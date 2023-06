Les diplômés de HBCU affluent à la Barbade pour [Fabulous] Fête FABA

La capitale culinaire des Caraïbes a récemment accueilli un festival inaugural célébrant l’expérience HBCU et vous deviez être là.

La Barbade était hérissée d’excellence noire pour le week-end du 19 juin alors que les anciens élèves d’un éventail de collèges historiquement noirs célébrés à FABA-Pour les diplômés, par les diplômés–Festival.

Du 15 au 18 juin, de fiers diplômés comme Howard, Hampton, Texas Southern et Xavier ont participé à diverses activités qui ont capturé l’essence de l’expérience universitaire noire. Les événements se sont déroulés dans un décor époustouflant rempli d’une riche culture diasporique africaine, quelque chose qui n’a pas échappé au fondateur du FABA Fest / diplômé de l’Université Howard. LaChanda Ricks.

« Nous représentons l’excellence noire en tant qu’anciens élèves de HBCU, la Barbade représente l’excellence noire dans de nombreux domaines et c’est donc un mariage de ces deux qui reviennent ensemble », a déclaré Ricks à BOSSIP à propos du FABA fest. « Les enfants de la diaspora célèbrent notre culture et célèbrent la culture locale, et avec eux, c’est juste magique. Alors c’est ce qui te manque [if you’re not here]la magie! »

Au cours de la célébration magique, les participants au festival FABA ont noué des liens avec d’autres anciens élèves de tout le pays, permettant le réseautage et la formation d’amitié tout en profitant des plages de sable blanc et des complexes de luxe.

Les invités ont séjourné dans des fouilles somptueuses, y compris le Hilton Barbadeune station thermale située au centre abritant les ruines du Fort Charles datant du XVIIe siècle, qui offre un accès direct aux magnifiques eaux azur de l’océan et des expériences culinaires raffinées.

Les participants au festival FABA ont dégusté de somptueuses côtelettes d’agneau, du faux-filet de porc aigre-doux grillé et de la sauce aux crevettes préparée par les chefs Bajan au Grille and Careenage Rum Stop.

En plus de savourer des mets délicats, la première célébration de destination en son genre comprenait des opportunités d’échanger des connaissances sur les institutions noires bien-aimées.

Sommet sur l’engagement des anciens

La première journée officielle du festival a débuté par un sommet sur l’engagement des anciens élèves où les participants ont échangé des idées sur l’avancement, le développement et les relations avec les anciens de la HBCU.

Un panel composé de dirigeants d’associations d’anciens élèves de HBCU et de responsables des affaires extérieures et de la sensibilisation internationale a conduit à une discussion sur les approches innovantes pour accroître l’engagement et les dons des anciens, ainsi que sur les opportunités d’accroître l’engagement des anciens élèves du monde entier.

Réception de bienvenue VIP

Le lendemain, les participants au VIP FABA Fest ont eu droit à une réception de bienvenue et à une dégustation de Mount Gay Rum via Trudiann Branker, la première femme maître-mélangeur de la Barbade.

Branker, un fier diplômé de l’Université Howard, a guidé les invités à travers le nez et la dégustation du liquide de couleur ambrée de la plus ancienne distillerie de rhum commerciale du monde au Copacabana Beach Club de l’île.

Les invités ont siroté un rhum de 20 ans de Mount Gay tout en profitant des sons doux d’un saxophoniste,

et passé des hors-d’œuvre et des cocktails.

Appuyez sur le flip pour plus de plaisir FABA Fest!