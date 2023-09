Les directeurs accusent avec colère Sunak de les avoir « largués » dans un fiasco de béton en ruine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les directeurs d’école ont accusé le gouvernement de Rishi Sunak de « se déverser » sur eux de la crise du béton en ruine – attaquant les conservateurs pour avoir « allègrement » retiré le plan de reconstruction du dernier gouvernement travailliste.

Au moins 13 des écoles dont le béton s’effritait ont vu leur financement pour la reconstruction supprimé par le gouvernement conservateur en 2010, a-t-on appris.

Geoff Barton, président de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que la reconstruction prendrait 440 ans dans le cadre du plan de M. Sunak visant à reconstruire 50 écoles par an – notant que le projet aurait été achevé à ce jour s’il avait été lancé au moment de la crise. l’Armada espagnole.

Le dirigeant syndical a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, il y avait une « humeur fébrile » parmi les écoles et les directeurs. « On a le sentiment qu’une fois de plus, le gouvernement les a laissés tomber. »

M. Barton a déclaré qu’il avait visité une école du Suffolk prête à subir des travaux de réparation vitaux le jour où le secrétaire à l’Éducation de l’époque, Michael Gove, a annoncé « joyeusement » que le programme travailliste Building Schools for the Future (BSF) était retiré.

Il a expliqué que l’abandon du programme de travaux « importants » signifiait que « nous avons des directeurs d’école qui se démènent pour essayer d’identifier des morceaux de béton qui pourraient ressembler à des barres Aero alors qu’ils devraient se concentrer sur l’apprentissage des enfants ».

M. Barton s’est moqué de la « fierté » de M. Sunak selon laquelle il reconstruirait 50 écoles par an – affirmant que le programme aurait dû commencer au 16ème siècle pour être achevé.

« Au rythme de la reconstruction des 22 000 écoles d’Angleterre, à raison de 50 par an, celles construites en 1583, juste avant l’Armada espagnole, seraient sur le point d’être rénovées », a déclaré le dirigeant syndical.

Il a ajouté : « Le gouvernement estime-t-il que la reconstruction des écoles au cours des 440 prochaines années sera – pour citer Gillian Keegan – un excellent travail ?

M. Barton a déclaré que certains directeurs d’école qui avaient téléphoné à la ligne d’assistance téléphonique du ministère de l’Éducation (DfE) pour faire face à la crise du béton en ruine ont été redirigés vers une « ligne d’assistance pour l’apprentissage ». Il a déclaré qu’un directeur avait renvoyé le questionnaire recherché à trois reprises – malgré la demande de Mme Keegan pour que les écoles « se déchaînent ».

Michael Gove et David Cameron (Getty Images)

Une enquête de la BBC a révélé que les travaux de reconstruction prévus pour 13 écoles dotées de Raac ont été abandonnés par le gouvernement de David Cameron en 2010. Le National Education Union (NEA) les a qualifiés de « négligence calculée ».

Le programme de 55 milliards de livres sterling du gouvernement travailliste – le programme BSF – visait à reconstruire ou à rénover toutes les écoles secondaires d’Angleterre. Le gouvernement de coalition a abandonné son projet de reconstruction de 700 écoles pour des raisons de coûts, avant de lancer son propre programme de construction d’écoles en 2014.

Le secrétaire à l’Éducation de l’époque, Michael Gove, a déclaré que le BSF du Labour avait connu « des dépenses excessives massives et des retards tragiques ». [and] des projets de construction bâclés ».

La BBC a identifié 13 écoles de la liste 2010 qui devaient être reconstruites – notamment dans l’Essex, Londres, le comté de Durham, les West Midlands et Bradford – qui ont été fermés après la décision de la semaine dernière de fermer les bâtiments présentant des niveaux dangereux de Raac.

Rishi Sunak est susceptible d’être confronté à des questions sur la crise concrète des écoles dans les logements familiaux (Fil PA)

Daniel Kebede, secrétaire général de la NEA, a déclaré que le problème du Raac aurait pu être résolu désormais si le BSF « avait été autorisé à continuer », ajoutant : « À mon avis, il s’agit d’une négligence calculée ».

Le ministre Grant Shapps a défendu la décision du gouvernement de coalition dirigé par les conservateurs d’abandonner le programme BSF – soulignant que d’autres financements ont remplacé le programme. « Beaucoup de ces écoles ont fait l’objet d’autres travaux de réparation ou de construction entre-temps », a-t-il déclaré à Times Radio.

M. Sunak subit une énorme pression pour déclarer ce qu’il savait de la crise dans les écoles lorsqu’il affronte Sir Keir Starmer dans les logements familiaux pour la première fois en sept semaines.

Les inquiétudes concernant le béton cellulaire armé autoclavé (Raac) – un matériau fragile qui a été comparé à une « barre Aero » – ont provoqué la fermeture partielle ou totale de plus de 100 écoles en Angleterre.

M. Sunak s’est retrouvé mêlé à un conflit après qu’un de ses ministres a admis que le Premier ministre avait approuvé la reconstruction de 50 écoles par an lorsqu’il était chancelier – rejetant une demande de 200 par an.

Plus de 100 écoles à travers le Royaume-Uni ont dû fermer partiellement ou totalement (Fil PA)

Les travaillistes ont déclaré qu’ils chercheraient à utiliser un mécanisme parlementaire obscur pour découvrir ce que M. Sunak savait de la crise pendant son mandat au Trésor – en examinant les présentations de preuves envoyées par le DfE au n°10 et au Trésor concernant des conseils sur les problèmes de construction.

Dans le cadre de cette décision, il faudra également consulter toute la correspondance pertinente avant les examens des dépenses de 2020 et 2021 et les déclarations du printemps et de l’automne 2022 pour montrer quels conseils ont été donnés à M. Sunak en tant que chancelier sur la nécessité de remplacer Raac.

Il est apparu mardi que seules quatre écoles avaient été rénovées dans le cadre du principal programme de reconstruction du gouvernement depuis 2021, malgré la promesse de M. Sunak d’en couvrir 50 par an.

Mais le numéro 10 a insisté sur le fait que les quatre écoles étaient les seules achevées dans le cadre de ce « programme spécifique » et que d’autres travaux avaient été réalisés dans le cadre d’autres programmes.

Alors que le NHS England a exhorté les responsables de la santé à procéder à un examen urgent du Raac dans les hôpitaux, L’indépendant comprend que le gouvernement sonde les prestataires de maisons de retraite au sujet des préoccupations potentielles dans leurs domaines.

La secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan sous une énorme pression (PA)

Ailleurs, la secrétaire fantôme à l’éducation, Bridget Phillipson, a déclaré que la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, avait « de sérieuses questions à répondre » après qu’il est apparu qu’une entreprise avec laquelle le mari du conservateur principal a des liens s’était vu attribuer un contrat informatique d’un million de livres sterling provenant d’un fonds destiné à la reconstruction des écoles.

Comme le rapporte le Daily Mirrorqui a annoncé la nouvelle du contrat, Michael Keegan déclare sur sa page de médias sociaux LinkedIn qu’il est directeur non exécutif de la société de technologie Centerprise.

La société était l’un des six fournisseurs ayant remporté des contrats plus tôt cette année pour remplacer l’infrastructure des serveurs, l’argent provenant du fonds du programme de reconstruction des écoles du DfE. Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. et Mme Keegan.

Un porte-parole du DfE a déclaré : « Les ministres n’ont pas été impliqués dans le processus de passation de marchés pour ces contrats, qui ont été attribués conformément aux procédures commerciales gouvernementales en vigueur. »

Concernant les travaux de reconstruction, un porte-parole du DfE a déclaré : « Nous nous sommes engagés à reconstruire 500 écoles au cours de la prochaine décennie dans le cadre du programme de reconstruction des écoles et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir.

Ils ont ajouté : « Cela s’ajoute aux 520 écoles déjà construites depuis 2015 dans le cadre du programme de construction d’écoles prioritaires. Le programme de reconstruction des écoles en est à ses premières étapes de mise en œuvre et le nombre de projets dont la construction commencera augmentera au cours de l’année prochaine.