote parlementaire, qui devrait être confirmé par la Cour constitutionnelle sud-africaine.

« Ce que j’entends, c’est que Poutine a insisté – jusqu’à présent – sur le fait qu’il voulait venir », a déclaré Gumede. « Je pense que ce que l’Afrique du Sud a essayé d’expliquer à la Russie et à la Chine, c’est que ce n’est pas aussi simple que d’accorder l’amnistie à Poutine. »

Gumede a déclaré que l’ANC ne pouvait pas garantir un vote à la majorité sur l’abandon du Statut de Rome au Parlement « parce que beaucoup de ses propres membres veulent voir Poutine arrêté ». Toute initiative de ce type se heurterait à l’opposition de la société civile et des partis d’opposition devant la Cour constitutionnelle, a-t-il ajouté.

Kiev réprime les règles des bunkers après la mort d’habitants à l’extérieur d’un abri verrouillé

La réponse initiale de l’Afrique du Sud à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un appel à la Russie pour qu’elle « retire immédiatement » ses forces. Mais en février, il a organisé des exercices navals incluant la Russie et en mai a envoyé son commandant de l’armée, le lieutenant-général Lawrence Mbatha, à Moscou pour des entretiens sur la « préparation au combat », soulevant des doutes sur les prétentions de l’Afrique du Sud au statut de pays non aligné.

S’adressant à Poutine lors de la réunion de samedi, Ramaphosa a appelé à la fin de la guerre, décrivant les aspects du plan de paix africain, y compris le soutien à la souveraineté nationale et la Charte des Nations Unies, qui interdit l’agression sauf en cas de légitime défense.

En réponse, Poutine a répété sa fausse affirmation selon laquelle l’invasion de la Russie avait été lancée en 2014 par des «sponsors occidentaux», par le biais d’un «coup d’État» ukrainien, faisant référence à la révolution de Maïdan, connue en Ukraine sous le nom de «révolution de la dignité». En fait, Maïdan était un soulèvement populaire contre le président Viktor Ianoukovitch, qui a fui le pays.

La délégation africaine s’est également inquiétée de l’impact de la guerre sur la sécurité alimentaire en Afrique, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais. Mais Poutine a nié que la guerre ait causé le problème de sécurité alimentaire, tout en ajoutant que seulement 3% des céréales exportées dans le cadre de l’accord étaient destinées à l’Afrique, alimentant les doutes sur l’avenir de l’accord.

Mais c’est la frappe de missiles sur Kiev qui a peut-être eu un impact durable sur les dirigeants africains. Le message, a déclaré Malala, était « » Vous êtes utiles, les gars, quand vous dites que vous n’êtes pas alignés, mais à part ça, nous pouvons faire ce que nous voulons. « »