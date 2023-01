Les directeurs d’Everton ont dit de ne pas assister au match de Southampton en raison d’une «menace réelle et crédible pour leur sécurité» | Nouvelles du football

Le conseil d’administration d’Everton a reçu l’ordre de ne pas assister à Goodison Park pour le match de samedi contre Southampton en raison d’une “menace réelle et crédible pour leur sécurité”.

Des groupes de supporters ont prévu d’organiser une manifestation contre le conseil d’administration pour le match de Premier League avec Everton dans la zone de relégation après six matchs sans victoire.

Une déclaration d’Everton disait: “Le président Bill Kenwright, la PDG Denise Barrett-Baxendale, le directeur des finances et de la stratégie Grant Ingles et le directeur non exécutif Graeme Sharp ont accepté à contrecœur le résultat de l’évaluation de la sécurité effectuée par les conseillers en sécurité.

“Les membres du conseil d’administration ont reçu l’instruction à la suite d’une correspondance malveillante et menaçante reçue par le club et de l’augmentation des incidents de comportement antisocial – y compris des agressions physiques ciblées – lors des récents matches à domicile.”

Un conseiller en sécurité et en sûreté a déclaré: “Après une évaluation approfondie des risques et en réponse aux menaces tangibles reçues par le club et aux renseignements que nous avons recueillis, les membres du conseil d’administration du club ont été informés qu’ils ne devaient pas assister au match d’aujourd’hui.”

Un porte-parole du club a ajouté : “Il s’agit d’une décision sans précédent pour l’Everton Football Club – jamais auparavant l’ensemble de notre conseil d’administration n’avait reçu l’ordre de ne pas assister à un match pour des raisons de sécurité. C’est un jour profondément triste pour Everton et les Evertoniens.”

Moshiri soutient Lampard dans une lettre ouverte aux fans

Image:

Farhad Moshiri a relâché la pression sur Frank Lampard





Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, insiste sur le fait qu’il garde confiance dans le manager Frank Lampard et le conseil d’administration alors qu’il cherche à apaiser les tensions croissantes entre les supporters avant une rencontre à domicile potentiellement déterminante pour la saison avec Southampton.

“J’ai confiance dans le travail accompli non seulement par notre manager, mais aussi par notre directeur du football (Kevin Thelwell) et notre conseil d’administration”, a-t-il écrit dans une lettre ouverte.

“Cette foi est basée sur ma connaissance de la profondeur et de la qualité du travail effectué à la fois à Finch Farm et au Royal Liver Building – et du plan qui est en place.

“Je suis convaincu que nous avons des professionnels compétents, expérimentés et concentrés à tous les niveaux du club.

“Nous sommes tous d’accord sur le fait que notre position actuelle dans la ligue doit s’améliorer et s’améliorera.

“L’objectif de moi-même, du club et des fans est aligné – un meilleur Everton – et je suis convaincu que nous pouvons avancer de manière constructive et positive.

“Je salue les plans du Fan Advisory Board d’organiser une série de sessions avec les fans pour recueillir des commentaires, des réflexions et des préoccupations – dont le Forum fait partie.”