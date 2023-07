Les diplômés des universités chinoises sont « couchés à plat » et rejettent une culture de travail intense

Une photo de Yaxin Xu, 21 ans, célèbre son diplôme et celui de ses amis à l’Université des sciences et technologies du Hunan. Elle ne voit pas « se coucher à plat » comme un rejet de la vie, mais comme une décision de se concentrer sur son propre bonheur. (Yaxin Xu)

Ce ne sont pas des photos de fin d’études ordinaires. Il n’y a pas de diplômés rayonnants tenant fièrement leurs diplômes ou jetant leurs mortiers en l’air. Il n’y a pas de parents fiers aux côtés de leur progéniture nouvellement accréditée. Au lieu de cela, une petite mais importante cohorte de la classe chinoise de 2023 a marqué l’occasion en publiant des photos d’eux-mêmes complètement épuisés. Étendus sur le sol, le visage couvert par leur bonnet à glands. Penchés sur les balustrades, les mains pendantes, nonchalantes. Sur les réseaux sociaux, ils sont souvent accompagnés de hashtags comme « style zombie » ou « à plat ».

Les photos de fin d’études non conventionnelles sont une réponse à l’environnement ultra-compétitif auquel les diplômés chinois sont confrontés lorsqu’ils s’aventurent dans le monde du travail.

Alors que l’économie peine à sortir de trois années paralysantes de politiques zéro covid, le taux de chômage est élevé, en particulier chez les jeunes. Quelque 20% des personnes âgées de 16 à 24 ans sont sans emploi, selon les dernières statistiques.

Dans le même temps, un nombre record de 11,6 millions de personnes viennent d’obtenir leur diplôme universitaire. Avec leurs perspectives sombres, certains nouveaux diplômés adoptent une mentalité « à plat » – ou « tangage » en chinois.

Allongé à plat appelle à s’en sortir avec un minimum d’effort, et le mot à la mode symbolise un défi subtil et passif. Cet état d’esprit a été publiquement dénoncé et découragé par le gouvernement.

Tangping est devenu un cri de ralliement parmi les milléniaux chinois et les Gen-Z’ers qui en ont assez de la course effrénée et veulent se retirer de la culture de travail intense de la Chine et des attentes sociales qui l’accompagnent.

Pour certains élèves, publier en ligne des photos de fin d’études non conventionnelles n’est pas seulement le reflet de leur état mental, mais aussi une dernière chance de s’amuser avec leurs camarades de classe avant de quitter l’école.

Brenda Lu, 21 ans, a étudié les médias et la communication à l’Université de Nanjing

« Mon allongement à plat consiste entièrement à éviter une friction interne répétitive et dénuée de sens. Cela signifie que je veux choisir mon propre mode de vie », a déclaré Brenda Lu, récemment diplômée de l’Université de Nanjing. « Ce n’est pas que je reste allongé et que je ne fasse rien, mais je ne me soucie pas trop des normes des autres dans un environnement qui ne me convient pas. »

Pour le jeune homme de 21 ans, les photos de remise des diplômes à plat sont une démonstration de défi aux attentes sociales et au système éducatif rigide de la Chine.

« Pendant les trois années de pandémie, mes camarades de classe étaient juste coincés dans le dortoir à suivre des cours en ligne, comme être enfermés en prison », dit-elle. «Tant de gens n’ont pas eu de vie sociale depuis trois ans et cherchent désespérément une issue. La recherche d’emploi de cette année ne peut être qualifiée que de particulièrement lamentable.

Jessie Hu, 22 ans, a étudié l’anglais à l’université de Lanzhou

Après avoir échoué à être acceptée aux études supérieures, Jessie Hu a envoyé son CV à cinq entreprises plus tôt cette année, mais elle n’a abouti à rien. « Je n’ai même pas réussi le premier tour », a déclaré le joueur de 22 ans, diplômé de l’Université de Lanzhou avec un diplôme d’anglais.

Hu était allongée sur l’herbe de son campus pour ses photos de remise des diplômes, reflétant le sentiment d’être dépassée par les choix qui s’offraient à elle.

« La plupart de mes pairs et moi n’avions qu’un seul objectif au lycée, qui était d’obtenir des scores élevés et d’aller dans un bon collège », a-t-elle déclaré. «Mais lorsque vous êtes diplômé de l’université, il y a tellement d’options. Passez les examens de la fonction publique, postulez pour les écoles supérieures, étudiez à l’étranger ou allez trouver un emploi. … Vous ne pouvez pas vous décider parce que vous n’avez pas d’objectif précis, alors vous êtes simplement giflé à la place.

Walnut Liu, 21 ans, a étudié à l’Université des postes et télécommunications de Xian

Depuis sa première année, Walnut Liu s’inquiète de trouver un emploi après l’obtention de son diplôme. Bien qu’elle ait un diplôme en technologie de l’automatisation, ce qui devrait bien la positionner pour un emploi dans une entreprise de semi-conducteurs, elle n’a pas eu de chance.

« J’ai commencé à penser que je ne pouvais pas trouver un bon emploi sur la base de mon CV, alors j’ai pensé que j’irais aux études supérieures. »

Elle a envoyé son CV à environ 300 entreprises de commerce électronique et a finalement reçu deux offres. Mais elle les a refusés parce qu’ils ne payaient que 830 $ par mois.

Ses photos de remise des diplômes à plat étaient en partie amusantes, en partie le reflet de sa vie universitaire pandémique.

« Nous n’avons pas eu beaucoup d’expérience », a-t-elle déclaré, notant que les étudiants actuels peuvent aller dans des festivals de musique et des bars. Elle a l’impression d’être passée à côté. Elle va donc faire des études supérieures, et dans un domaine qui, selon elle, sera plus demandé : la logistique.

Jingying Li, 21 ans, a étudié la gestion financière au Zhuhai College of Science and Technology

Quand elle a vu les premières photos de remise des diplômes à plat, Jingying Li a été inspirée.

« J’ai pensé que c’était très rafraîchissant… vraiment amusant et excitant par rapport aux photos habituelles de remise des diplômes », a déclaré le nouveau diplômé du Zhuhai College of Science and Technology. « De plus, vous n’avez pas à vous soucier de vos expressions faciales, et c’est agréable de prendre des photos tout en se sentant détendu mentalement et physiquement. »

Comme les autres nouveaux diplômés, Li a trouvé son expérience universitaire gâchée par la pandémie. Elle a récemment terminé un stage en tant qu’animatrice et essaie de rester optimiste même dans ce marché du travail difficile.

« Les nouvelles négatives sont comme une pierre jetée dans la mer : elles coulent et disparaissent », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez choisir de passer votre journée avec bonheur ou malheur. Je choisis d’être heureux. »

Rain Xu, 22 ans, a étudié l’art des médias numériques à l’Université Sci-Tech du Zhejiang à Hangzhou

Rain Xu et ses amis voulaient faire partie de la tendance des photos de fin d’études, alors ils se sont étendus sur les sols des auditoriums et se sont effondrés sur des rangées de sièges.

« Voici à quoi ressemble l’état d’esprit des étudiants de nos jours », a-t-elle déclaré. « Trois ans sur nos quatre années de vie universitaire, nous étions dans la pandémie. C’est comme ne pas être allé à l’université du tout.

Xu, qui a étudié l’art des médias numériques, n’a pas encore trouvé d’emploi à temps plein et fera un stage en tant que secrétaire pendant qu’elle cherche un emploi convenable.

« Il y a des licenciements et les salaires ont baissé », a-t-elle déclaré, notant que ses amis qui travaillaient ne recevaient que 350 dollars par mois. « Le loyer à Hangzhou est si élevé. Comment vivez-vous [on that]? »

Elle pense étudier à l’étranger ou faire des études supérieures. Ses parents veulent qu’elle passe le concours de la fonction publique. En tant que remplaçante, elle a un certificat d’enseignement. « Si je ne peux rien faire de bien, je pense qu’il y a toujours une demande pour des professeurs d’art. »

Dexter Yang, 22 ans, a étudié la physique théorique à la South China University of Technology

« Je pense que la tendance reflète la façon dont les années de la pandémie ont affecté les gens », a déclaré Dexter Yang, qui a posé par terre, couvrant son visage de sa casquette de graduation. Message : Le marché du travail est déprimé.

« Pour les nouveaux diplômés, c’est un coup à notre confiance, surtout quand on voit des licenciements dans les grandes entreprises. »

Diplômé en physique théorique d’une prestigieuse université, le jeune homme de 22 ans restera à l’école. Peut-être fera-t-il un doctorat et deviendra-t-il professeur.

Yang se sent toujours en conflit avec son choix. Il aime étudier, mais ensuite il voit des diplômés décrocher des emplois décents et il se sent inévitablement envieux.

« Bien sûr, l’idéal serait de choisir ce que l’on aime, mais il faut aussi manger, non ? »