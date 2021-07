Les dirigeants africains se réunissent pour rendre hommage à Kenneth Kaunda

Les présidents d’Afrique du Sud et du Zimbabwe se sont rendus à Lusaka, la capitale, pour honorer Kaunda, décédé le mois dernier à 97 ans. On se souvient de Kaunda pour avoir conduit la Zambie à l’indépendance de la domination coloniale britannique en 1964 et pour avoir soutenu les mouvements nationalistes qui se sont battus pour amener le pouvoir de la majorité à Angola, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe.