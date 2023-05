Les dirigeants africains aborderont la question épineuse du paiement des engrais à la Russie lors des pourparlers de Kiev et de Moscou

Une délégation de six dirigeants africains qui s’apprête à s’entretenir avec Kiev et Moscou vise à « initier un processus de paix », mais aborde également l’épineuse question de savoir comment une Russie lourdement sanctionnée peut être payée pour les exportations d’engrais dont l’Afrique a désespérément besoin, un médiateur clé qui a aidé à négocier les pourparlers a déclaré dans une interview à l’Associated Press.

Jean-Yves Ollivier, un négociateur international qui travaille depuis six mois pour organiser les pourparlers, a déclaré que les dirigeants africains discuteraient également de la question connexe de faciliter le passage de plus de cargaisons de céréales hors d’Ukraine au milieu de la guerre et de la possibilité de plus échanges de prisonniers lorsqu’ils se rendent dans les deux pays dans le cadre de ce qu’ils ont qualifié de mission de paix.

Les pourparlers auront probablement lieu le mois prochain, a déclaré Ollivier.

Il est arrivé à Moscou dimanche et se rendra également à Kiev pour des réunions avec des responsables de haut niveau afin de mettre au point la « logistique » des pourparlers à venir. D’une part, les six présidents africains devraient probablement se rendre à Kiev en train de nuit depuis la Pologne au milieu des combats, a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont tous deux accepté d’accueillir séparément la délégation des présidents d’Afrique du Sud, du Sénégal, d’Égypte, de la République du Congo, d’Ouganda et de Zambie.

Les pourparlers ont également l’approbation des États-Unis, de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Chine, a déclaré Ollivier lors d’un appel vidéo avec l’AP vendredi.

Cependant, aucune des parties à la guerre ne semble prête à cesser de se battre.

Les pourparlers ont été annoncés la semaine dernière par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au moment même où la Russie lançait une intense attaque aérienne sur Kiev. Dimanche, la Russie a affirmé avoir pris la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, après de violents combats, une affirmation démentie par l’Ukraine.

« Nous ne sommes pas des rêveurs », a déclaré Ollivier sur les chances que les dirigeants africains réalisent une percée immédiate en ce qui concerne l’arrêt du conflit de 15 mois. « A moins que quelque chose ne se passe, je ne pense pas que nous allons terminer notre première mission par un cessez-le-feu. »

L’objectif était de commencer, a déclaré Ollivier, un Français de 78 ans qui a réuni des parties opposées dans des négociations à enjeux élevés à la fin des années 1980 qui ont contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud.

« Ça commence par des signes. Cela commence par des dialogues. Et c’est ce que nous allons essayer de faire », a déclaré Ollivier. « Aucune garantie que nous allons réussir mais, pour le moment, la Russie et l’Ukraine ont accepté… une délégation venant spécifiquement dans leur pays pour parler de paix. »

Les céréales et les engrais sont un point de départ essentiel pour l’Afrique.

La guerre a sévèrement restreint l’exportation de céréales d’Ukraine et d’engrais de Russie, exacerbant l’insécurité alimentaire et la faim dans le monde. L’Afrique a été l’un des continents les plus durement touchés. La semaine dernière, la Russie a accepté une prolongation de deux mois d’un accord négocié par la Turquie et l’ONU qui permet à l’Ukraine d’expédier du grain à travers la mer Noire et vers le monde, et les six présidents africains aimeraient que cela soit prolongé.

Mais ils doivent également trouver des moyens de permettre aux pays africains de recevoir plus facilement des expéditions et de payer la Russie pour les engrais, a déclaré Ollivier. Les engrais russes ne font pas l’objet de sanctions internationales, mais les États-Unis et certains pays occidentaux ont ciblé les cargos russes pour des sanctions. L’accès de la Russie au système mondial de transactions financières SWIFT a également été restreint par les sanctions, laissant les pays africains se débattre pour commander et payer les engrais essentiels.

« Nous aurons besoin d’une fenêtre dans laquelle SWIFT sera autorisé pour ce point spécifique », a déclaré Ollivier. « Ce sera sur la table et nous espérons que dans ce cas, nous obtiendrons le soutien des Russes pour les céréales d’Ukraine, et nous obtiendrons le soutien des Ukrainiens pour trouver des paiements et des expéditions possibles pour l’engrais russe. »

La mission africaine n’est pas le seul effort de médiation. La Chine a proposé sa propre proposition de paix en février et un envoyé chinois a eu des discussions avec des responsables ukrainiens. Mais le plan de la Chine a été largement rejeté par les alliés occidentaux de l’Ukraine et est assombri par le soutien politique de Pékin à Moscou.

L’Ukraine et la Russie sont très éloignées en termes d’accords qui pourraient constituer la base d’un accord de paix.

La délégation africaine bénéficiait toujours d’un large éventail de soutiens, a déclaré Ollivier, après que la Chine « est également venue vers nous et a offert son soutien » sur la base qu’il s’agirait d’un « effort parallèle » au plan de Pékin.

« Plus de soutien, plus de poids seront accordés à la négociation (avec Moscou et Kiev) », a déclaré Ollivier, président fondateur de la Fondation Brazzaville basée à Londres, une organisation qui s’occupe de la résolution des conflits. « Si une partie dit non, elle considérera à qui elle dit non. Est-ce qu’ils disent non seulement à Jean-Yves Ollivier ? A la Fondation Brazzaville ? Aux six chefs d’État (africains) ?

« Ou disent-ils non aux Nations Unies, ou aux Chinois, ou aux Américains. Aux Britanniques ? A l’Union européenne ?

Gérald Imray, Associated Press