Les diplômés chinois maussades deviennent viraux avec des images de misère au milieu de l’anxiété liée à l’emploi

Alors que des millions de jeunes en Chine obtiennent leur diplôme universitaire ce mois-ci, les images traditionnelles d’étudiants joyeux jetant leurs chapeaux et robes en l’air ont été remplacées par des photos d’eux allongé sur le sol ou jeter leurs diplômes à la poubelle.

Certaines photos montrent des étudiants se drapant sur des ponts ou des bancs de parc dans des poses d’abattement. Dans d’autres, les élèves sont allongés face contre terre dans des escaliers ou dans des champs herbeux.

Les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, font allusion au fait que 11,6 millions d’étudiants sont sur le point d’entrer sur un marché du travail difficile pour les jeunes. Jeudi, le chômage des jeunes a atteint un niveau record pour le deuxième mois consécutif alors que la poussée de croissance de l’économie post-Covid s’est estompée.

Cette année, au lieu des classiques lancers de chapeaux, de fleurs et de sourires joyeux, les étudiants chinois ont opté pour des poses défaites (avec beaucoup littéralement juste « à plat »), des arrière-plans apocalyptiques ou des clichés purement sarcastiques où ils sont vus en train de jeter leur diplôme. thèse. pic.twitter.com/MhU5XBqMtR — RAYON (@RADII_Media) 13 juin 2023

Le taux de chômage des Chinois âgés de 16 à 24 ans est passé à 20,8%, contre 20,4% en avril, a indiqué le Bureau national des statistiques.

L’université était autrefois une activité d’élite, mais au cours de la dernière décennie, les taux d’inscription ont augmenté car les jeunes considéraient un diplôme comme un billet pour un meilleur emploi sur le marché concurrentiel de la Chine. Entre 2012 et 2022, le taux de scolarisation à l’université est passé de 30% à 59,6%, selon le ministère de l’éducation.

La vie à faible désir : pourquoi les gens en Chine rejettent les emplois à haute pression en faveur de la « pose à plat » En savoir plus

Avec la pandémie, l’enseignement supérieur est devenu particulièrement populaire car de nombreux étudiants ont choisi de rester à l’école plutôt que de chercher un emploi dans une économie qui était pratiquement paralysée sous les restrictions zéro-Covid. Entre 2021 et 2022, le nombre d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur (qui comprennent les collèges professionnels et administratifs ainsi que les universités universitaires) a augmenté de plus de 6 %.

Mais plutôt que de célébrer leurs diplômes, de nombreux étudiants plaisantent maintenant en disant que leurs études étaient une perte de temps. Un commentateur sur Douyin, une plateforme de partage de vidéos, a écrit : « J’adore ce style de photo de remise des diplômes, cela ressemble beaucoup à mon état de vie à moitié mort. »

De nombreuses photos font écho à la tendance « à plat », le trope utilisé par les jeunes chinois frustrés par la concurrence de la vie moderne. Au lieu de lutter, ils optent pour le « plateau » : ne pas acheter de maison, ne pas acheter de voiture, ne pas se marier et opter pour un mode de vie plus passif et à faible consommation. Ou, pour reprendre les mots d’un autre utilisateur de Douyin : « La prochaine étape à laquelle il faut s’attendre est la retraite. »

D’autres diplômés ont adopté une approche différente. Dans une autre tendance des médias sociaux, certains étudiants chinois vendent leurs compétences académiques dans la rue. Un diplômé de la London School of Economics a posté Une image de lui-même avec un panneau d’affichage en carton, offrant des compétences de conseil en : « Russie-Ukraine, théorie de la modernisation, populisme, politique identitaire [and] le dilemme néolibéral.