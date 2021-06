Les directives concernant les masques pour les vaccinés changent. Voici ce qu’il faut savoir.

Aux États-Unis, les masques deviennent un accessoire beaucoup moins courant, selon les directives fédérales selon lesquelles une fois vaccinés, ils sont en grande partie inutiles.

Mais l’Organisation mondiale de la santé a récemment recommandé que même les personnes vaccinées continuent de porter des masques, et les responsables de la santé de Los Angeles ont recommandé cette semaine à toutes les personnes – vaccinées ou non – de les porter à l’intérieur en raison de préoccupations concernant la variante Delta.

Alors qui a raison ?

Cela dépend des circonstances individuelles, ont déclaré des experts à USA TODAY.

Une personne vaccinée qui n’est pas immunodéprimée est en sécurité sans masque aux États-Unis en ce moment, a déclaré le Dr Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

Les vaccins disponibles ici sont efficaces contre les variantes connues, y compris la variante Delta, a déclaré le Dr Monica Gandhi, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de masquer, sauf dans les avions, les bus ou les transports en commun ou dans des établissements médicaux. Gandhi a déclaré que les orientations « ne devraient pas changer et ne devraient pas changer dans ce pays où nos cas sont toujours en baisse ».

L’Organisation mondiale de la santé a pris une décision différente, car son public est différent, a-t-elle déclaré. Ils font des recommandations pour une planète où, dans de nombreux pays, moins de 10 % de la population a reçu une seule injection.

« Par conséquent, l’OMS fait des recommandations pour les endroits où les taux de transmission communautaire sont élevés avec des pourcentages si faibles de la population vaccinée que les vaccinés sont plus susceptibles de rencontrer le virus et d’avoir une infection révolutionnaire », a-t-elle déclaré. De plus, dans certains pays, les vaccins disponibles peuvent ne pas être aussi efficaces que ceux d’ici.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a fait écho à ce sentiment mercredi matin dans l’émission Today de NBC News, affirmant que les personnes vaccinées aux États-Unis sont protégées contre les variantes actuellement en circulation et que les directives de l’OMS sont conçues pour d’autres parties du monde.

« Ici aux États-Unis, nous avons de la chance. Nous avons trois vaccins que nous savons sûrs et efficaces. Nous avons les deux tiers de la population adulte qui sont complètement vaccinés. Et, vraiment, assez protégés contre les variantes que nous avons circulent ici », a déclaré Walensky.

Il peut y avoir des contextes où les responsables locaux doivent prendre des décisions locales différentes de celles nationales, a-t-elle poursuivi.

« Il y a des régions de ce pays où environ un tiers des gens sont vaccinés. Ils ont de faibles taux de vaccination. Et il y a des régions qui ont plus de maladies », a déclaré Walensky, il peut donc être logique d’avoir des politiques locales différentes.

Mais, a-t-elle ajouté, « ces politiques de masquage ne visent pas à protéger les vaccinés, elles visent à protéger les non vaccinés ».

Dans le comté de Los Angeles, par exemple, les autorités ont recommandé aux gens de continuer à se masquer même après avoir reçu leurs injections, par crainte de la variante Delta à propagation rapide, qui représente désormais la moitié des cas là-bas.

« Jusqu’à ce que nous comprenions mieux comment et à qui la variante Delta se propage, tout le monde devrait se concentrer sur une protection maximale », a déclaré lundi le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

Une personne non vaccinée court un risque plus élevé d’attraper COVID-19 n’importe où, mais en particulier dans un environnement où les taux d’infection sont élevés, a déclaré Topol.

Les vaccins américains restent très efficaces pour protéger contre une infection grave par la variante Delta, a déclaré Gandhi.

L’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation avec Delta était similaire à celle observée avec Alpha, a-t-elle déclaré: 94% après la première dose et 96% après la seconde avec le vaccin Pfizer-BioNTech, qui est presque identique à celui de Moderna. Le vaccin Johnson & Johnson est également très efficace.

« Nous avons toutes les raisons de croire que J&J jouera contre la variante Delta », a déclaré Walensky.

Pratiquement tout le monde maintenant hospitalisé avec COVID-19 aux États-Unis n’a pas été vacciné.

Dans une étude publiée mardi par le Epic Health Research Network, sur plus de 8,6 millions de personnes vaccinées, seulement 4 260 – soit 0,049% – ont été infectées par COVID-19 et seulement 1 594 ont été hospitalisées avec le virus.

Les vaccins sont « brillamment efficaces » pour prévenir l’hospitalisation, mais ils ne sont pas aussi parfaits pour prévenir la transmission des maladies, a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine, à Nashville, Tennessee.

Les personnes vaccinées ont elles-mêmes un faible risque de tomber malades, mais peuvent réduire le risque de transmettre le virus à quelqu’un d’autre en portant un masque.

« Je pense que c’est ce sur quoi se concentrent LA et l’OMS », en recommandant le port du masque, a déclaré Schaffner, en particulier à la lumière de la variante Delta, qui est connue pour être plus contagieuse que les autres variantes.

Mais les États-Unis ne sont pas dans une situation de crise suffisante en ce moment pour que le CDC recommande à tout le pays de se masquer à nouveau, a-t-il déclaré.

« Ils essaient de faire fonctionner la société et ne veulent pas de révoltes », a-t-il déclaré.

C’est peut-être ironique, a-t-il admis, mais la plupart des personnes portant encore des masques aux États-Unis ont déjà été vaccinées – comme lui.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’oppressant à porter un masque », a déclaré Schaffner, qui en porte un régulièrement en tant que médecin, mais il voit que certaines personnes sont profondément mal à l’aise avec eux.

Schaffner a déclaré qu’il continuerait de porter un masque en public et d’éviter les grands événements en tant qu’approche « ceinture et bretelles » pour réduire davantage son propre risque d’infection et de transmission.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.