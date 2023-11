Les directives nutritionnelles pourraient bientôt mettre en garde contre les aliments ultra-transformés

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Pendant des décennies, les directives alimentaires du gouvernement fédéral ont exhorté les gens à manger beaucoup d’aliments riches en vitamines, minéraux, fibres et protéines – tout en nous avertissant d’éviter les aliments riches en sodium, en sucre et en graisses saturées. Mais aujourd’hui, les experts scientifiques qui façonnent notre façon de manger pourraient commencer à mettre en garde les consommateurs contre une consommation excessive d’aliments ultra-transformés.

Pour la première fois, les lignes directrices Le comité examine les données scientifiques sur l’obésité et les aliments ultra-transformés – des aliments fabriqués industriellement qui présentent des combinaisons inhabituelles de saveurs, d’additifs et d’ingrédients, dont beaucoup ne se trouvent pas dans la nature. Ceux-ci incluent des choses comme des nuggets de poulet, des céréales sucrées pour le petit-déjeuner, des macaronis au fromage en boîte, des dîners surgelés, des chips et de la restauration rapide.

Les conclusions du comité pourraient conduire à un changement radical dans la façon dont les Américains perçoivent la nutrition, les obligeant à penser au-delà des nutriments de base contenus dans un aliment et à réfléchir plutôt à la manière dont leur nourriture est préparée et à ce qui lui arrive avant qu’elle n’arrive à leur table.

Un grand changement dans le régime alimentaire du pays

Ces dernières années, des dizaines d’études ont montré que les personnes qui consomment beaucoup d’aliments ultra-transformés ont des taux plus élevés de gain de poids, obésité, maladie cardiovasculaire, cancer, diabèteet d’autres maladies chroniques.

Les experts en nutrition affirment que la mise en avant des aliments ultra-transformés dans les prochaines directives pourrait avoir un effet significatif sur le régime alimentaire du pays et sur les programmes alimentaires nationaux. Les directives diététiques aident à déterminer quels aliments peuvent être servis aux quelque 30 millions d’enfants américains qui participent au programme national de repas scolaires. Les lignes directrices influencent l’industrie alimentaire, les programmes d’aide alimentaire et la production agricole. Ils affectent les types de repas servis dans les bâtiments gouvernementaux et sur les bases militaires.

Les critiques soutiennent depuis longtemps que les directives sanitaires actuelles se concentrent à tort sur des nutriments individuels et ignorent les effets de la transformation et des additifs. Cela permet essentiellement aux entreprises alimentaires de répondre aux besoins nutritionnels de base tout en créant de la malbouffe ultra-transformée qui porte des allégations marketing qui semblent saines, telles que « sans gras », « moins de sucre », « riche en vitamines » et « teneur réduite en sodium ».

Le programme national de repas scolaires, par exemple, permet aux écoles de servir des repas aux enfants composés de pizza Domino’s, de Lunchables, de Cheez-Its et d’autres aliments ultra-transformés formulés pour répondre aux normes gouvernementales en matière de matières grasses, de protéines, de sodium et de grains entiers. . Encore bon nombre de ces aliments transformés sont chargés d’additifs. Par exemple, la dinde dans une boîte de Lunchables servie dans les écoles contient 14 ingrédients différents, y compris des additifs pour la texture, la saveur et la durée de conservation.

“Il est important que les directives alimentaires commencent à en parler”, a déclaré Barry M. Popkin, professeur de nutrition à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. « Je déteste le fait que les enfants reçoivent de la malbouffe ultra-transformée dans les écoles alors qu’ils devraient manger des aliments sains. Nous les rendons gros et en mauvaise santé.

Refus de l’industrie alimentaire

Les directives diététiques sont mises à jour tous les cinq ans par les ministères de l’Agriculture et de la Santé et des Services sociaux. La prochaine édition ne sera publiée qu’en 2025, mais un comité consultatif devrait publier son rapport scientifique l’année prochaine. Une question Le comité examine si la consommation d’aliments ultra-transformés influence « la croissance, la taille, la composition corporelle, le risque de surpoids et d’obésité, ainsi que la perte et le maintien du poids ».

La campagne de lobbying de l’industrie alimentaire a déjà commencé. Au moins une demi-douzaine de groupes commerciaux et de lobbying de l’industrie alimentaire ont écrit des lettres au HHS exhortant le gouvernement à être prudent avant d’émettre une recommandation sur les aliments ultra-transformés. Ils affirment que la transformation industrielle rend les aliments sûrs, pratiques et abordables, et soutiennent qu’il n’existe pas de définition scientifique acceptée de ce qui constitue exactement un aliment ultra-transformé.

Un groupe, l’Institute of Food Technologists, a écrit une lettre adressée au HHS en septembre. Anna Rosales, directrice principale des affaires gouvernementales et de la nutrition pour l’IFT, a écrit que la transformation des aliments aide à « conserver les aliments plus longtemps et à améliorer leur durée de conservation, ce qui minimise le gaspillage alimentaire, est plus abordable pour les consommateurs car ils gaspillent moins et garantit la sécurité alimentaire et nutritionnelle. lorsque les aliments frais ne sont pas disponibles ou accessibles.

Dans une autre lettre adressée au HHS en septembre, l’American Frozen Food Institute, un groupe industriel, a été direct : « La DGAC ne devrait pas donner suite à des recommandations sur le niveau de transformation des aliments dans le cadre des recommandations diététiques. »

La lettre a été rédigée par Jennifer Norka, directrice des affaires réglementaires et scientifiques du groupe. Elle a déclaré que le comité consultatif sur les directives alimentaires devrait reconnaître « que tous les aliments peuvent s’intégrer dans un régime alimentaire nutritif avec modération ».

Un apport passif de calories

Deirdre K. Tobias, membre du comité consultatif des lignes directrices, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les lignes directrices pendant que les travaux du comité sont en cours. Mais elle a ajouté que les preuves issues de grandes études épidémiologiques démontrant que les personnes qui consomment davantage d’aliments ultra-transformés courent un risque plus élevé de nombreuses maladies sont « aussi convaincantes que possible ».

“Je pense qu’une masse critique de preuves observationnelles a clairement été atteinte”, a déclaré Tobias, épidémiologiste en obésité et en nutrition au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School.

Tobias a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre les mécanismes biologiques à l’origine des aliments ultra-transformés et d’une mauvaise santé. Mais elle a souligné un essai clinique historique de 2019 menée aux National Institutes of Health, qui a révélé que lorsque les gens suivaient un régime composé d’aliments ultra-transformés, ils consommaient environ 500 calories supplémentaires par jour et prenaient rapidement du poids par rapport à un régime composé principalement d’aliments non transformés.

Tobias a déclaré que les aliments ultra-transformés semblent induire un « apport passif » plus élevé de calories au-delà de nos besoins énergétiques, et que cela conduit à une prise de poids progressive et à un risque plus élevé de maladies liées à l’obésité. Elle a déclaré que la recherche indique que c’est quelque chose « inhérent à ces aliments, ce qui est un peu effrayant mais aussi un peu rassurant car il pourrait être plus facile de reformuler ces aliments que de changer notre environnement alimentaire global ».

À la traîne des autres pays

Dans une étude publiée en juillet, un groupe d’experts en santé publique a conclu que les États-Unis étaient à la traîne par rapport aux autres pays en ce qui concerne la prise en compte des aliments ultra-transformés dans leurs politiques alimentaires. Jennifer Pomeranz, auteur de l’étude, a déclaré que c’était une « excellente nouvelle » que le comité consultatif des lignes directrices envisage une recommandation sur les aliments ultra-transformés.

“Ce serait un énorme pas en avant”, a déclaré Pomeranz, professeur agrégé de politique et de gestion de la santé publique à la NYU School of Global Public Health.

Au moins une demi-douzaine d’autres pays ont publié ces dernières années des directives alimentaires exhortant explicitement les gens à réduire leur consommation d’aliments ultra-transformés. Les directives alimentaires mexicaines, par exemple, publiées en mai, avertissent les gens d’« éviter les aliments ultra-transformés tels que les viandes et saucisses transformées, les chips, les craquelins, les biscuits, le pain sucré et les céréales en boîte ».

“Je pense qu’il existe suffisamment de preuves pour recommander une réduction des calories provenant des aliments ultra-transformés”, a déclaré Marion Nestle, professeur émérite de nutrition, d’études alimentaires et de santé publique à NYU. « Je ne dirais pas de ne pas les manger du tout – cela n’a aucun sens. Mais les aliments ultra-transformés appartiennent à une catégorie : « N’en mangez pas trop ». »

Les aliments ultra-transformés contiennent généralement des édulcorants artificiels, des colorants synthétiques, des arômes, des émulsifiants et d’autres ingrédients avec lesquels les gens ne cuisinent pas à la maison, a déclaré Nestlé.

“Si vous pouvez le préparer chez vous dans votre cuisine, alors ce n’est pas ultra-transformé”, a déclaré Nestlé. « Quand je donne des conférences sur ce sujet, je constate que les gens comprennent tout de suite le concept. Il n’y a pas beaucoup de problème pour le définir.

