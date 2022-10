Les diplômes d’études secondaires ont augmenté en 2019-2020 malgré la COVID

Les taux de diplomation au secondaire ont augmenté au cours de l’année scolaire 2019-2020 malgré la pandémie de COVID-19, selon de nouvelles données de Statistique Canada.

Lorsque la pandémie a perturbé des vies en mars 2020, elle a eu un impact considérable sur les étudiants qui se sont tournés vers l’apprentissage en ligne. Au cours des deux dernières années, certains conseils scolaires sont passés de l’apprentissage en ligne à l’apprentissage en personne, perturbant davantage les moyens de subsistance des élèves.

Malgré les changements, au cours de l’année scolaire 2019-2020, davantage d’élèves ont obtenu leur diplôme à temps partout au Canada. L’obtention du diplôme à temps correspond au pourcentage de jeunes qui terminent leurs études secondaires dans les trois ans suivant le début de la 10e année (3e secondaire au Québec).

L’obtention du diplôme à temps au Canada est passée de 81 % au cours de l’année scolaire 2018-2019 à 84 % en 2019-2020. La Nouvelle-Écosse a enregistré la plus forte augmentation de six points de pourcentage, suivie de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan avec cinq points de pourcentage de plus.

Les Territoires du Nord-Ouest ont connu une baisse de trois points de pourcentage pour les diplômes à temps, les données n’étaient pas disponibles pour le Nunavut.

Dans l’ensemble, les taux d’obtention du diplôme à temps pour presque toutes les provinces et tous les territoires ont augmenté au début de la pandémie de COVID-19. (Statistique Canada)

“En 2019/2020, les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires à temps ont connu une augmentation plus importante que d’habitude dans presque toutes les provinces et tous les territoires”, indique le rapport. “Bien qu’aucune conclusion directe ne puisse être tirée de ces résultats, cette augmentation irrégulière devrait être explorée plus avant dans le contexte des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation.”

Selon StatCan, les taux de diplomation à temps peuvent être associés aux politiques d’éducation mises en œuvre par les gouvernements provinciaux ou territoriaux pendant la pandémie.

Les jeunes qui terminent leurs études secondaires dans les cinq ans suivant le début de la 10e année sont classés dans le taux d’obtention d’un diplôme à temps prolongé.

Ce taux est resté stable pendant les premiers stades de la pandémie, selon le rapport. Selon Statistique Canada, compte tenu de la période de temps prolongée accordée à certains étudiants pour obtenir leur diplôme, la pandémie n’aurait touché les diplômés qu’entre 2017-2018 et 2019-2020.

« Ce nombre de diplômés est généralement très faible ; par conséquent, les impacts de la pandémie n’auraient pas un effet important sur les taux d’obtention de diplômes de longue durée », indique le rapport.

Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard avaient des taux de diplomation à temps plus élevés que les taux de diplomation à temps prolongé en 2019-2020, a découvert StatCan.

ÉTUDIANTS AUX DIPLÔMES PROLONGÉS IMPACTÉS

En moyenne, dans l’ensemble du Canada, le fait de prendre deux ans de plus pour terminer ses études secondaires a eu un effet positif sur les taux de diplomation.

Parmi les élèves qui ont commencé la 10e année au cours de l’année scolaire 2015-2016, 81 % ont obtenu leur diplôme à temps. Les étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans les cinq ans ont été considérablement touchés par la pandémie et ont obtenu un taux de diplomation de 89 %.

En Ontario, l’effet de deux années supplémentaires pour terminer ses études a augmenté les taux de diplomation de 10 points de pourcentage (de 82 % à 92 %), suivi du Québec avec huit points de pourcentage de plus (de 75 % à 83 %). La Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont enregistré des augmentations de neuf points de pourcentage (79 % à 88 %) et de huit points de pourcentage (81 % à 89 %) chacune, tandis que l’Alberta a enregistré une augmentation de sept points de pourcentage (80 % à 87 %) augmentation du nombre d’étudiants qui ont mis deux ans de plus pour obtenir leur diplôme.

PLUS DE FEMMES TERMINANT LE SECONDAIRE

Les jeunes femmes ont un taux de diplomation plus élevé que leurs pairs masculins au cours de l’année scolaire 2019-2020. Selon le rapport à l’échelle du Canada, une proportion plus élevée de femmes (87 %) ont terminé leurs études secondaires à temps comparativement aux jeunes hommes (81 %).

Cette tendance, selon StatCan, a été observée dans toutes les provinces et tous les territoires et a été observée pour toutes les années de données disponibles.