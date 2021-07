Les directives du CDC sur les masques frustrent les Américains entièrement vaccinés

Les nouvelles directives sur les masques annoncées mardi par les Centers for Disease Control and Prevention ont suscité une certaine frustration chez les Américains entièrement vaccinés.

Mais pas dirigé vers l’agence.

De nombreuses personnes entièrement vaccinées ont déclaré à USA TODAY qu’elles étaient soulagées que le CDC leur recommande de porter des masques à l’intérieur, encore une fois, où la transmission du COVID-19 est élevée. Ils sont plus frustrés que le guidage du masque ait été levéil y a deux mois, ce qui peut avoir contribué aux taux de transmission élevés parmi les non vaccinés.

« Je n’étais pas vraiment d’accord pour enlever les masques en premier lieu », a déclaré Candace Howze, 28 ans. « Nous connaissons tous l’Amérique à ce stade, et tout le monde allait arrêter de les porter. »

Howze vit dans le comté de Wake, en Caroline du Nord, où le CDC affirme que la transmission est importante et que des recommandations de masques d’intérieur peuvent s’appliquer. Elle espère voir plus de personnes porter des masques, comme elle l’avait fait, d’autant plus que les responsables de la santé constatent une augmentation des infections à percée.

Qu’est-ce que ça veut dire? Le CDC recommande des masques pour les personnes vaccinées dans les zones à forte transmission

Lors d’un briefing mardi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les conseils de l’agence avaient été déclenchés par une nouvelle science qui a montré que certaines personnes infectées par la variante delta après la vaccination peuvent transmettre le virus à d’autres.

Selon la nouvelle science, a-t-elle déclaré, les personnes entièrement vaccinées atteintes d’infections révolutionnaires de la variante delta ont une charge virale similaire à celle des infections chez les personnes non vaccinées, ce qui signifie que les Américains entièrement vaccinés peuvent propager le virus plus facilement qu’on ne le pensait auparavant.

Mais les experts de la santé disent qu’il n’y a pratiquement aucune transmission parmi les personnes entièrement vaccinées pour que les conseils du CDC affectent vraiment la propagation dans la communauté.

« C’est logique pourquoi ils l’ont fait, mais je ne pense pas que cela va faire une différence majeure dans la forte augmentation que nous avons », a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health à Providence. , Rhode Island. « Le vrai problème, ce sont toujours les personnes non vaccinées qui ne se promènent pas masquées. Je n’ai aucune raison de penser que ces conseils amèneront des personnes non vaccinées et non masquées à mettre des masques. Et c’est ce dont nous avons vraiment besoin. »

Pour la première fois en plus de trois mois, les cas aux États-Unis s’élèvent désormais en moyenne à plus de 60 000 par jour, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les décès sont supérieurs à 2 000 par semaine et les responsables de la santé affirment que les personnes non vaccinées représentent plus de 90 % de ces décès.

« Je vis à l’épicentre de la variante delta et je n’avais pas l’impression que le mandat du masque aurait dû être annulé en premier lieu », a déclaré Chelsea Merta, 33 ans, qui vit à St. Louis City, Missouri.

Elle est soulagée que les recommandations de masquage à l’intérieur soient de retour, mais elle n’est pas convaincue que les autorités locales suivront, même si une carte du CDC montre une transmission élevée de COVID-19 dans presque tous les comtés.

La région de Saint-Louis a été l’une des premières régions du pays à rétablir un mandat de masque dans les lieux publics intérieurs et dans les transports en commun. Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a intenté une action en justice dans le but d’arrêter le mandat, qui a pris effet lundi.

« La nouvelle science est inquiétante » :Le CDC recommande à nouveau de porter des masques à l’intérieur. Ce que cela signifie pour les Américains vaccinés.

Les responsables de la santé continuent de réitérer que la grande majorité de la transmission du COVID-19 se produit parmi les personnes non vaccinées et pas complètement vaccinées.

« Les personnes vaccinées continuent de représenter une très petite quantité de transmission se produisant dans tout le pays », a déclaré Walensky. « Nous continuons d’estimer que le risque d’infection par percée avec des symptômes lors de l’exposition à la variante delta est réduit de sept fois. La réduction est vingt fois supérieure pour les hospitalisations et les décès.

Cela fait partie de la frustration, a déclaré Leslie Richin, 43 ans, qui vit à Brooklyn, New York. Elle pensait avoir fait sa part pour lutter contre la pandémie en se faisant vacciner et sa récompense se démasquait en public.

Maintenant, elle se sent impuissante et vaincue parce que les conseils semblent être dictés par des personnes non vaccinées propageant le virus. Elle pensait que la pandémie s’essoufflait, mais les nouvelles directives du CDC semblent suggérer que c’est loin d’être terminé.

« Je pensais avoir tout fait correctement, mais maintenant vous me dites que je dois à nouveau vivre de manière restreinte. … Je ne veux pas revenir en arrière », a-t-elle déclaré. «Je pensais que le vaccin était censé être notre solution. On nous avait en quelque sorte promis que c’était notre fin en vue.

Contribution : Karen Weintraub, USA TODAY ; Presse Associée. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter : @AdriannaUSAT.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.