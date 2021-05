Les hommes et les femmes du corps diplomatique américain méritent plus de transparence en ce qui concerne les attaques à fréquence sonore paralysantes, a déclaré Frank Figliuzz, l’ancien directeur adjoint du contre-espionnage au FBI.

« Nos hommes et nos femmes méritent mieux qu’essentiellement le son du silence lorsque nous parlons d’attaques sonores contre eux », a déclaré Figliuzzi.

Des diplomates à Cuba ont rapporté avoir entendu des sons étranges, des pulsations constantes de pression dans leur tête et un certain nombre d’autres sensations physiques bizarres en 2016. Ils ont souffert des effets secondaires durables d’une mystérieuse attaque par ondes sonores surnommée «Syndrome de La Havane». Dans certains cas, les diplomates ont remarqué une forte détérioration de leur audition et de leur vision.

Figliuzzi, un analyste de la sécurité nationale de NBC News, a suggéré que le gouvernement fédéral centralise un groupe de travail sous la direction d’un «très haut fonctionnaire», comme le directeur du renseignement national, afin d’aller au fond des attaques par ondes sonores.

Les attaques ne se sont pas limitées aux diplomates étrangers et ont eu lieu aux États-Unis, y compris au moins deux fois près de la Maison Blanche.

Figliuzzi a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » qu’il ne pense pas qu’il soit possible que la communauté des renseignements américains n’ait aucune idée de qui est derrière les attaques.

« Je crois qu’il y a des preuves indiquant que les services de renseignement russes », a déclaré Figliuzzi.« Nous devons faire face à cela, nous devons être transparents à ce sujet.

L’ambassade de Russie n’était pas immédiatement disponible pour commenter.