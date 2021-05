Les directives des CDC sur les masques pourraient en fait augmenter le risque de propagation de Covid au travail et en public, selon les scientifiques

Les nouvelles directives du CDC sur les masques pourraient en fait augmenter le risque de propagation du Covid-19 dans les espaces publics et les lieux de travail, ont déclaré jeudi des scientifiques d’un groupe de premier plan sur les maladies infectieuses.

Le CDC a brusquement inversé ses directives sur les masques pour les Américains vaccinés la semaine dernière pour dire que les personnes vaccinées n’ont plus besoin de porter un masque à l’intérieur ou à l’extérieur dans la plupart des contextes. Les responsables ont déclaré avoir modifié leurs directives, en partie, parce que la recherche montre que les vaccins offrent un très haut niveau de protection contre la maladie du Covid-19 et sa propagation à d’autres.

« Il n’y a pas de débat sur ce fait », a déclaré jeudi le Dr Jeffrey Duchin, qui siège au Comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention sur les pratiques d’immunisation, lors d’un point de presse organisé par l’Infectious Disease Society of America. L’annonce de l’agence, cependant, a conduit à une confusion et une frustration généralisées car « elle était inattendue et manquait de contexte nécessaire pour la mise en œuvre par l’état et la communauté locale de la santé publique », a-t-il déclaré.

Duchin est l’agent de liaison de la société avec le comité de vaccination du CDC. La société représente les principaux spécialistes des maladies infectieuses aux États-Unis

« Il n’y avait aucune information sur la façon d’appliquer les directives dans la pratique, en particulier en ce qui concerne l’incapacité de vérifier le statut vaccinal », a déclaré Duchin. Le CDC n’a pas non plus fourni d’indications sur la question de savoir si les gens devraient continuer à porter des masques dans les zones de forte transmission ou de faibles taux de vaccination, a-t-il déclaré. « Ce que le CDC a fait était sous-optimal et a permis de croire à tort que les mandats de masque ont été levés. »

Les médecins de tout le pays et les responsables fédéraux de la santé continuent de souligner que seules les personnes vaccinées peuvent retirer leur masque en toute sécurité. Les nouvelles directives relatives aux masques ont été interprétées à tort comme une fin à la pandémie et aux mandats de masques, mettant les responsables locaux de la santé dans une position très difficile. Les États à travers les États-Unis ont pris la nouvelle comme un signal pour alléger les mandats de masque. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a utilisé les nouvelles directives pour justifier la signature d’un décret qui menace d’infliger une amende aux responsables locaux et aux municipalités qui n’abandonnent pas les exigences en matière de masque.

Duchin a déclaré que les personnes vaccinées et non vaccinées étaient probablement en sécurité à l’extérieur sans masque, mais ce n’est pas le cas à l’intérieur.

« Maintenant, le risque de propagation de Covid-19 est accru dans les espaces intérieurs bondés avec des personnes non vaccinées, et en particulier avec une mauvaise ventilation », a déclaré Duchin. Alors que la base scientifique du CDC pour le changement « est solide », Duchin a déclaré que la fin du mandat de masque d’intérieur « pourrait conduire à un risque accru dans les espaces publics et les lieux de travail avec Covid-19 évitable se propager principalement parmi les non vaccinés. »

Les taux de vaccination varient d’un bout à l’autre du pays et la majorité des personnes vaccinées sont des adultes plus âgés. De grands sous-groupes ne sont toujours pas vaccinés, comme les jeunes adultes.

Le Dr Jeanne Marrazzo, qui a également pris la parole lors du briefing, a déclaré que des recherches ont montré que jusqu’à 3% des Américains ont été informés par leurs médecins qu’ils avaient un certain niveau d’immunodéficience, ce qui les expose à un risque accru d’exposition à Covid.

« Des millions de personnes correspondent à ce projet de loi, et nous avons littéralement très peu de données sur l’efficacité du vaccin », a déclaré Marrazzo. « C’est une vraie raison d’être prudent et d’interpréter les directives avec soin. »

Les scientifiques ont également déclaré que les gens doivent reconnaître qu’il existe une incertitude quant à l’évolution future de la pandémie, à l’impact des variantes émergentes, à la durée de l’immunité et au potentiel de résurgence du Covid-19.

« L’épidémie de Covid-19 n’est en aucun cas terminée, il y a toujours une incertitude significative et il y a encore une activité de la maladie significative », a déclaré Duchin.

Si quelqu’un est complètement vacciné et n’a pas d’autres conditions qui compromettent sa communauté, et que les taux de Covid sont relativement bas là où il vit et que la couverture vaccinale est élevée, Marrazzo a déclaré que « ce serait à 100% bien d’aller n’importe où sans un masquer. »

Marrazzo a ajouté que parce que les taux de vaccination ne sont même pas à 50% dans sa communauté, elle continuera à porter un masque à l’intérieur, bien qu’elle soit complètement vaccinée.

«Si je savais que nous assistions à des baisses vraiment remarquables des hospitalisations pour une maladie symptomatique éventuellement liée à Covid, et que nous avions un taux de vaccination très élevé, alors j’irais probablement bien sans masque, mais je ne vois pas cela se produire. à tout moment très bientôt », dit-elle.

Alors que près de la moitié de toutes les personnes aux États-Unis, 160,2 millions, ont reçu au moins un vaccin, Marrazzo a déclaré que seulement 4,6% de la population mondiale avait fait de même.

« Les gens doivent être attentifs à ce qui se passe et faire attention aux taux de vaccination, prêter attention à l’implication de ces nouvelles variantes et penser à se préparer à une sorte de relance », a averti Marrazzo.