Les dirigeants afghans exhortés à annuler l’interdiction des travailleuses humanitaires

NATIONS UNIES – Une forte majorité du Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté vendredi les dirigeants talibans d’Afghanistan à annuler immédiatement toutes les restrictions « oppressives » sur les filles et les femmes.

La déclaration conjointe de 11 des 15 membres du conseil a déclaré que les travailleuses humanitaires sont essentielles pour faire face à la “situation humanitaire désastreuse” de l’Afghanistan, car elles fournissent “un soutien vital vital aux femmes et aux filles” que les hommes ne peuvent pas atteindre. Il a réitéré la demande du conseil pour “un accès sans entrave pour les acteurs humanitaires, quel que soit leur sexe”.

L’ambassadeur japonais Kimihiro Ishikane, l’actuel président du conseil, a fait la déclaration aux journalistes entourés de diplomates des 10 autres pays – Albanie, Brésil, Équateur, France, Gabon, Malte, Suisse, Grande-Bretagne, États-Unis et Émirats arabes unis, qui ont appelé la réunion.

Les quatre nations du conseil qui n’ont pas soutenu la déclaration étaient la Russie, la Chine, le Ghana et le Mozambique.

Les 11 membres du conseil ont également appelé à l’annulation immédiate de l’interdiction imposée par les talibans aux filles d’aller à l’école secondaire et aux filles et aux femmes d’aller à l’université, ainsi qu’aux restrictions des droits humains et des libertés des femmes.