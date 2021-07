Les directions des smartphones peuvent mettre les randonneurs débutants en danger, selon les experts

Un certain nombre de visiteurs se sont récemment appuyés sur Google Maps pour atteindre le sommet du Ben Nevis, une montagne de 4 500 pieds, selon un déclaration jeudi de Mountaineering Scotland, une organisation d’escalade, et du John Muir Trust, un organisme de bienfaisance qui entretient des zones naturelles en Grande-Bretagne.

En Écosse, les alpinistes avertissent les visiteurs que Google Maps peut les diriger vers des sentiers « potentiellement mortels » qui les obligeraient à franchir des falaises et des terrains rocheux et escarpés.

« Dans une bonne visibilité, ce serait difficile », a déclaré Mme Morning. « Ajoutez des nuages ​​bas et de la pluie et la ligne suggérée par Google est potentiellement fatale. »

Mountaineering Scotland a rapporté qu’un certain nombre de personnes dans le pays ont été blessées récemment après avoir suivi des itinéraires de randonnée trouvés en ligne. Ben Nevis a été le théâtre d’un certain nombre de décès ces dernières années, dont un Une femme de 24 ans le mois dernier et trois hommes en 2019 .

Le problème est que, alors que les smartphones ont rendu beaucoup d’activités plus faciles, de l’appel d’une voiture à la commande de plats à emporter, les appareils ont compliqué les choses pour certains randonneurs qui ne réalisent pas qu’ils auront besoin de beaucoup plus que leur téléphone.

L’avertissement des alpinistes survient alors que les randonneurs ont afflué vers l’extérieur et les sentiers pendant la pandémie de coronavirus. Alors que la randonnée en elle-même est une entreprise sûre et socialement éloignée, les blessures sont devenues un problème à mesure que de plus en plus de personnes empruntent les sentiers.

Le Ben Nevis n’est pas la seule montagne où les randonneurs ont eu des problèmes. Dans le New Hampshire, des sauveteurs en montagne ont déclaré avoir sauvé de nombreuses personnes mal équipées pour leurs sorties.

Les randonneurs qui se sont égarés dans les Montagnes Blanches appellent le New Hampshire Fish and Game Department au moins une fois par semaine en été, a déclaré le Sgt. Alex Lopashanski, un agent de conservation pour le département.

« Ils essaient de suivre une piste sur leur téléphone, qui les emmène dans les bois, et ils se perdent tellement », a-t-il déclaré.

Ces randonneurs ne peuvent pas dire où ils se trouvent parce que leurs écrans sont beaucoup plus petits que des cartes papier, a déclaré le sergent Lopashanski. Si les agents ne peuvent pas les rediriger vers une piste par téléphone, les sauveteurs peuvent mettre plusieurs heures à les retrouver.

D’autres facteurs de complication incluent l’errance dans des zones reculées sans service cellulaire ou les appareils à court d’électricité, les rendant inutiles pour demander de l’aide.

Les secours se joignent à l’opération si les randonneurs sont en danger. Rick Wilcox, membre du Mountain Rescue Service dans le New Hampshire, a déclaré que bon nombre des personnes qu’il sauve n’avaient pas de carte ni de boussole.