Les diplômés de l’IIT Bombay transforment une terre aride en paradis biologique et économisent 80 % d’eau

La nourriture peut-elle pousser sur des terres arides ? Les diplômés de l’IIT Bombay, Amit Kumar et Abhay Singh, deux meilleurs amis originaires du Rajasthan, ont rendu cela possible grâce à leur pensée créative. Selon un rapport de The Better India, le duo a cofondé Eeki Foods, une startup agricole durable qui utilise la culture hydroponique pour cultiver des aliments à grande échelle. Ce qui fait de leur startup un cran au-dessus des autres, c’est qu’ils affirment que leur technologie brevetée permet d’économiser environ 80 % des eaux usées, en plus de cela, cela augmente également la production de 75 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Les deux ont réussi à cultiver de la nourriture sur des terres arides en utilisant des chambres à l’épreuve du climat qui leur rapportent des millions de dollars chaque année dans plusieurs endroits, notamment les districts de Bundi et de Kota au Rajasthan et Panipat dans l’Haryana. Lors d’une interaction avec le portail, Abhay Singh a expliqué la signification du nom de l’entreprise : « ‘Eeki’ vient de la croyance japonaise ‘Ikigai’ qui promeut une vie saine et utile. Nous travaillons sur la même philosophie. Nous voulons offrir au monde une façon plus saine et plus durable de cultiver des aliments. »

Son partenaire Amit a parlé franchement des esprits curieux du duo depuis leurs années d’université. Apparemment, ils ont travaillé sur plusieurs projets ensemble et ont passé des heures à réfléchir à des idées. Étant donné qu’une majorité de personnes pratiquent l’agriculture, le duo a proposé quelque chose qui pourrait changer le visage du secteur à l’avenir. En recherchant leur plan, le duo a appris comment l’Inde est susceptible de faire face à une pénurie alimentaire en raison de l’augmentation de la population. En plus de cela, ils ont également constaté que la valeur nutritionnelle des aliments cultivés avait diminué de 45 %. “Ces informations sont devenues notre force motrice – nous voulions utiliser la technologie et rendre les produits alimentaires plus accessibles et plus facilement produits”, a déclaré Amit.

Après des recherches approfondies, ils ont mis au point une technologie qu’ils appellent l’agriculture sans support, brevetée depuis 2022. Ils utilisent des chambres vides et un environnement contrôlé pour cultiver des aliments. Notamment, leurs produits ne nécessitent pas de terre ou d’alternatives comme la tourbe de coco. Ils peuvent cultiver des fruits et légumes sains, notamment du concombre, du piment, du poivre, des épinards, des melons brodés, des pastèques, de la coriandre et bien d’autres. Un autre point fort de leur technologie est qu’ils peuvent produire des aliments quelle que soit leur saison de fructification.

« Dans un endroit comme le Rajasthan, nous cultivons des aliments où la température va de 50 degrés Celsius en été à -3 degrés Celsius en hiver. Nous voulions pouvoir cultiver de la nourriture en toutes circonstances, et nous y parvenons. Notre méthode fonctionne sur les terrains les plus difficiles », a déclaré Abhay.

Actuellement, leurs produits se vendent au même prix du marché, mais le duo essaie de modifier leur technique de manière à rendre leur produit plus abordable pour les gens.

