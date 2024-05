Les directives fédérales sur les mammographies changent

Un groupe national fondé sur des données probantes a recommandé que les femmes commencent à subir un dépistage du cancer du sein plus tôt, suggérant que les femmes subissent leur première mammographie à 40 ans.

C’est 10 ans plus tôt que ce qui avait été recommandé par le Groupe de travail américain sur les services préventifs.

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après le cancer de la peau, selon l’Institut. Société américaine du cancer. Et ces dernières années, on a constaté une augmentation des diagnostics de cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans.

« Même si un grand pourcentage des patientes que je traite pour un cancer du sein ont plus de 50 ans, je vois un nombre important de jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein. Cela inclut les femmes dans la quarantaine, dont le petit cancer précoce n’aurait pas été détecté en dehors d’un dépistage », explique Dr Jodi Brehmchirurgien du sein à Soins de santé Aurore. « Nous savons que les femmes diagnostiquées plus tôt auront probablement de meilleurs résultats. »

Le cancer du sein peut également être plus agressif chez les femmes qui n’ont pas encore atteint la ménopause.

Même si les recommandations du groupe de travail américain sur les services préventifs aident les médecins et leurs patients à déterminer quand commencer tout type de dépistage du cancer, la santé de chacun est différente. Vous devriez donc parler à votre médecin de ce qui vous convient.

Le Dr Brehm dit que la clé pour savoir quand parler à votre médecin est de savoir ce qui est normal pour vous. « Si vous remarquez un changement dans votre corps, c’est à ce moment-là qu’il est temps d’appeler et de faire vérifier quelque chose », dit-elle. « Par exemple, si vous êtes sous la douche et que vous remarquez une grosseur qui ne disparaît pas après quelques jours, cela vaut la peine de se renseigner. »

En règle générale, vous devriez commencer par consulter votre médecin traitant, qui peut comprendre ce qui est nécessaire pour approfondir les investigations.

Vous voulez en savoir plus sur votre risque de cancer du sein ? Répondez à notre quiz en ligne gratuit.