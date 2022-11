Les diplômés de DeKalb Jordan Gandy et Cole Tucker fournissent les faits saillants limités de NIU lors de la défaite 44-12 contre Akron – Shaw Local

DeKALB – Dans un match où le receveur senior Cole Tucker a franchi une étape importante dans sa carrière et le demi de coin senior Jordan Gandy a proposé une interception pour la première fois cette saison, les deux diplômés de DeKalb, jouant dans leur dernier match pour NIU, ont déclaré qu’ils échangeraient leurs réalisations individuelles si cela signifiait que les Huskies avaient gagné.

Malheureusement, ce n’était pas dans les cartes car les Huskies ont terminé une saison décevante après avoir remporté un championnat MAC avec une défaite de 44-12 contre Akron, qui n’avait pas battu une équipe FBS cette saison.

Tucker, qui a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure, a réussi quatre attrapés pour 33 verges, le plaçant à plus de 2 000 verges pour sa carrière au NIU.

“C’était cool. De toute évidence, je suis plus préoccupé par la perte », a déclaré Tucker. “Mais une étape comme celle-là, ça n’arrive pas tous les [day]. … Je voulais gagner le match, et si je n’avais aucune prise et que nous gagnions, j’aurais préféré cela.

Tucker a rejoint l’équipe en 2017 en provenance de DeKalb High. Il est entré dans le match à 3 verges de moins de 2 000 et a atteint le cap lors de sa première prise, une réalisation de 3 verges de la recrue Nevan Cremascoli.

Il est devenu le huitième joueur de l’histoire de l’école à franchir 2 000 verges. Il a terminé avec 2 030 verges, 132 verges derrière le septième meilleur receveur de tous les temps de l’école, diplômé de Kaneland et actuel entraîneur du Minnesota, PJ Fleck.

Gandy a proposé sa première interception depuis 2020, qui était sa première année avec l’équipe après son transfert de l’État du Dakota du Sud. Le quart-arrière d’Akron, Jeff Undercuffler, a eu sa passe inclinée par Jashon Prophete, puis Gandy est venu plonger pour faire le jeu.

“Vraiment, je pense que Jashon Prophete aurait probablement dû l’avoir”, a déclaré Gandy. “Il a rebondi dans les airs, et j’ai juste vu le ballon, j’ai tendu les mains et je l’ai attrapé.”

NIU a marqué un but sur le terrain après l’interception du premier quart par Gandy pour remonter 6-0, mais Akron a marqué les 27 points suivants pour mettre le match de côté.

“Un peu comme Cole a dit que j’aurais préféré gagner le match”, a déclaré Gandy. « Mais c’était bien, je suppose. C’était ma première interception de la saison, donc c’est bien d’en avoir une.

Les Huskies ont remporté un titre MAC en 2021, mais ont connu une saison en proie à des blessures dans l’alignement – ​​y compris aux deux meilleurs quarts-arrière, à peu près tous les joueurs du secondaire, deux meilleurs receveurs et presque tous les joueurs de ligne défensifs.

Gandy a déclaré qu’il espérait que l’équipe se souviendrait des leçons de cette course au titre de 2021 – les Huskies n’avaient pas gagné l’année précédente.

“Je pense que quelque chose que les gars de l’année prochaine ont compris, c’est que nous avons traversé cette saison 2020 qui était de 0-6”, a déclaré Gandy. « Gagner le championnat l’année suivante a été l’une de mes expériences sportives préférées auxquelles j’ai jamais participé. Je pense qu’ils doivent apprendre de l’histoire. Ça peut être fait. Ne soyez pas trop négatif.

La saison perdante était la troisième des quatre saisons de l’entraîneur Thomas Hammock avec l’équipe. Il a déclaré que l’équipe doit travailler sur sa profondeur pendant l’intersaison, en particulier pour s’assurer que les remplaçants sont capables d’assumer des rôles de leadership en cas de besoin.

“Nous n’avons pas réussi cette saison”, a déclaré Hammock. «Nous avons perdu des gars, et maintenant vous avez des sauvegardes sur les sauvegardes là-bas. Maintenant, il n’y a pas de direction, et cela ne peut pas simplement venir des entraîneurs tout le temps. Nous devons être capables de construire un leadership. Nous devons combler l’écart, et évidemment nous n’avons pas pu le faire cette saison.