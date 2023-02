Les diplômés ont offert un salaire de départ alléchant de 115 000 £ avec un bonus de vacances de rêve pour les plus performants… voici pourquoi

Un BOSS verse aux nouveaux diplômés un salaire de départ de 115 000 £ plus de généreux avantages – ainsi que la possibilité de vacances de rêve.

Un groupe de 40 recrues bénéficiera également de petits déjeuners cuisinés, de cafés et de déjeuners gratuits et de cours de sport gratuits dans leurs bureaux de Sydney, en Australie.

La société financière mondiale IMC Trading offre un salaire alléchant aux nouveaux diplômés de son bureau de Sydney Crédit : IMC Trading

Le travail de prune vient également avec des avantages, y compris des petits déjeuners gratuits Crédit : IMC Trading

Les diplômés se sont engagés à travailler pour la société financière mondiale IMC Trading, qui emploie 280 personnes à Sydney.

Ils recevront chacun un salaire de base de 72 000 £ plus des frais d’inscription de 14 000 £ et un bonus de 29 000 £ s’ils dépassent la probation.

Le salaire total de la première année est plus du double du revenu moyen de tous les travailleurs à temps plein en Australie, rapporte news.com.au.

Les avantages comprennent l’adhésion à la salle de sport, des cafés gratuits illimités du barista sur place et des déjeuners et dîners buffet.

IMC a révélé le package alléchant en lançant un concours pour gagner des vacances de 20 000 £ dans un refuge secret sur une île.

Les étudiants universitaires, les joueurs en ligne et les personnes travaillant déjà dans l’industrie sont encouragés à essayer un simulateur de trading.

Le plus performant remporte les vacances et une place garantie dans le programme d’études supérieures l’année prochaine.

Matt Benney d’IMC a déclaré que le concours “a été créé pour nous aider à atteindre les meilleurs talents du monde”.

Cependant, les entreprises concurrentes proposent des packages de rémunération encore plus importants pour attirer les meilleurs diplômés.

La société commerciale Jane Street aurait payé 202 000 £ tandis que la plateforme de trading basée à Amsterdam Optiver paie 144 000 £ aux nouveaux entrants.

Les avantages d’Optiver incluent les massages sur chaise, l’abonnement à la salle de sport, le petit-déjeuner et le déjeuner gratuits, le café du barista interne, une allocation de travail à domicile et un voyage annuel à l’extérieur.

Les experts disent que les entreprises doivent augmenter la mise en réponse à une pénurie de compétences en Australie.

Un rapport de KPMG a révélé qu’attirer et garder le personnel est désormais la principale préoccupation des dirigeants.

La plupart le placent au-dessus des cyber-risques, de la transformation numérique, de la réglementation et des pratiques de travail flexibles.

L’année dernière, la société de technologie financière Iress a accordé plus de temps libre à son personnel, leur permettant de prendre six longs week-ends chaque année sans utiliser leurs vacances.

Et la société de design Canva a introduit une “allocation d’ambiance et de prospérité”, que le personnel peut choisir de dépenser pour les abonnements à la salle de sport, la configuration du bureau à domicile, les célébrations sociales, le bien-être et l’éducation.

Le groupe de restauration Victorian Only a offert aux chefs un hébergement gratuit d’un an dans des maisons en bord de mer, en plus de leur salaire de 49 000 £.

L’année dernière, nous avons révélé une offre d’emploi de rêve pour quelqu’un qui devait vivre sur une petite île avec un loyer et de la nourriture gratuits.

Un autre travail de rêve consiste à regarder Netflix et à faire la sieste toute la journée pour 24 000 £.

Pendant ce temps, les demandeurs d’emploi britanniques ont révélé ce qu’ils veulent le plus – et ce n’est pas qu’une question d’argent.