Les points de presse qui ont défini les premières années de la guerre alors que les deux parties se battaient pour gagner les cœurs et les esprits afghans ont presque cessé. Cela laisse ses principaux acteurs – les États-Unis, les talibans et le gouvernement – tester différentes stratégies de communication pour atteindre les objectifs souhaités.

La guerre en Afghanistan a longtemps été l’un des récits concurrents. Mais la réponse du gouvernement à la grève du 22 octobre dans la province de Takhar a signalé un changement de tactique de l’administration du président Ashraf Ghani: une déclaration ouverte de sa volonté de supprimer et de nier les informations sur la mort d’innocents. Il a également mis en évidence l’évolution du paysage politique alors que les négociations de paix se poursuivent au Qatar et que les talibans tentent de profiter de l’attention qu’ils attirent sur la scène mondiale.

Mais M. Hijri, alors porte-parole du gouverneur de la province de Takhar, a été arrêté, emprisonné pendant trois jours, puis licencié après avoir raconté aux médias ce qui s’était passé – une partie standard de son rôle qu’il avait joué plusieurs fois auparavant. Les hauts responsables de Kaboul ont insisté sur le fait que seuls des combattants talibans avaient été tués lors de la frappe, et non des enfants, et que quiconque affirmait le contraire devait être poursuivi.

La répression n’a fait qu’encourager les talibans, désireux de prouver qu’ils sont capables de diriger l’Afghanistan mieux que les dirigeants actuels, qui perdent de plus en plus de crédibilité.

La frappe aérienne d’octobre, selon les experts, a été un tournant pour le gouvernement afghan. Même la prétention de rendre des comptes s’est transformée en une condamnation pure et simple de ceux qui allaient à l’encontre des résultats financiers du gouvernement, probablement à cause de la crainte de perdre davantage la position publique.

Plus tôt dans la guerre, le gouvernement afghan était réticent face aux pertes civiles infligées par la coalition ou par les forces afghanes, s’engageant souvent à enquêter mais offrant des résultats rarement rendus publics. Mais au moins, les épisodes ont été reconnus, et les responsables locaux des zones où des civils ont été blessés ou tués ont été autorisés à en parler librement.

Les talibans ont utilisé la mort de civils comme outil de propagande pour l’ensemble de la guerre, désignant les frappes aériennes et les raids nocturnes des États-Unis et de l’OTAN comme des crimes flagrants contre le peuple afghan. Mais alors que les troupes occidentales ont réduit leur présence et que les forces afghanes ont déployé leurs propres armes contre le groupe insurgé, les frappes aériennes errantes et les tirs d’artillerie malavisés qui ont blessé et tué des innocents sont devenus un outil de propagande toujours plus puissant, cette fois directement dirigé contre le Gouvernement afghan.