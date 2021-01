Quatre ans se sont écoulés depuis que Donald J.Trump s’est tenu au front ouest du Capitole américain par un vendredi après-midi froid pour être inauguré en tant que 45e président des États-Unis.

«Nous rechercherons l’amitié et la bonne volonté avec les nations du monde, mais nous le faisons en sachant que c’est le droit de toutes les nations de faire passer leurs propres intérêts en premier», a proclamé le président.

Pour les alliés américains du monde entier, le message donnait à réfléchir, un avertissement inquiétant d’un changement imminent. Ce qui a suivi, cependant, a dépassé ce que la plupart attendaient après la campagne électorale bruyante de l’ancien animateur de télé-réalité.

La propension du président Trump à faire des déclarations audacieuses et choquantes s’est rapidement répercutée sur sa politique étrangère.

Du jour au lendemain, des engagements et des principes vieux de plusieurs décennies, autrefois vêtus de fer, sont devenus précaires. Le brusque changement de politique a été si profond qu’il a fini par entacher un domaine qui, jusque-là, était resté relativement imprenable: l’alliance transatlantique.

En l’espace de trois mois à peine, les fonctionnaires de l’UE ont dû réajuster complètement leurs méthodes de travail établies et ont été poussés dans un territoire inconnu pour essayer de sauver une relation que la plupart tenaient pour acquise.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, des sources diplomatiques ont déclaré à Euronews qu’il y avait « une atmosphère tendue chargée d’un récit de confrontation » où les responsables américains ont traité l’UE comme son « ennemi » comme Trump a jadis appelé le bloc.

Les diplomates européens se disent souvent déconcertés par le comportement imprévisible et l’attitude négative de leurs homologues américains.

Les relations entre l’UE et les États-Unis sont devenues plus distantes, irrégulières et, parfois, paralysées par l’inaction.

La menace imminente d’un tweet soudain qui pourrait annuler le travail de plusieurs mois a pesé lourdement, les diplomates étant forcés de donner la priorité au maintien des relations transatlantiques à un niveau de base.

Limiter les dégâts

Le commerce et la défense sont rapidement devenus des points de discorde majeurs. L’excédent commercial de l’UE avec les États-Unis était passé à 153 milliards d’euros en 2019, selon Eurostat.

Toute sorte de déficit qui faisait paraître les États-Unis faibles était un anathème pour Trump. Un haut diplomate européen a déclaré à Euronews que le commerce était «le déclencheur d’un grand désastre» en référence aux sanctions et aux tarifs que le président et ses responsables menaçaient constamment d’imposer.

La rencontre entre Trump et le président de la Commission européenne de l’époque, Jean-Claude Juncker, en juillet 2018, a permis de rompre une trêve temporaire, mais l’animosité – et de nouvelles menaces – est finalement revenue.

L’administration, cependant, «n’était pas monolithique», admet le diplomate. «Il y avait des gens qui ne voulaient pas faire sauter l’alliance transatlantique», ont-ils ajouté.

Se pourrait-il que la diplomatie classique classique à laquelle les diplomates de l’UE se soient fait enseigner était vaine?

Tant à Bruxelles qu’à Washington DC, les responsables ont improvisé, recourant à une réflexion originale et à des partenaires alternatifs qui pourraient contribuer à atténuer les dégâts infligés par le dogme du «premier américain».

Au Congrès, ils ont parlé aux démocrates et aussi aux républicains qui voyaient l’alliance transatlantique comme un moyen de contrebalancer la guerre commerciale avec la Chine.

Dans certains États, ils ont tissé des liens pour stimuler les investissements et lutter contre le changement climatique. La Californie, la plus grande économie des États-Unis, convenu de renforcer coopération bilatérale avec la Commission européenne pour aligner leurs marchés carbone respectifs, par exemple. Et dans le secteur privé, des fonctionnaires se sont engagés avec des entreprises intéressées par le commerce et l’adoption de la législation européenne.

Ces efforts ont servi à contenir ce qui aurait pu autrement être un effondrement diplomatique total. Malgré l’aide de nouveaux alliés et de défenseurs infiltrés de l’UE, Trump a doublé sa rhétorique, dénigrant l’UE en public et portant de lourds coups à sa politique étrangère.

Les retraits de l’Accord de Paris et de l’accord sur le nucléaire iranien, annoncés lors d’adresses télévisées pour un effet plus dramatique, n’ont pas été oubliés sur le Vieux Continent, pas plus que l’affection publique que Trump a manifestée envers certains des principaux adversaires de l’Europe.

«Au lieu du rôle habituel d’avoir les États-Unis comme allié pour soutenir la démocratie et l’état de droit dans le monde, les États-Unis eux-mêmes étaient un problème», a déclaré à Euronews le député polonais Radosław Sikorski, président de la délégation avec les États-Unis.

«Donald Trump était un président qui se sentait clairement plus à l’aise avec les dictateurs qu’avec les démocrates. Et il a endommagé de nombreuses institutions du monde libre. Cela fait donc quatre ans que les dommages sont limités. »

«Mieux vaut être prudent et agréablement surpris»

Fatigués par la maîtrise des dégâts, les Européens envisagent désormais les quatre prochaines années avec un sentiment d’espoir mesuré.

Le soulagement de la victoire de Joe Biden est tangible parmi les diplomates et les membres du Parlement européen, qui voient le démocrate comme un atlantiste traditionnel qui honorera l’alliance vieille de plusieurs décennies et travaillera à la redynamiser.

Ils conviennent tous que Washington et Bruxelles trouveront de nombreux points communs entre leurs agendas mondiaux, tels que l’action climatique, la maîtrise des armements et la promotion des droits de l’homme. « Il ne nous traitera pas d’ennemis », a déclaré Sikorski.

Mais les attentes restent faibles. « Mieux vaut être prudent et agréablement surpris que d’avoir des attentes élevées et ensuite être déçu », a expliqué un diplomate de haut rang basé à Bruxelles, qui a prédit que Joe Biden se concentrera d’abord et avant tout sur les questions domestiques et se tournera ensuite vers la scène mondiale.

Les États-Unis sont «fracturés», a déclaré le responsable. «2020 n’est pas 2016: les États-Unis sont différents, l’UE est différente.»

Les diplomates et les députés estiment que Joe Biden s’engagera avec une Union européenne plus forte, plus affirmée et plus unie en raison de la pandémie de coronavirus, du Brexit et de l’absence de leadership américain à l’époque Trump.

Mais certaines questions épineuses telles que l’excédent commercial de l’UE et la réglementation des Big Tech devraient continuer à provoquer des disparités entre les deux alliés.

Sur les dépenses de défense de l’OTAN et de l’Europe, Sikorski prédit un changement de ton mais pas de contenu. «Trump avait raison, à la fois dans le fond et dans le style, car quand Obama et Bush ont dit les mêmes choses avant poliment, cela n’a pas fonctionné», a-t-il déclaré.

Les responsables européens sont convaincus que, quelle que soit la complexité ou la controverse du sujet, l’équipe de Biden restaurera les méthodes traditionnelles de diplomatie pour permettre le dialogue et la négociation, en travaillant aux côtés des alliés américains et au sein d’organisations multilatérales.

Mais les diplomates admettent qu’il y a une mise en garde pour l’Europe: l’UE doit être perçue comme un interlocuteur crédible et faisant autorité pour réussir dans ce nouveau chapitre.

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres.