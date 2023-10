Les diplomates européens se rassemblent à Kiev alors que les responsables américains ne sont pas d’accord sur l’aide à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Une délégation des plus hauts ministres européens des Affaires étrangères était à Kyiv lundi en signe de solidarité avec un gouvernement en difficulté. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a présenté leur arrivée dans la capitale ukrainienne comme faisant partie d’une « rencontre historique » avec un candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères déclaré que l’avenir de l’Ukraine serait au sein du bloc et a salué la « communauté de liberté du continent, qui s’étendra de Lisbonne à Louhansk ».

Le présent de l’Ukraine est bien moins rose, avec sa province de Louhansk parmi les territoires sous contrôle et occupation russes. Une lente contre-offensive ukrainienne, organisée par les gouvernements occidentaux, s’attaque aux fortifications russes sur une vaste ligne de front s’étendant au sud et à l’est du pays. Les pertes augmentent, tandis que les inquiétudes grandissent quant au flux d’aide étrangère vitale dont l’Ukraine a besoin pour soutenir sa résistance à l’invasion russe.

À Kiev, les plus hauts diplomates européens n’étaient que trop conscients des querelles et des querelles à Washington. La fermeture du gouvernement américain a été temporairement évitée après qu’un accord conclu entre les législateurs républicains et démocrates ce week-end ait supprimé une nouvelle tranche de financement pour l’effort de guerre de l’Ukraine. Cette décision reflète une véritable opposition croissante au sein d’une aile du caucus républicain à ce que les critiques décrivent comme une politique de « chèque en blanc » en faveur de Kiev.

Une majorité de membres du Congrès soutiennent le financement de l’Ukraine, mais les sondages d’opinion montrent davantage de scepticisme parmi le public américain. Une minorité bruyante de législateurs républicains appelle à fermer le robinet de l’aide. L’administration Biden a demandé 13 milliards de dollars supplémentaires en nouvelle aide militaire et 8,5 milliards de dollars en aide économique, sécuritaire et humanitaire ; Les États-Unis ont déjà consacré plus de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, dont plus de 40 milliards de dollars en aide militaire directe, depuis le début de l’invasion russe l’année dernière.

Un regard sur le montant des dépenses américaines pour la défense de l’Ukraine

Dimanche, le président Biden a exhorté le Congrès à cesser de « jouer à des jeux » avec les demandes d’aide de l’Ukraine. « Nous allons y parvenir », a-t-il déclaré, faisant référence à la nouvelle législation autorisant l’aide. « Je ne peux pas croire que ceux qui ont voté pour l’Ukraine – une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat, démocrates et républicains – laisseront, pour des raisons purement politiques, davantage de personnes mourir inutilement en Ukraine. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et le haut diplomate de l’Union européenne Josep Borrell ont exprimé leur confiance le 2 octobre dans le soutien du Congrès américain à Kiev. (Vidéo : Reuters)

Mais à l’approche des élections américaines de l’année prochaine, la politique du moment ne fera que s’intensifier des deux côtés de l’Atlantique. En Europe aussi, on peut trouver des doutes sur les engagements à durée indéterminée envers l’Ukraine. Les élections de ce week-end en Slovaquie ont vu la victoire de la faction dirigée par le populiste Robert Fico, qui, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, souhaite voir une cessation immédiate des hostilités qui pourrait contraindre Kiev à des concessions territoriales à la Russie.

Les responsables européens à Kiev et leurs homologues ukrainiens voulaient montrer au monde – et à la Russie en particulier – que leur unité était intacte. « La plus grande attente du président russe Vladimir Poutine est précisément que l’Occident et le monde se lassent de se tenir aux côtés de l’Ukraine dans cette guerre. La Russie y consacre d’énormes ressources », a déclaré lundi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. « Nous ne devrions pas jouer avec eux. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de retour à Kiev après un séjour international au cours duquel il a imploré ses partenaires aux Nations Unies à New York et à la Maison Blanche, a déclaré que son pays combattrait la Russie « aussi longtemps qu’il le faudra », quelles que soient les rumeurs politiques. autre part. « Aider l’Ukraine, c’est aider le monde entier. Si l’Ukraine tombe, la Russie déclenchera une grande guerre », a-t-il déclaré, faisant écho à un refrain désormais courant de l’Ukraine et de ses partisans. « Et pas seulement sur le territoire de notre Etat. »

Pourtant, il semble de plus en plus que Zelensky et ses alliés se livrent à une bataille diplomatique difficile. Une querelle autour des exportations de céréales ukrainiennes a mis à mal les relations avec la Pologne, l’un des plus fervents partisans de Kiev. Les décideurs politiques occidentaux s’inquiètent des luttes actuelles de l’Ukraine pour lutter contre la corruption, un problème qui plane sur les nouvelles tranches de plusieurs milliards de dollars d’aide à Kiev, ainsi que sur les futures négociations sur l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne. L’oligarque technologique Elon Musk et d’autres voix influentes de l’extrême droite occidentale se moquent publiquement des demandes d’aide répétées de l’Ukraine.

La Pologne menace de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine dans le cadre de la lutte pour les céréales

Les responsables ukrainiens ont également fait peu de progrès pour obtenir un soutien significatif de la part des pays du « Sud global », dont Zelensky a tenté de s’adresser à l’Assemblée générale de l’ONU le mois dernier. Ses efforts, a conclu Mykhailo Minakov, conseiller principal au groupe de réflexion Kennan Institute du Wilson Center, n’étaient pas « suffisants pour arrêter de creuser certaines fissures dans l’alliance pro-ukrainienne » en Occident. « Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, la souveraineté de l’Ukraine dépend en partie du soutien occidental et international. L’évolution de l’environnement international démontre que ce soutien se heurte à des difficultés croissantes », a-t-il ajouté.

Kiev minimise le manque d’aide à l’Ukraine dans le nouveau projet de loi de dépenses américain

La Maison Blanche insiste sur le fait que Kiev n’avait pas grand-chose à craindre du manque d’engagement américain. Mais les vents politiques qui soufflent sur Washington ont alarmé les observateurs ailleurs.

« Cela pose vraiment un énorme point d’interrogation sur l’avenir du soutien américain à l’Ukraine », a déclaré Michal Baranowski, directeur général du German Marshall Fund des États-Unis, à mes collègues ce week-end alors que les Républicains de la Chambre des représentants supprimaient le financement de l’Ukraine. « C’est ce qui m’inquiète immédiatement. »

Les partisans de l’Ukraine affirment que l’aide américaine à Kiev favorise résolument les intérêts américains – en dépensant de l’argent pour alimenter l’industrie américaine tout en dégradant gravement la machine de guerre russe sans aucune intervention américaine sur le terrain. « Les membres du Congrès décident de jeter l’Ukraine sous le bus alors que l’aide à l’Ukraine constitue probablement le meilleur retour sur investissement de la politique étrangère américaine de l’histoire », a déclaré à mes collègues Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine.

Même si l’Occident ne se détourne pas soudainement de Kiev, les analystes suggèrent que son soutien pourrait progressivement s’affaiblir à mesure que la guerre se prolonge. « Le principal risque pour l’Ukraine est moins un changement politique brutal en Occident que le lent dénouement d’un réseau d’aide étrangère soigneusement tissé », écrivent Liana Fix et Michael Kimmage dans Foreign Affairs. Ils ont conseillé que « les dirigeants politiques aux États-Unis et en Europe devraient faire ce qu’ils peuvent pour ancrer l’assistance financière et militaire à l’Ukraine dans des cycles budgétaires à long terme, rendant ainsi plus difficile le dénouement de l’aide pour les futurs responsables ».