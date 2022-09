Les diplômés révèlent les meilleurs conseils pour survivre à l’université – y compris l’apprentissage de trois recettes simples

LES DIPLÔMÉS ont révélé leurs astuces pour survivre à l’université, notamment pour apprendre trois recettes simples, éviter de se bécoter avec des colocataires et ne pas être celui qui a une voiture.

Un sondage auprès de 1 000 jeunes de 18 à 24 ans – y compris des étudiants actuels et anciens – a révélé que 61 % n’étaient pas préparés aux rigueurs de la vie universitaire.

Un sondage a révélé que 67% des étudiants actuels ou anciens encourageraient les autres à aller à l’université Crédit : Getty

Et 61% ont eu du mal à s’adapter au changement de mode de vie au début – il est donc recommandé aux nouveaux étudiants d’apporter de petits souvenirs pour leur rappeler leur chez-soi.

D’autres conseils incluent l’adhésion à au moins une société universitaire, l’affichage d’une liste d’échéances sur votre mur là où vous êtes susceptible de la voir et l’achat de votre propre imprimante.

Commandée par la plate-forme de manuels numériques Kortext, la recherche a révélé que 79% étaient choqués par le coût d’achat de tout ce dont ils avaient besoin pour leurs études.

Pour souligner cela, il est apparu que plus de 1 100 £ pourraient être dépensés uniquement pour les manuels pendant un diplôme de trois ans.

Mais malgré les dépenses importantes, 67 % des étudiants actuels ou anciens encourageraient les autres à aller à l’université.

Un porte-parole de Kortext a déclaré: «Beaucoup de ceux qui commencent leur diplôme cette année quitteront leur domicile pour la première fois.

“Et bien qu’indéniablement amusante, l’université peut être assez écrasante au début.

«Nous voyons des statistiques alarmantes avec de nombreux étudiants qui disent qu’ils ne savent même pas comment ils vont payer leurs manuels de cours.

« Nous espérons donc que le partage de la sagesse de ceux qui ont navigué dans la vie universitaire sera utile aux nouveaux arrivants.

“Ils sont passés par là et savent exactement ce que c’est que d’être un nouvel étudiant – s’inquiéter de son intégration, de l’argent, de la maîtrise de ses études, et plus encore.”

D’autres perles de sagesse des étudiants actuels et anciens incluent dire oui à tout et n’ayez pas peur de parler à vos tuteurs de vos études car c’est pour cela qu’ils sont là.

Ils recommandent également aux nouveaux étudiants de choisir les modules qui les intéressent vraiment et d’éviter les sessions d’étude nocturnes. Essayez donc de réduire les cours plutôt que de les laisser jusqu’à la dernière minute.

D’autres conseils incluent faire le tour avant de s’engager auprès de fournisseurs de services publics, éviter les ordinateurs portables bon marché et sans doute le conseil le plus important de tous : la pizza est la nourriture idéale pour la gueule de bois.

Cependant, sachez que 68 % de ceux qui ont fréquenté l’université pensent que c’est encore plus cher que ce que le grand public le perçoit.

De même, le même pourcentage a admis qu’ils seraient inquiets de pouvoir payer leur diplôme s’ils devaient le commencer maintenant au milieu de la crise du coût de la vie.

Et 72 % de ceux qui n’ont pas encore commencé leurs études ont admis qu’ils craignaient d’avoir assez d’argent pour payer tous les manuels nécessaires à leur cours.

L’étude, réalisée via OnePoll, suggère aux étudiants de budgétiser avec soin – mais il est conseillé aux nouveaux débutants d’être réalistes lorsqu’ils le font, en veillant à mettre de l’argent de côté pour s’amuser.

Un porte-parole de Kortext a ajouté : « L’un des principaux thèmes de la recherche est le coût de l’université.

“Et bien que ce ne soit pas nouveau, cela souligne à quel point cela continue d’être une préoccupation pour les étudiants – en particulier au milieu d’une crise du coût de la vie.

« Bien sûr, ils sont limités dans ce qu’ils peuvent faire lorsqu’il s’agit de frais comme les frais de scolarité.

“Mais comme le montrent certains des conseils, des livres qu’ils achètent à leur choix de fournisseur d’accès Internet, il existe des moyens de faire fructifier leur argent un peu plus.”