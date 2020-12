Une nouvelle génération de diplomates chinois combatifs n’a pas peur de résister aux critiques de leur pays, a déclaré l’un d’eux, les comparant à Simba de « Le roi Lion », qui a commencé comme un mignon petit mais est devenu un lion féroce.

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a fait un certain nombre de références cinématographiques en répondant à une question posée dans un article allemand sur la «diplomatie du loup guerrier» jeudi.

S’exprimant lors de la conférence quotidienne, elle s’est demandé ce que les gens qui n’étaient pas satisfaits de la nouvelle approche de la Chine penseraient de l’animation classique de Disney, « Le Roi Lion ».

Pour ceux qui accusent la Chine de "diplomatie de guerrier loup", Je me demande à quoi ils pensent #Simba dans #Le roi Lion? Parmi tous les incidents récents, un seul a-t-il été provoqué par la Chine? – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 10 décembre 2020

«Je me demande comment ils évalueraient ce mignon petit lion qui, sous toutes sortes de soupçons, de censures et d’attaques, a grandi et est devenu Simba,» dit le porte-parole.

«Est-ce que nous nous attendons vraiment à ce que lorsque les gens attaquent la Chine sans pitié et sans fondement avec des mots et des écrits comme des loups et des tigres, la Chine ne puisse agir que comme un agneau silencieux? Quand il s’agit de défendre l’équité et la justice internationales, qu’est-ce qui ne va pas avec le fait d’être un guerrier loup? » elle a demandé.

Hua commentait un article du journal allemand Tagesspiegel concernant le phénomène de la diplomatie du «loup guerrier». Le terme est utilisé en Chine pour décrire une nouvelle méthode de communication diplomatique, en particulier sur les réseaux sociaux, qui ne craint pas le langage conflictuel et nationaliste. La langue diplomatique chinoise traditionnelle avait tendance à être fade, éloignant la controverse et mettant l’accent sur l’internationalisme.

La référence cinématographique proposée par Hua est probablement appropriée, étant donné que le terme lui-même est basé sur un film. ‘Wolf Warriors 2’ est un coup patriotique bourré d’action chinois de 2017 sur un ancien tireur d’élite commando qui devient un entrepreneur de sécurité privé et se bat contre une société de mercenaires occidentale lors d’une tentative de coup d’État dans un pays africain.

Le dernier exemple très médiatisé de la diplomatie du Wolf Warrior est venu de son porte-drapeau, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian, qui a critiqué les crimes de guerre présumés australiens en Afghanistan. La semaine dernière, le responsable a publié une image d’un soldat australien des opérations spéciales tranchant la gorge d’un enfant afghan – une référence à un incident réel mentionné dans un rapport explosif publié par le gouvernement australien. Le tweet a provoqué l’indignation à Canberra, le Premier ministre Scott Morrison exigeant des excuses pour « Une fausse image et une insulte terrible » sur l’armée australienne.

La photo a été créée comme un commentaire politique par un auteur d’art numérique chinois, Fu Yu, qui se fait appeler un «Artiste Wolf Warrior.» Sa réponse était encore une autre caricature se moquant de Morrison. Les fans chinois de son travail ont plaisanté en disant que, contrairement au Premier ministre australien, Adolf Hitler n’a jamais exigé d’excuses de Picasso pour avoir peint « Guernica » en réaction au bombardement de la ville basque par les nazis par le général Franco pendant la guerre civile espagnole.

L’artiste chinois 乌 合 麒麟 a répondu à la demande du Premier ministre australien Scott Morrison pour que son art représentant un véritable crime de guerre australien en Afghanistan soit retiré de la nouvelle œuvre d’art👇🏼 pic.twitter.com/N8lz9rmrM1 – Carl Zha (@CarlZha) 1 décembre 2020

La diplomatie de Wolf Warrior a pris de l’ampleur cette année au milieu des attaques contre la Chine par l’administration Trump. Washington a essayé de coller à Pékin une facture pour les dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19, qualifiant l’infection de «Virus de Wuhan» après la ville chinoise la plus touchée par la maladie. Une théorie selon laquelle le virus a été libéré d’un laboratoire à Wuhan a été colportée par certains hauts responsables américains, y compris le secrétaire d’État Mike Pompeo. Il était l’une des principales cibles des diplomates chinois Wolf Warrior.

Un des plus gros mensonges de ce siècle. pic.twitter.com/IV3S7Sasrq – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 10 décembre 2020

