Les directeurs de musées britanniques déclarent que les manifestations pour le climat dans les galeries « doivent cesser »

Les dirigeants des collections nationales et des principaux musées régionaux du Royaume-Uni ont publié une lettre ouverte affirmant que les manifestations impliquant des œuvres d’art remarquables « doivent cesser ».

« Ils nuisent énormément à la réputation des musées britanniques et causent un stress énorme aux collègues à tous les niveaux d’une organisation, ainsi qu’aux visiteurs qui ne se sentent plus en sécurité lorsqu’ils visitent les plus beaux musées et galeries du pays », a déclaré le 11 octobre. lettre du Conseil national des directeurs de musées (NMDC).

La lettre du NMDC cite spécifiquement cinq incidents survenus à la National Gallery de Londres depuis juillet 2022. Ces manifestations, menées par des groupes écoactivistes tels que Just Stop Oil, impliquaient des œuvres d’art célèbres telles que l’œuvre de Vincent van Gogh. Tournesols, John Constable Le Haywayet celui de Velázquez Rokepar Vénus.

« De telles attaques ont causé des dommages physiques aux œuvres d’art, une détresse aux visiteurs et au personnel, et ont perturbé notre mission collective visant à garantir que de superbes œuvres d’art et objets d’art soient accessibles à tous, partout », a déclaré le NMDC.

La lettre ouverte indiquait également que deux des incidents impliquant des œuvres d’art s’étaient produits dans les deux semaines précédant sa publication, ce qui a incité le conseil à publier sa déclaration.

Le 9 octobre, deux militants ont collé une photographie d’une mère palestinienne et de son enfant sur la vitre protectrice d’un tableau de Pablo Picasso de 1901. Maternité (La Maternité) à la Galerie Nationale. Les membres du groupe de campagne Youth Demand avaient pour objectif de sensibiliser aux dangers auxquels sont confrontées les familles de Gaza. Les deux militants à la tête de la manifestation ont été arrêtés.

Le même musée a fait l’objet d’une manifestation le 27 septembre, lorsque trois militants de Just Stop Oil ont lancé des boîtes de soupe aux tomates Heinz sur un tableau de Vincent van Gogh représentant des tournesols. L’incident s’est produit une heure après que deux autres membres du groupe ont été condamnés à la prison pour une manifestation similaire impliquant Tournesols en 2022.

« Nos musées et galeries britanniques font partie intégrante de la société, où l’accès gratuit permet à chacun de s’inspirer des plus grandes réalisations de l’humanité », indique la lettre du NMDC.

La lettre se termine en soulignant la valeur irremplaçable des collections dans les musées et galeries des membres ainsi que la considération croissante des barrières de protection sur les œuvres d’art après chaque manifestation. (De nombreuses œuvres impliquées dans ces manifestations étaient déjà recouvertes de couches de verre, empêchant les peintures de subir des dommages durables.)

« Le monde se trouve actuellement dans une période très sombre, mais ces manifestations doivent désormais être retirées de nos musées et de nos galeries afin qu’elles puissent continuer à apporter lumière et réconfort à tous. »

En réponse à la lettre, un porte-parole de Just Stop Oil a déclaré au Journal d’art« Si le NMDC estime que la plus grande menace à laquelle il est confronté est la protestation non-violente, il devrait parler au personnel qui dort actuellement dans le musée Salvador Dali en Floride après que leurs maisons ont été détruites par un ouragan suralimenté. » Cela semble être une référence aux destructions provoquées par l’ouragan Helene en Floride.

Le 9 octobre, Michael Tomor, directeur du Tampa Museum of Art, a raconté une conversation avec Hank Hine, directeur du musée Dalí, à ARTactualitéspour illustrer l’impact de l’ouragan Hélène. Hine a raconté à Tomor qu’il avait nourri deux ou trois membres du personnel du restaurant du musée Dalí après la perte de leurs maisons. « Ils n’ont nulle part où aller », a déclaré Tomor. Quand ARTactualités A contacté le musée Dalí pour obtenir un commentaire officiel, un membre du personnel a déclaré : « Je ne crois pas que ce soit le cas » et a dirigé l’appel vers la directrice du marketing Beth Bell.