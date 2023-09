Les directeurs ont créé et partagé un mème représentant les seins nus d’un étudiant, selon un procès

Aniya Harmon a déclaré que c’était déjà assez grave lorsqu’elle a appris qu’une image de son sein exposé avait été transformée en mème et partagée en mai avec des employés de la Sussex Central High School dans le Delaware, où elle était étudiante. Mais ce qui a aggravé la situation, ont déclaré lors d’entretiens elle et sa mère, Tosha White, c’est qui, selon elles, était responsable : deux directeurs de l’école.

Harmon et White ont déclaré que Bradley Layfield et Matthew Jones, le directeur et le directeur adjoint, avaient utilisé des images de caméras de sécurité de l’école pour créer un mème qui remplaçait le visage d’Harmon par celui de Janet Jackson, en référence à un incident au cours duquel la poitrine du chanteur avait été exposée par Justin. Timberlake lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004. Ces allégations sont également formulées dans un procès intenté devant la Cour supérieure du Delaware, dans le comté de New Castle.

« Je suis toujours bouleversé, blessé et déçu », a déclaré Harmon, qui a obtenu son diplôme cette année et est à l’université.

Harmon a poursuivi les dirigeants ce mois-ci, alléguant une atteinte à la vie privée par intrusion et publication de questions privées. Le procès désigne également l’école secondaire Central Sussex et le district scolaire d’Indian River comme défendeurs.

Un représentant de l’école a refusé de commenter mercredi, renvoyant NBC News au district scolaire, qui a déclaré qu’il « ne commente pas les litiges en cours ». David Maull, porte-parole du district scolaire d’Indian River, a également refusé de commenter la situation de l’emploi des hommes, affirmant que « c’est une question de personnel ».

L’avocat de Layfield, Thomas S. Neuberger, a nié tout acte répréhensible de la part de son client, qui en était le directeur principal. Il a déclaré que Layfield avait été mis en congé le 22 mai. Jones n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Aniya Harmon. Avec l’aimable autorisation de Ryan Julison

Selon Harmon et le procès, vers 7 h 30 le 17 mai, elle se rendait en classe à pied lorsqu’elle a rencontré deux étudiants, un garçon et une fille, qui se disputaient. Harmon a déclaré qu’elle avait dit à la fille, qui criait, de se taire, à quel point la fille « lui a crié des obscénités » et « lui a résisté de manière menaçante ». Une femme qui travaille à l’école est intervenue et a tiré Harmon « avec force », provoquant la séparation de ses vêtements, exposant sa poitrine, selon le procès. Neuberger dit que sa poitrine a été exposée alors qu’elle était impliquée dans une bagarre, ce que Harmon conteste.

La poursuite allègue que Jones a travaillé avec Layfield et « peut-être d’autres » pour créer le mème et que Jones l’a montré à d’autres directeurs adjoints, administrateurs, enseignants et autres sur son ordinateur portable fourni par l’école. Au moins six personnes ont eu accès à des images de la poitrine d’Harmon, indique la poursuite.

White a déclaré que quelques jours après l’incident, elle a commencé à entendre des gens de la communauté lui dire que le mème existait.

« Je n’avais aucune preuve qu’il s’agissait de ma fille, mais tous les faits ont commencé à s’additionner », a déclaré White.

Elle a déclaré qu’elle n’avait reçu de confirmation que huit jours après l’incident, lorsque le surintendant adjoint l’avait appelée pour fixer un rendez-vous. À ce stade, ont déclaré White et son avocat, les deux hommes avaient été mis en congé administratif. Le surintendant adjoint n’a fait aucune mention de la vidéo ou du mème, a déclaré White, jusqu’à ce qu’elle demande si la réunion faisait référence aux deux. White n’a jamais rencontré le surintendant adjoint et a plutôt engagé un avocat. (Le porte-parole du district scolaire a refusé de commenter la chronologie des événements de White.)

« J’étais choqué. Je n’ai tout simplement pas pu le traiter tout de suite », a déclaré White. « Et puis, après le choc, c’était encore plus de colère, de souffrance et d’incrédulité. Tant d’émotions.

Elle a ajouté : « Et toujours à ce jour. J’ai encore toutes les émotions.

Sans nommer Harmon, Layfield et Jones spécifiquement, India Sturgis, porte-parole de la police de l’État du Delaware, a déclaré que l’agence « enquêtait sur tout crime potentiel lié à un incident survenu à la Sussex Central High School en collaboration avec le ministère de la Justice du Delaware ». qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir de calendrier estimé pour l’enquête, car les enquêtes peuvent souvent être imprévisibles et il n’est pas rare que des développements inattendus surviennent », a déclaré Sturgis, ajoutant que la police d’État ne pouvait partager aucune autre information.

Emeka Igwe, avocate d’Harmon, a déclaré que ce qui lui est arrivé est répréhensible et que le but du procès est de tenir les administrateurs responsables.

« Aucune personne d’autorité ne devrait jamais faire cela à un élève et nous voulons nous assurer qu’il ne travaillera plus jamais dans un cadre scolaire », a déclaré Igwe. « Une fois l’enquête terminée, nous espérons qu’elle aboutira à des poursuites pénales contre ces deux individus. »





Sussex Central High School à Georgetown, Del. Google Maps

Neuberger a déclaré que Layfield n’était pas impliqué dans la création ou la diffusion du mème, et que Layfield avait montré la vidéo de sécurité à neuf personnes, dont des soldats de l’État et certains membres du personnel, tels que des administrateurs et des enseignants, dans le but « d’assurer la sécurité des enfants ». Il a déclaré que son client suivait la procédure lorsqu’il l’a fait.

« Si jamais la vidéo est diffusée », a-t-il déclaré, « on ne remarquera même pas le déshabillage à longue distance ».

Neuberger a imputé la responsabilité du mème à Jones, qui, selon lui, l’a créé et partagé.

Neuberger a déclaré que le Delaware State Board of Education avait informé Layfield qu’il enquêtait sur lui et qu’il était possible que sa licence d’enseignement soit révoquée. Le conseil d’administration n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires.

« Mon client est innocent et il est utilisé à des fins monétaires », a déclaré Neuberger.

Le procès demande des dommages-intérêts punitifs non précisés, ainsi que des honoraires d’avocat.

White a déclaré qu’il avait été difficile de voir sa fille se calmer depuis la diffusion de l’image.

« Son école et son travail sont définitivement ses moyens de ne pas penser à ce qui se passe », a déclaré White. « Ça a été dur pour nous tous. »