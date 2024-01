Les dirigeants africains critiquent la campagne militaire israélienne à Gaza et appellent à un cessez-le-feu immédiat

KAMPALA, Ouganda (AP) — Les dirigeants africains ont critiqué vendredi Israël pour sa campagne militaire à Gaza et ont appelé à la fin des combats qui continuent de faire des ravages principalement parmi les civils.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a qualifié la guerre à Gaza d’immorale et d’inacceptable. « Nous exigeons la fin immédiate de cette guerre injuste contre les Palestiniens et la mise en œuvre de la solution à deux États », a-t-il déclaré.

Ministère de la Santé de Gaza dit que plus de 24 400 Palestiniens sont morts, et les Nations Unies disent un quart des 2,3 millions de personnes piégés à Gaza meurent de faim. En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées lors des Attaque du 7 octobre par le Hamas qui a déclenché la guerre et vu quelque 250 personnes prises en otage par des militants.

Mahamat s’exprimait lors d’une conférence à Kampala du Mouvement des non-alignés (NAM), un groupe de 120 États qui aspirent à ne pas être formellement alignés avec ou contre un bloc de puissance majeur.

S’exprimant lors de la réunion des chefs d’État qui a duré une semaine, Mahamat a demandé aux 120 pays membres d’exiger une justice internationale pour les Palestiniens.

Ses remarques ont été reprises par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a appelé à la libération de tous les otages et à « la reprise des pourparlers sur une solution juste qui mettra fin aux souffrances du peuple palestinien ».

Ramaphosa a en outre appelé à un accès humanitaire sans entrave et élargi pour permettre une aide vitale et des services de base répondant aux besoins de tous ceux qui vivent à Gaza.

L’Afrique du Sud a a déposé un dossier devant la Cour internationale de Justice contre Israël pour génocide et a demandé à la plus haute juridiction des Nations Unies d’ordonner l’arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza.

« Cela est nécessaire pour se protéger contre de nouvelles atteintes graves et irréparables aux droits du peuple palestinien », a déclaré Ramaphosa.

Au début de la conférence lundi, l’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU a appelé les membres du Mouvement des non-alignés à faire pression sur Israël pour qu’il mette en œuvre un cessez-le-feu à Gaza après 100 jours de guerre avec le Hamas.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Rayid Mansour a déclaré que malgré les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, un cessez-le-feu restait insaisissable.

Le Mouvement des non-alignés, formé lors de l’effondrement des systèmes coloniaux et au plus fort de la guerre froide, a joué un rôle clé dans les processus de décolonisation, selon son site Internet.

Mansour a comparé l’attaque militaire israélienne contre Gaza à l’apartheid, le système de domination de la minorité blanche en Afrique du Sud qui a finalement été aboli en 1994. Israël rejette de telles allégations.