Les dirigeants africains quittent le sommet de la Russie sans accord sur les céréales ni voie pour mettre fin à la guerre en Ukraine

NAIROBI, Kenya (AP) – Les dirigeants africains quittent deux jours de réunions avec le président russe Vladimir Poutine avec peu de choses à montrer pour leurs demandes de reprendre un accord qui a maintenu le flux de céréales en provenance d’Ukraine et de trouver un moyen de mettre fin à la guerre là-bas.

Poutine, lors d’une conférence de presse samedi soir après le sommet Russie-Afrique, a déclaré que la résiliation par la Russie de l’accord sur les céréales au début du mois avait provoqué une hausse des prix des céréales qui profitait aux entreprises russes. Il a ajouté que Moscou partagerait une partie de ces revenus avec les « nations les plus pauvres ».

Cet engagement, sans détails, fait suite à la promesse de Poutine de commencer à expédier gratuitement de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales à chacun des six pays africains au cours des trois à quatre prochains mois – une quantité éclipsée par les 725 000 tonnes expédiées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies à plusieurs pays affamés, africains et autres, dans le cadre de l’accord sur les céréales. La Russie prévoit d’envoyer les céréales gratuites au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, en Somalie, en Érythrée et en République centrafricaine.

Moins de 20 des 54 chefs d’État ou de gouvernement africains ont assisté au sommet de la Russie, tandis que 43 avaient assisté au précédent rassemblement en 2019, reflétant les inquiétudes suscitées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie alors même que Moscou cherche davantage d’alliés sur le continent africain de 1,3 milliard d’habitants. Poutine a salué l’Afrique comme un centre de pouvoir montant dans le monde, tandis que le Kremlin a accusé la pression occidentale « scandaleuse » d’avoir découragé certains pays africains de se présenter.

Les présidents égyptien et sud-africain ont été parmi les plus francs sur la nécessité de reprendre l’accord sur les céréales.

« Nous aimerions que l’initiative de la mer Noire soit mise en œuvre et que la mer Noire soit ouverte », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. « Nous ne sommes pas là pour plaider pour des dons pour le continent africain. »

Poutine a également déclaré que la Russie analyserait la proposition de paix des dirigeants africains pour l’Ukraine, dont les détails n’ont pas été partagés publiquement. Mais le dirigeant russe a demandé : « Pourquoi nous demandez-vous d’arrêter le feu ? Nous ne pouvons pas interrompre le feu pendant que nous sommes attaqués.

La prochaine étape importante dans les efforts de paix semble plutôt être un sommet de paix organisé par l’Ukraine et organisé par l’Arabie saoudite en août. La Russie n’est pas invitée.

Les nations africaines constituent le plus grand bloc électoral aux Nations Unies et ont été plus divisées que toute autre région sur les résolutions de l’Assemblée générale critiquant les actions de la Russie en Ukraine. Les délégations au sommet de Saint-Pétersbourg ont parcouru des expositions d’armes, rappelant le rôle de la Russie en tant que premier fournisseur d’armes du continent africain.

Dans ses remarques de samedi, Poutine a également minimisé son absence au sommet économique des BRICS en Afrique du Sud le mois prochain au milieu d’une controverse sur un mandat d’arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Sa présence là-bas, a déclaré Poutine, n’est pas « plus importante que ma présence ici, en Russie ».

