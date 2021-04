Les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter un masque à l’extérieur, sauf dans des environnements surpeuplés, selon les nouvelles directives publiées mardi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Lors d’un briefing de la Maison Blanche, les responsables de la santé publique ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient se démasquer en marchant, en courant, en faisant de la randonnée ou du vélo à l’extérieur, seules ou avec des membres de leur famille.

Les personnes vaccinées n’ont pas non plus besoin de porter un masque lors de petits rassemblements en plein air avec une famille et des amis entièrement vaccinés, ou lors de rassemblements avec un mélange de personnes vaccinées et non vaccinées, ont-ils déclaré.

En outre, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masque dans les restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages, selon les directives.

«Aujourd’hui est un autre jour où nous pouvons revenir à la normale d’avant», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC. «Si vous êtes complètement vacciné, les choses sont beaucoup plus sûres pour vous que pour ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés.»

Le CDC recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et dans les lieux publics extérieurs ou les lieux où des masques sont nécessaires.

Les individus sont considérés comme complètement vaccinés deux semaines après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna, ou deux semaines après avoir reçu le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Mardi, les données des CDC ont montré que près de 30% de la population américaine avait été entièrement vaccinée et que plus de 42% avaient reçu au moins une dose.

Les conseils de l’agence précédemment a déclaré: «les masques peuvent ne pas être nécessaires lorsque vous êtes à l’extérieur, loin des autres ou avec des personnes qui vivent dans votre ménage», mais il a continué à recommander des masques dans les lieux publics, et a noté commandes de masques d’extérieur locaux doit être suivi.

Quelque États avait déjà commencé à assouplir les exigences des masques extérieurs. Les résidents du Kentucky ne sont plus tenus de porter des masques lors d’événements en plein air avec moins de 1000 personnes. Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il souhaitait lever certaines restrictions dans l’État d’ici la fin du mois d’avril.

Les experts de la santé ont déclaré tout au long de la pandémie que le risque de transmission du coronavirus à l’extérieur était beaucoup plus faible qu’à l’intérieur. Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré dimanche à George Stephanopoulos sur «Cette semaine» d’ABC News que le risque pour les personnes vaccinées à l’extérieur «est minuscule».

Un rapport de novembre publié dans le Journal of Infectious Diseases a révélé que les chances de transmission à l’intérieur étaient 18,7 fois plus élevées qu’à l’extérieur. Les chercheurs qui ont examiné cinq études ont découvert que moins de 10% des infections au COVID-19 se produisaient à l’extérieur.

«Le virus se disperse rapidement dans l’air extérieur en raison des courants de vent, de sorte que le risque d’inhalation d’aérosols de particules virales provenant de personnes marchant ou courant est assez faible», a déclaré le Dr Robert Glatter, médecin urgentiste au Lenox Hill Hospital de New York. .

Cependant, il a déclaré que les masques devraient toujours être portés lors de grands rassemblements en plein air où les gens sont à proximité pendant des périodes prolongées telles que des événements sportifs, des manifestations ou des rassemblements.

Dans les directives de masquage récemment publiées, le CDC recommande aux gens de continuer à porter un masque lors d’événements en plein air bondés tels qu’un spectacle en direct, un défilé ou un événement sportif. Ils recommandent également de se masquer dans un salon de coiffure ou un salon de coiffure, un centre commercial ou un musée intérieur peu fréquenté, un petit rassemblement intérieur avec des personnes non vaccinées, une salle de cinéma intérieure et dans un lieu de culte.

