Les diplômés de la CUNY avec des diplômes techniques luttent pour décrocher des emplois dans la technologie

Chrystal Mingo a choisi l’informatique en tant que majeure universitaire après avoir suivi deux brefs programmes d’été organisés par des organisations à but non lucratif, Girls Who Code et Break Through Tech, un an plus tard.

Elle avait 17 ans et venait tout juste d’obtenir son diplôme d’études secondaires lorsqu’elle a suivi un cours d’immersion rémunéré de deux semaines à Break Through Tech, qui vise à offrir une formation et un soutien aux jeunes femmes des communautés mal desservies. Les instructeurs étaient inspirants et l’accent était mis sur des projets réels plutôt que sur des exercices académiques. Son groupe a conçu une application montrant des rues bien éclairées pour augmenter la sécurité à pied dans les quartiers du Bronx la nuit.

Cela a conduit à deux stages rémunérés de trois semaines dans des entreprises. Les stages brefs, appelés «sprintternships», se déroulent généralement pendant les vacances d’hiver, mais débouchent souvent sur des stages d’été complets, puis sur des offres d’emploi, comme ils l’ont fait pour Mme Mingo.

“Nos étudiants avaient besoin d’une opportunité de mettre un pied dans la porte et d’obtenir un diplôme de CV”, a déclaré Judith Spitz, ancienne directrice de l’information de Verizon et fondatrice de Break Through Tech, qui a conçu le concept de stage court.

Mme Mingo, 23 ans, est diplômée du City College et est maintenant analyste des technologies commerciales chez Citigroup. Elle a crédité Break Through Tech d’avoir été son tremplin. “Toutes ces portes se sont ouvertes pour moi, et c’était une sorte d’effet domino”, a-t-elle déclaré.

Plinio Ayala, directeur général de Per Scholas, une organisation à but non lucratif qui gère un programme de formation professionnelle et de placement, a déclaré que son organisation accueillait un flux constant de diplômés de la CUNY. Les participants reçoivent une formation gratuite sur la technologie axée sur les affaires pendant quelques mois ainsi que des liens vers des opportunités d’emploi. Quatre-vingt pour cent ont un emploi dans la technologie dans l’année suivant la fin du programme.

“Le réseau n’existe pas pour beaucoup de diplômés CUNY”, a déclaré M. Ayala. “Nous sommes le connecteur et le validateur.”