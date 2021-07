Les diplômés universitaires ont du mal à rattraper «l’année perdue» de la pandémie

La pandémie de coronavirus a créé le sentiment d’une « année perdue » pour de nombreux étudiants – les étudiants ont été renvoyés chez eux pour suivre un enseignement à distance, les stages ont été annulés et pour ceux qui ont obtenu leur diplôme dans la pandémie, trouver un emploi semblait impossible. Ce n’était pas leur rêve universitaire. « J’ai utilisé tout mon réseau – des professeurs d’université, des amis, de la famille et des amis de la famille, mais je n’ai pas eu de chance de décrocher un nouveau poste de diplômé pendant la pandémie. Le bilan mental de ne pas avoir d’emploi était épuisant », a déclaré Christian Pafford, un diplômé 2020 de l’Université américaine.

Christian Pafford, diplômé 2020 de l’Université américaine. Photo : Thomas Lee Pafford

Heureusement, Pafford a finalement décroché un poste d’assistant de contrôle qualité. Il a expliqué qu’il se sentait extrêmement chanceux d’avoir trouvé un emploi pendant cette période parce que beaucoup de ses pairs n’avaient pas eu cette chance.

Comment expliquez-vous l’écart dans votre CV?

La pandémie de coronavirus a créé une lacune dans les curriculum vitae de nombreux étudiants et maintenant, un an plus tard, ils ressentent la pression de rattraper l’expérience de travail qu’ils ont manquée l’été dernier. « Comment expliquent-ils ce qui ne s’est pas passé l’été dernier ? a déclaré Brenda Stover, doyenne adjointe de la Villanova School of Business. « Nous savons qu’il y a une partie des étudiants dont les stages qu’ils avaient planifiés ne se sont pas convertis en une expérience virtuelle … C’est la partie difficile, c’est le stress que les récents diplômés se mettent de ne pas avoir de stage formel l’été avant d’obtenir leur diplôme . » Mais Stover a déclaré que la pression que ces étudiants ressentent peut être auto-imposée. Nous avons tous vécu cette même expérience — étudiants, diplômés et employeurs potentiels. Stover a déclaré que les employeurs comprennent les impacts de la pandémie et sont probablement prêts à offrir une quantité importante de grâce aux étudiants qui n’ont pas eu d’expérience de stage formelle l’été avant d’obtenir leur diplôme. Plus de Voix du Collège:

Je veux déménager à New York après l'obtention de mon diplôme universitaire. Puis-je me le permettre? Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions tous nous présenter au prochain entretien d'embauche et nous attendre à un laissez-passer. Ce qui peut vraiment vous démarquer lors d'un entretien d'embauche, c'est si vous montrez que vous êtes capable de faire face à n'importe quelle situation folle que la vie vous a confrontée – tout en trouvant des opportunités. Vous pouvez faire des choses comme suivre des cours d'été, obtenir des certifications LinkedIn Learning et assister à des événements de réseautage virtuel. Pour ceux qui n'ont pas fait de stage l'été dernier, Stover conseille aux diplômés de recadrer leur réflexion et de se concentrer sur les compétences et les expériences qu'ils apportent.

Les défis du travail à distance

Pour les étudiants qui ont eu la chance d’effectuer encore un stage virtuel, il y avait de nouveaux défis : beaucoup ont eu du mal à se sentir en contact avec leurs collègues et à s’adapter au nouvel environnement tout en restant assis dans leur appartement ou leur maison d’enfance. Susie Juarez, diplômée de 2021 de l’Université de Virginie, a expliqué qu’il était difficile de se connecter avec ses collègues stagiaires tout en travaillant dans un stage à distance au cours de l’été 2020. « Je n’ai vraiment rencontré aucun autre stagiaire », a admis Juarez. « Les gens ne se parlaient pas tous les jours. C’était comme une bande d’étrangers qui se rencontraient pour la première fois. Cela ne semblait pas très personnel. »

Susie Juarez, diplômée en 2021 de l’Université de Virginie Photo : Cécilia Juárez

Juarez n’est pas seul dans ce sentiment. Selon Bob Orndorff, directeur principal des services de carrière de Penn State, de nombreux étudiants ont déclaré à quel point il était difficile de se sentir impliqué dans la culture et l’environnement de travail d’une entreprise tout en travaillant à distance. Il a expliqué : « Travailler à domicile rend plus difficile l’engagement dans des conversations organiques dans le hall et autour du bureau – des interactions qui contribuent à la croissance professionnelle précoce. » Au lieu de cela, Orndorff dit que les nouveaux employés et stagiaires doivent être stratégiques et prendre l’initiative de communiquer avec leur superviseur et leurs collègues.

Tirer le meilleur parti de la situation

Pour les diplômés qui débutent dans des stages virtuels et des emplois de premier échelon, Brenda Stover implore les étudiants d’utiliser les ressources à leur disposition à leur potentiel. « Sautez dans l’expérience avec les deux pieds. Ne partez pas du principe que parce que vous êtes éloigné, votre position ne commence pas vraiment. Prouvez aux personnes avec qui vous travaillez que vous acceptez le rôle et l’opportunité quelle que soit la modalité . » Neesa Quillin, une récente diplômée de l’Université de Floride centrale, encourage les étudiants à surmonter les obstacles et à apprendre d’eux pour continuer à avancer. Elle dit: « Concentrez-vous sur votre chemin et sur ce qui est important pour vous, et si vous vous trouvez dans un endroit où les choses ne se passent pas comme prévu, prenez du recul et découvrez ce que vous pouvez apprendre et expérimenter d’où vous êtes. … Chaque obstacle n’est qu’un tremplin pour atteindre votre objectif. »

Quillin travaille dans l’industrie hôtelière, un domaine fortement touché par la pandémie. Cependant, elle a utilisé son réseau et ses relations pour trouver un emploi. Elle insiste sur l’importance de se concentrer sur soi et de ne pas se soucier du succès des autres. « Ne comparez pas votre succès à d’autres. Je sais, cela semble beaucoup plus facile que cela ne l’est à faire, mais honnêtement, cela n’aide pas. Certaines personnes auront de la chance et auront l’emploi de leurs rêves juste après l’obtention de leur diplôme, certaines pourraient même l’obtenir avant l’obtention du diplôme. Mais beaucoup de gens n’obtiendront pas l’emploi de leurs rêves tout de suite, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. « Pafford a partagé un sentiment similaire, affirmant qu’il est acceptable de ne pas travailler immédiatement dans l’emploi de ses rêves et que de nouvelles opportunités se présenteront avec le temps. La clé est de rester ouvert d’esprit car de nouvelles opportunités peuvent venir de n’importe où.

La mise en réseau

De nombreux étudiants ont trouvé que tirer parti de leurs réseaux personnels et professionnels les a beaucoup aidés à trouver un emploi pendant cette période. Juarez a souligné l’importance de tirer parti des relations personnelles et de faire un effort pour demander de l’aide. Elle croit que les connexions peuvent venir de n’importe où. « Les gens pensent qu’ils n’ont pas de relations. Mon conseil est que vous avez des relations, il vous suffit de faire un effort pour demander. Qu’il s’agisse de frapper à la porte de votre voisin pour voir s’il connaît quelqu’un… Cela n’a pas à être quelque chose de magnifique. Tout le monde connaît quelqu’un. Ce n’est pas parce que vous ne connaissez pas quelqu’un d’assez haut placé que vous ne pouvez pas trouver de travail. » Et nous ne parlons pas seulement de votre voisin d’à côté. Contactez des collègues, des personnes travaillant dans des entreprises et des emplois qui vous intéressent, ou des amis d’amis. Connectez-vous avec eux sur LinkedIn, demandez-leur de faire un café virtuel pour en savoir plus sur ce qu’ils font et quels sont leurs conseils pour vous. Orndorff a expliqué que les étudiants devraient profiter du fait que les gens travaillent à distance lorsqu’ils se connectent avec les autres. Il a déclaré : « Les étudiants devraient utiliser le facteur à distance à leur avantage lorsqu’il s’agit de réseautage. Il est considérablement plus réalisable et efficace pour les étudiants et leurs contacts de réseautage de participer à une réunion virtuelle qu’à une réunion en personne. » Profiter des réseaux d’anciens élèves est également un outil essentiel pour la mise en réseau, dit Stover. Un bon point de départ est de contacter les anciens. Les étudiants et les nouveaux diplômés ont d’excellents conseils pour la promotion 2021 lorsqu’il s’agit de chercher un emploi : restez positif et optimiste, ayez confiance en vos compétences et vos qualifications et profitez de vos relations personnelles. Il n’y a pas de moyen simple de trouver un emploi. Erin Lyons, diplômée du Bates College, a déclaré que la persévérance et la confiance étaient essentielles dans sa recherche d’emploi. « Cela peut certainement être décourageant lorsque vous postulez à des emplois et que vous n’avez de nouvelles d’aucun d’entre eux … tellement pour moi, cela a fini par être une question d’attitude. C’était très facile de me mettre dans la tête et de me décourager. , mais ça n’allait pas du tout m’aider. »

Erin Lyons, diplômée en 2021 du Bates College Crédit photo : Robert Lyons