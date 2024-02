Les directives du CDC en matière d’isolement du COVID pourraient bientôt changer : Shots

basculer la légende Patrick Sison/AP

Patrick Sison/AP

Les Centers for Disease Control and Prevention pourraient bientôt abandonner leurs directives d’isolement pour les personnes atteintes de COVID-19. Le changement prévu a été signalé dans Le Washington Post mardi, attribué à plusieurs responsables anonymes du CDC.

Actuellement, les personnes dont le test est positif sont conseillé de rester à la maison pendant au moins cinq jours pour réduire les risques de transmission du coronavirus à d’autres. Les responsables anonymes ont déclaré au Poste que l’agence conseillera aux gens de se fier plutôt aux symptômes. Si une personne n’a pas de fièvre et que ses symptômes sont légers ou en voie de disparition, elle peut quand même aller à l’école ou au travail. Ces changements pourraient intervenir dès avril.

Le CDC n’a pas encore confirmé le rapport. Dans un e-mail, un porte-parole de l’agence a écrit que le CDC n’a « aucune mise à jour des directives COVID à annoncer pour le moment. Nous continuerons à prendre des décisions basées sur les meilleures preuves et données scientifiques pour maintenir les communautés en bonne santé et en sécurité ».

Certains États… Californie et Oregon — ont déjà mis en œuvre des lignes directrices similaires.

Si ce changement se produit, cela ne devrait pas être interprété comme signifiant que le COVID-19 est moins contagieux, dit Jennifer Nuzzoépidémiologiste et directeur du Pandemic Center de la Brown University School of Public Health.

“La science du COVID n’a pas changé”, déclare Nuzzo. Si votre test de dépistage du COVID-19 est positif, vous êtes probablement contagieux pendant au moins quelques jours et risquez de transmettre le coronavirus à d’autres.

Le changement de politique envisagé peut refléter le fait que les impacts de la propagation du COVID-19 sont moins conséquent qu’avant, du moins du point de vue de la santé publique. Les décès et les hospitalisations ont augmenté cet hiver, mais loin d’être aussi élevés que les années précédentes. En fait, les hôpitaux étaient pour la plupart OK – pas débordé – cette saison virale.

Changer les directives peut refléter la réalité que de nombreux Américains ne suivaient pas nécessairement. L’isolement “est vraiment dur et demande beaucoup de travail”, déclare Dr Anand Parekh, conseiller médical en chef au Bipartisan Policy Center. Il en était au neuvième jour de COVID lorsqu’il a parlé à NPR et avait passé les cinq premiers jours en isolement à la maison. Il travaillait, mangeait et dormait seul pour éviter d’exposer les membres de sa famille, dont trois jeunes enfants.

“Pour beaucoup de gens, il n’est pas possible – comment ils vivent, où ils vivent, combien de personnes composent le foyer, leur emploi – s’ils ont des congés payés, s’ils peuvent travailler virtuellement”, dit-il.

De plus, les tests sont plus coûteux et plus difficiles d’accès qu’auparavant, de sorte que les gens peuvent même ne pas savoir qu’ils ont le COVID-19, et encore moins prendre des mesures pour s’isoler, explique Parekh.

Pourtant, même si de nombreuses personnes ignorent les directives actuelles, Jessica Malaty Riveraépidémiologiste et conseiller en communication à la Fondation de Beaumont, affirme que les conseils de santé publique du gouvernement fédéral devraient guider les gens, et non l’inverse.

“C’est comme dire, eh bien, les gens ne portent pas vraiment de ceinture de sécurité, donc je suppose que nous pouvons dire que les ceintures de sécurité n’ont pas d’importance”, dit-elle. “Cela va à l’encontre de l’objectif de fournir des informations fondées sur des preuves – c’est toujours la responsabilité de la santé publique de le faire.”

Et un changement dans les directives du CDC pourrait faire une grande différence pour les politiques sur le lieu de travail, affirment les experts en santé publique. Si le CDC ne recommande plus de rester à la maison pendant une semaine avec le COVID-19, les travailleurs pourraient être contraints de se rendre au travail alors qu’ils sont encore malades. Ils pourraient transmettre le coronavirus à d’autres.

Et cela rend la tâche plus difficile pour les personnes particulièrement vulnérables : les personnes très jeunes, très âgées, immunodéprimées ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

“Cela pourrait en fait augmenter les cas de COVID et de longue durée et, dans une certaine mesure, probablement les maladies parmi les personnes à haut risque et donc les hospitalisations et les décès”, dit Parekh, tout en notant que les preuves de la Californie et de l’Oregon, les deux États qui ont cessé de recommander des périodes d’isolement de cinq jours n’ont jusqu’à présent pas été concluantes.

Si le changement de directives se concrétise, le CDC traitera efficacement le COVID-19 davantage comme la grippe, déclare Nuzzo. Mais elle et d’autres experts de la santé se demandent si c’est le bon modèle, étant donné que le statu quo en matière de grippe entraîne de nombreuses maladies et décès.

“Bien qu’il puisse être logique que nous harmonisions nos politiques pour ne pas seulement être spécifiques au COVID” et lutter contre tous les agents pathogènes respiratoires, dit Nuzzo, “cela ne signifie pas qu’il n’y a toujours pas de risques pour les personnes posés par ces agents pathogènes. “

Malaty Rivera souligne que cela n’a jamais été une bonne idée d’aller au travail ou à l’école avec une infection grippale active, mais que c’était autrefois la norme pour de nombreuses personnes de montrer leur dévouement au travail. “Nous n’accordions pas d’importance au repos, à l’isolement et à la quarantaine”, note-t-elle.

Compte tenu des risques pour les personnes vulnérables et du risque de longue COVID, « je pense que les gens oublient le fait qu’il n’est pas acceptable de se déplacer lorsqu’on est contagieux », dit-elle. “Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ceux qui sont immunodéprimés, ceux qui sont trop jeunes ou trop vieux et qui comptent sur leur protection grâce à la protection communautaire.”