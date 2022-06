Les diplomates appellent à l’action alors que la crise alimentaire mondiale s’aggrave

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BERLIN – Les hauts diplomates ont appelé vendredi à une action mondiale rapide face à une crise alimentaire croissante, alors que la guerre en Ukraine aggrave les conditions qui ont poussé des millions de personnes dans la faim. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a accueilli des responsables, dont le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre italien des Affaires étrangères Luigi di Maio, dans la capitale allemande pour un sommet visant à trouver des moyens d’atténuer les effets de la situation, qui, selon les Nations Unies, a maintenant fait des dizaines de millions personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

« La Russie mène une guerre céréalière cynique, l’utilisant comme un outil pour faire monter les prix des denrées alimentaires [skyrocket] et déstabiliser des pays entiers », a déclaré Baerbock dans des remarques aux côtés de Blinken avant l’ouverture du sommet.

Les responsables ont décrit une confluence lente du changement climatique, de la pandémie de coronavirus et d’une série de conflits mondiaux, y compris, maintenant, la guerre en Ukraine – un important exportateur de céréales dont les cultures sont une source essentielle de subsistance pour des pays comme l’Égypte et le Liban.

Les responsables américains ont souligné la nécessité de compenser la réduction spectaculaire des exportations de l’Ukraine, qui, avant l’invasion russe du 24 février, exportait quelque 6 millions de tonnes de céréales par mois, principalement par voie maritime. Aujourd’hui, de grandes quantités de blé, d’orge, de maïs et d’huile végétale se trouvent dans des installations de stockage et des ports en raison des combats, des infrastructures endommagées et d’un blocus maritime russe.

Alors que Biden se dirige vers l’Europe, l’ambiance en Ukraine est plus sombre

Au-delà de l’Ukraine, les prix de nombreux produits de base et intrants agricoles ont grimpé en flèche, les restrictions à l’exportation aggravant les obstacles antérieurs à la chaîne d’approvisionnement. La Russie, également un exportateur majeur, a tenté de blâmer les sanctions occidentales pour la faim croissante en Afrique et ailleurs, une affirmation que l’Allemagne et ses alliés ont qualifiée de “fake news”.

Blinken, s’adressant aux journalistes après la réunion, a averti que les souffrances dues à la guerre et à la crise alimentaire persisteraient probablement pendant un certain temps, mais a déclaré que les enjeux de s’assurer que la Russie ne pourrait pas absorber son voisin étaient élevés.

“Si la Russie s’en tire en violant les principes fondamentaux qui sont en jeu, ce n’est pas seulement le peuple ukrainien [who] souffrir », a-t-il déclaré. «Cela nous ramènera à une époque beaucoup plus dangereuse, une époque beaucoup plus instable. Nous enverrons le message que ces principes sont en quelque sorte remplaçables.

Bien que la réunion n’ait pas pour but de produire de nouveaux dons pour les pays dans le besoin, un financement supplémentaire des principales puissances économiques mondiales pourrait venir ce week-end, lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz accueillera le président Biden et d’autres dirigeants du bloc de nations du G-7 pour une autre sommet des Alpes bavaroises.

Bien que les effets du conflit en Ukraine aient attiré l’attention sur la faim croissante, les experts affirment que la sécurité alimentaire s’érode depuis des années, en partie à cause d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale de plus en plus concentrée et vulnérable aux perturbations.

Ces facteurs ont plus que doublé le nombre de personnes qui tombent dans les rangs de l’insécurité alimentaire sévère ces dernières années, le portant à plus de 300 millions dans le monde, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Parmi les pays les plus durement touchés figurent l’Éthiopie, le Yémen, la Somalie et le Soudan du Sud, où jusqu’à 750 000 personnes se trouvent dans des conditions catastrophiques selon les Nations Unies.

Contrairement à de nombreuses crises alimentaires antérieures, des approvisionnements alimentaires suffisants existent mais n’atteignent pas ceux qui en ont besoin, selon les experts.

« C’est une question d’abordabilité et d’accessibilité », a déclaré Martin Frick, directeur du bureau mondial du PAM à Berlin.

5 pays durement touchés par la crise céréalière en Ukraine

Les autorités tentent maintenant d’aider l’Ukraine à acheminer ses récoltes par voie terrestre, mais jusqu’à présent, seule une petite fraction de ce commerce a eu lieu. Alors qu’un cargo ordinaire peut transporter 50 000 tonnes métriques, le plus gros camion européen transporte 40 tonnes. Le transport ferroviaire est également difficile car l’Ukraine a un écartement ferroviaire différent de celui d’autres parties de l’Europe.

“Il est pratiquement impossible d’équilibrer la fermeture des ports maritimes”, a déclaré Frick.

Les responsables décrivent une foule de défis supplémentaires, notamment persuader les pays d’abandonner les contrôles à l’exportation qu’ils ont imposés en réaction à la crise et convaincre les entreprises qui expédient et assurent le transport des marchandises d’acheminer les céréales et les engrais russes sur le marché mondial. De nombreuses entreprises ont été réticentes à le faire en raison des sanctions imposées à la Russie, malgré le fait qu’elles ne couvrent pas le commerce des aliments ou des intrants agricoles, un phénomène que les responsables qualifient de « surconformité ».

Les responsables du PAM affirment que l’organisation a besoin de 22 milliards de dollars cette année pour faire face aux besoins alimentaires d’urgence, mais ils s’attendent à ne pouvoir en récolter que la moitié. Le manque à gagner se produit alors que les pays occidentaux versent des armes et une aide militaire à l’Ukraine. Les États-Unis à eux seuls ont fourni à l’Ukraine plus de 6 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis février.

La Chine était absente du rassemblement, un important producteur de céréales qui utilise la majeure partie de son approvisionnement pour la consommation intérieure ou le stockage. Bien que Pékin ait semblé approfondir son alliance avec la Russie avant l’invasion du président Vladimir Poutine, il n’a pas fourni de soutien militaire à la Russie, ont déclaré des responsables américains.

Blinken a évoqué cette semaine le retrait des forces ukrainiennes de Severodonetsk, une ville stratégique de la région orientale du Donbass, notant d’importantes pertes russes dans son offensive.

“Ce que nous avons toujours dit, c’est que la trajectoire de ce conflit ne sera pas linéaire », a-t-il déclaré. “Ça va aller et venir.”

Blinken s’est dit convaincu qu’une aide militaire extérieure aiderait Kyiv à continuer de résister à l’assaut russe malgré ses pertes à l’est. Les États-Unis et leurs alliés ont progressivement augmenté la gamme d’armes qu’ils fournissent à l’Ukraine, mais certains législateurs américains ont appelé l’administration Biden à fournir des armes encore plus sophistiquées, y compris des drones à longue portée.

“Les jours à venir ne seront pas faciles”, a déclaré Blinken. “Mais nous devons et nous résisterons à l’agression russe.”

Il a déclaré que malgré la résilience apparente de l’économie russe à ce jour, les sanctions mondiales auraient un impact à long terme. L’économie du pays devrait se contracter jusqu’à 15% cette année. Blinken a souligné les promesses des nations européennes de se sevrer du pétrole russe, une source majeure de liquidités.