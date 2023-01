Les diplômes universitaires comptent moins dans les demandes d’emploi en 2023

Votre diplôme universitaire n’aura peut-être plus autant d’importance dans votre recherche d’emploi en 2023 qu’auparavant. C’est une bonne chose, dit Emily Rose McRae, directeur principal de la recherche axé sur les RH au sein du cabinet d’analystes Gartner. Dans un rapport cette semaine, Gartner a prédit que les entreprises les plus performantes cette année seront celles “plus à l’aise d’évaluer les candidats uniquement sur leur capacité à jouer le rôle, plutôt que sur leurs diplômes et leur expérience antérieure”. Cela se traduit par une désaccentuation des diplômes de quatre ans, déclare McRae: L’un des moyens les plus utiles d’attirer des «candidats non traditionnels» consiste à supprimer les exigences en matière d’éducation. “Nous avons utilisé l’éducation comme proxy, et il est très important de comprendre pourquoi”, déclare McRae. “De quoi était-ce un proxy? Et comment mesurons-nous réellement cela?” La tendance s’accélère lentement depuis quelques années maintenant. Selon un étude 2022 selon la Harvard Business Review et la société de données sur le marché du travail Emsi Burning Glass, 46% des professions moyennement qualifiées et 31% des professions hautement qualifiées ont réduit les exigences en matière de diplômes dans les offres d’emploi entre 2017 et 2019. Dans un marché du travail tendu, la tendance pourrait s’accélérer de façon spectaculaire cette année. Une exigence de diplôme élimine une partie importante de la population américaine des emplois “à une époque où les employeurs [already] peinent à trouver des talents », notent les auteurs de l’étude. Sur la base des tendances actuelles, ils ont prévu que 1,4 million d’emplois pourraient être ouverts aux travailleurs sans diplôme universitaire au cours des cinq prochaines années. Alors, que signifie pour vous un afflux potentiel de « candidats non traditionnels » ?

Mettre l’accent sur les soft skills

Lorsque les employeurs abandonnent les exigences en matière de diplôme, ils deviennent “plus précis sur les compétences dans les offres d’emploi, énonçant les compétences non techniques qui auraient pu être supposées accompagner une formation universitaire”, notent les auteurs de l’étude. C’est exactement ce que McRae dit qu’elle veut en voir plus dans l’année à venir. Prenez l’embauche d’un directeur de bureau, par exemple. Ils doivent être extrêmement organisés, avoir de bonnes relations interpersonnelles et comprendre les bases de la comptabilité. Alors, posez des questions d’entrevue comportementales qui donnent une idée de l’approche d’un candidat envers l’organisation. McRae suggère des questions ouvertes telles que “Parlez-moi d’une situation où vous vous êtes retrouvé dans une situation qui avait désespérément besoin d’organisation et comment vous l’avez gérée ?” ou “Parlez-moi d’une fois où vous avez dû reprendre le système organisationnel de quelqu’un d’autre et comment vous l’avez adapté ?” Des types de questions similaires peuvent mesurer les compétences interpersonnelles d’un candidat, ajoute McRae : Vous pouvez parcourir des scénarios fictifs à traiter pour voir comment ils réagissent. Leurs références pourraient également être utiles à cette fin. Et pour comptable, vous pouvez effectuer un test de compétences en direct. “Amenez les gens à démontrer qu’ils peuvent faire quelque chose plutôt que de [asking] ont-ils un diplôme en comptabilité et cinq ans d’expérience en tant que chef de bureau ? » dit McRae.

Identifier les programmes de formation et de développement