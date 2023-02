Les diplomates s’affrontent dans le second tour pour la présidence chypriote

NICOSIE, Chypre (AP) – Les sondages ont ouvert dimanche lors d’un second tour pour élire le nouveau président chypriote divisé sur le plan ethnique, opposant un ancien ministre des Affaires étrangères qui a fait campagne en tant qu’unificateur évitant les divisions idéologiques et partisanes contre un diplomate vétéran populaire.

Quelque 561 000 citoyens ont le droit de voter, et Nikos Christoulides, l’ancien ministre des Affaires étrangères, et Andreas Mavroyiannis espèrent un taux de participation plus élevé que les 72 % qui ont voté au premier tour il y a une semaine.

Le taux de participation lors des trois premières heures de vote dimanche a atteint 12,5%, soit près d’un point de pourcentage de plus que la semaine dernière.

Christodoulides, 49 ans, a recueilli 32 % des voix au premier tour, tandis que Mavroyiannis, 66 ans, a décroché la deuxième place avec un score étonnamment élevé de 29,6 %.

La clé pour savoir qui sortira le vainqueur ultime sera de savoir dans quelle direction les électeurs du plus grand parti de centre-droit du Rassemblement démocratique (DISY) du pays vont basculer après que leur chef, Averof Nephytou, n’ait pas réussi à se qualifier pour le second tour.

La direction de DISY a décidé de ne soutenir formellement aucun des deux candidats et a laissé aux membres le soin de voter comme bon leur semblait.

Le parti est apparu divisé sur les deux candidats, certains qualifiant Christodoulides de traître pour avoir tourné le dos à ses racines DISY et d’autres se méfiant ouvertement du principal soutien de Mavroyiannis, le parti AKEL d’origine communiste qui a été accusé d’avoir amené Chypre au bord du gouffre. de faillite il y a dix ans.

Les conflits intenses au sein du parti ont incité le président sortant et ancien chef du DISY, Nicos Anastasiades, à appeler à l’arrêt des querelles. Mais il a également laissé entendre aux membres du parti qu’ils devraient contrecarrer un gouvernement soutenu par l’AKEL, les exhortant à préserver l’orientation occidentale de l’île et son alliance approfondie avec les États-Unis et à maintenir la discipline budgétaire pour faire face efficacement à un afflux de migrants irréguliers qui ont fait de Chypre une l’un des premiers pays membres de l’Union européenne par habitant en termes de demandes d’asile.

Mavroyiannis a repoussé les suggestions selon lesquelles il façonnerait les politiques économiques selon les directives de l’AKEL.

En votant, Christodoulides a de nouveau souligné son message d’unité comme condition préalable pour relever les défis futurs.

“L’objectif clé est pour nous de répondre avec succès aux attentes du peuple chypriote, quelles que soient les allégeances partisanes, les convictions idéologiques, qu’il s’agisse de non-alignés ou de nouveaux électeurs.”

Le nouveau président devra relever le défi difficile d’essayer de relancer les pourparlers de paix dans l’impasse avec les Chypriotes turcs dissidents, qui ont déclaré leur indépendance près d’une décennie après une invasion turque de 1974 qui a suivi un coup d’État visant à l’union avec la Grèce.

Christodoulides et Mavroyiannis étaient des initiés clés lors de la dernière campagne de paix ratée dans une station balnéaire suisse en 2017 en tant que proches confidents d’Anastasiades. Tous deux ont souligné l’insistance de la Turquie à maintenir une présence militaire permanente et des droits d’intervention militaire dans une Chypre réunifiée comme la principale raison de l’échec des négociations.

Christodoulides a déclaré qu’il tirait la ligne à ces deux demandes turques, tandis que Mavroyiannis a assoupli sa position pour séduire les électeurs de gauche qui pensent que davantage aurait pu être fait pour parvenir à un accord en Suisse.

Menelaos Hadjicostis, The Associated Press