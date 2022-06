Les diplômés universitaires sous-estiment les salaires de départ. Comment connaître sa valeur

Bien que des sondages aient montré que les travailleurs recherchent la flexibilité, de bons avantages sociaux et un équilibre travail-vie personnelle, la rémunération est également importante. Pourtant, les nouveaux diplômés sous-estiment leurs salaires d’environ 10 000 $, selon une enquête ZipRecruiter auprès de 1 500 demandeurs d’emploi.

En savoir plus sur Investir en vous : Suze Orman a un avertissement sur les démissions de Great Démission Voici les 10 emplois d’entrée de gamme qui connaissent la croissance la plus rapide Avant de commencer à investir, voici ce que les experts veulent que vous sachiez

“Personne ne devrait se sentir paralysé par le sentiment de catastrophe imminente qui change ici tous les quelques jours”, a déclaré Shayla Thurlow, vice-présidente de l’acquisition de personnes et de talents sur le site Web de carrière The Muse.

Malgré les craintes de récession et les gros titres sur les licenciements, il n’y a pas encore de signe de difficulté sur le marché du travail global. Les ouvertures sont toujours proches des sommets historiques et les demandes de chômage restent faibles.

“Ce choc s’est répercuté sur les collèges et a terrifié tout le monde”, a-t-elle ajouté. “Puis les choses se sont retournées très, très vite.”

Les résultats vont à l’encontre d’une enquête menée par Sorcière de l’immobilier en mars, cela montrait que les étudiants surestimaient énormément leur potentiel salarial, avec des attentes qu’ils gagneraient 103 880 $ dans leur premier emploi.

Pollak attribue cela à la façon dont les questions ont été formulées – ce que vous attendez ou espérez gagner par rapport à ce qu’il vous faut pour accepter un emploi.

“C’est une façon plus conservatrice de poser la question et cela amène les gens à ne pas penser à leur tarte dans le ciel, une sorte de rêve ou d’attente les plus fous”, a-t-elle déclaré.