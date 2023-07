Les directives sur la fatigue chronique décourageant l’exercice sont imparfaites, selon les chercheurs

Selon les chercheurs, les nouvelles directives destinées aux médecins les décourageant de recommander l’exercice et la thérapie cognitivo-comportementale aux patients souffrant de fatigue chronique ne sont pas fondées sur des preuves.

Une étude remet en question le processus d’examen de cette ligne directrice par l’Institut national pour la santé et les soins (Nice) pour les cliniciens traitant des patients atteints du syndrome de fatigue chronique (SFC) et de l’encéphalomyélite myalgique (EM) et son utilisation des normes scientifiques dans l’examen des preuves.

L’un des principaux auteurs de l’étude, le professeur Trudie Chalder du département de psychiatrie du King’s College de Londres, a déclaré : « La décision de modifier la directive a eu un effet direct sur la capacité des médecins et des thérapeutes à traiter les patients. Les services ne sont plus en mesure de fournir une gamme complète d’interventions thérapeutiques fondées sur des données probantes.

« Cela pourrait avoir un impact dévastateur sur la vie des gens dans la mesure où ils ne pourront plus accéder au traitement qui pourrait les aider le plus. »

L’EM, également appelée SFC, est une affection à long terme qui toucherait environ 25 000 personnes au Royaume-Uni et qui présente un large éventail de symptômes, notamment une fatigue extrême, des douleurs musculaires, un brouillard mental et de l’insomnie.

En 2007, Nice a publié la première ligne directrice, qui recommandait deux formes de rééducation : la thérapie par l’exercice gradué (GET), qui commence les patients à faire de l’exercice très lentement et augmente progressivement avec le temps, et la TCC, un type de thérapie par la parole.

En 2021, Nice a examiné les preuves scientifiques, concluant que les avantages de la TCC et du GET étaient faibles, que le GET était dangereux et que la TCC ne devrait être utilisée que pour gérer les symptômes et la détresse, et non pour aider à la récupération. Chalder a déclaré que la base de données probantes de la recherche pour les deux thérapies s’était «renforcée, et non affaiblie» depuis la directive de 2007.

Au lieu de cela, la nouvelle ligne directrice recommande la gestion de l’énergie, qui fournit des conseils sur la façon de vivre avec la maladie et d’utiliser au mieux l’énergie. Cependant, les chercheurs ont déclaré qu’il y avait peu de preuves que cela soit efficace.

L’étude, qui a été publiée dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry et s’appuie sur 50 experts internationaux, a identifié huit failles méthodologiques, scientifiques, statistiques et épidémiologiques dans le processus d’établissement des nouvelles lignes directrices.

Les chercheurs ont conclu qu’il y avait eu « remarquablement peu » d’agrégation et de méta-analyse de la recherche, en deçà des normes internationales et qu’il était difficile d’établir quels traitements fonctionnaient.

Une autre faiblesse concernait l’utilisation d’une nouvelle définition de la fatigue chronique, non utilisée dans la plupart des études précédentes, ce qui signifie que la plupart des essais ont été exclus. Nice a également déclassé tous les résultats liés à la fatigue autodéclarés au motif qu’ils étaient trop subjectifs, même s’il n’existe aucun autre moyen d’établir si un traitement a fonctionné.

Le co-auteur de la revue Paul Garner, un professeur qui a travaillé dans la synthèse des preuves et la méthodologie des lignes directrices pendant 25 ans, a déclaré : « Nice n’a pas suivi les normes internationales pour l’élaboration de lignes directrices, ce qui a conduit à des conseils qui pourraient nuire plutôt qu’aider les patients. ”

Garner a déclaré que la toile de fond des lignes directrices était liée à la méconnaissance de la fatigue chronique, en partie à cause d’une compréhension limitée de la relation entre le cerveau et le corps. Certains malades estiment que dans le passé, leur état a été rejeté par l’établissement médical comme « tout dans la tête », a-t-il déclaré.

De nombreux patients pensent que la fatigue chronique est purement biomédicale, alors que certains experts pensent qu’il peut s’agir d’un trouble du cerveau et du corps. De nombreux patients sont sensibles aux facteurs psychologiques d’inférence tels que le stress peuvent contribuer à la condition et rejettent les traitements psychologiques tels que la thérapie cognitivo-comportementale, a-t-il ajouté.

De telles sensibilités ont conduit à une controverse quant à savoir si le repos est un traitement approprié. Bien que les personnes atteintes puissent se sentir épuisées après avoir fait des choses, le repos peut « perpétuer la maladie », a-t-il déclaré.

Un porte-parole niçois a déclaré : « Nous rejetons entièrement les conclusions tirées par les auteurs de cette analyse, et en particulier leur conclusion selon laquelle Nice n’a pas suivi les normes internationales pour l’élaboration de lignes directrices, ce qui a conduit à des orientations qui pourraient nuire plutôt qu’aider les patients. Lors de l’élaboration de notre ligne directrice, ainsi que de la réunion des meilleures preuves scientifiques disponibles, nous avons également écouté l’expérience réelle et vécue et les témoignages de personnes atteintes d’EM/SFC pour produire une ligne directrice équilibrée qui a leur bien-être au cœur.

« Nous fournirons une réponse détaillée à cette analyse et en attendant, nous sommes convaincus que les partenaires du système et la communauté ME/CFS continueront à travailler ensemble pour s’assurer que les recommandations importantes de notre ligne directrice sont mises en œuvre. »