Les directives mises à jour des masques d’intérieur du CDC semblent soudaines et accablantes

Jeudi, le CDC a annoncé que les Américains entièrement vaccinés pas besoin d’utiliser des masques à l’extérieur et dans de nombreuses situations à l’intérieur, marquant une étape majeure vers un retour à la normale.

je me sens un peu dépassé par le changement soudain. Des amis à qui j’ai parlé de la nouvelle ont également exprimé des sentiments similaires.

D’autres personnes sont super excité pour ce changement. C’est celui que nous attendions: le début des temps «après».

Si vous êtes comme moi, il y a deux choses dont il a été utile de se souvenir.

Premièrement, nous pouvons faire des choses à notre rythme. Si je ne me sens pas à l’aise de retirer mon masque à l’intérieur même lorsque je suis deux semaines après la deuxième prise de vue, je n’ai pas à le faire.

De plus, des masques d’intérieur seront toujours nécessaires à certains endroits. Les directives des CDC indiquent que les personnes entièrement vaccinées doivent toujours porter un masque dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, et les transports en commun.

Deuxièmement, et surtout, nous avons la science pour nous rassurer.

La mise à jour du masquage en intérieur découle de le déclin constant des cas de coronavirus et les hospitalisations, et les données prometteuses qui démontrent l’efficacité des vaccins COVID-19 dans les études du monde réel, selon l’agence. Sachant cela aide à dissiper certaines de mes craintes.

Pourquoi ne sommes-nous pas encore prêts à abandonner les masques?

Parlant de se sentir dépassé par les nouvelles directives du CDC, Jenna Ryu a écrit sur l’hésitation que certains d’entre nous éprouvent lorsqu’il s’agit de ne plus avoir de masque.

Les experts disent que le fait de retirer ces masques se sentir étranger et mal à l’aise pour certains c’est une réaction qui n’est pas inattendue

« Comportements prendre le temps de mettre en œuvre et d’adopter. Ils prennent également du temps à se désadopter », déclare Abraar Karan, médecin interne à l’hôpital Brigham and Women’s.« Souvenez-vous que ce n’est pas un interrupteur marche / arrêt ».

Mike Bordieri, professeur agrégé de psychologie à l’Université Murray State, dit qu’il est « prévisible » que certaines personnes hésitent à suivre les directives mises à jour, et leur comportement prudent peut être expliqué par la constatation psychologique que les humains «suranalysent souvent le risque».

Karan a déclaré que les directives mises à jour pourraient également présenter une lutte pour ceux qui ont subi une expérience traumatisante liée à la pandémie, telle que la perte d’un être cher. Les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale peuvent également avoir du mal à s’adapter.

« Les gens sont déjà passés par tant de pertes et de tragédies pendant la pandémie, il est donc logique que certaines personnes hésitent à adopter ces récentes recommandations jusqu’à ce qu’elles le ressentent par elles-mêmes », dit Karan.

