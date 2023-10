Les diplomates américains, israéliens et saoudiens fantasmaient sur la paix – mais le Hamas et l’Iran avaient d’autres projets | Dominique Waghorn | Nouvelles du monde

Joe Biden s’envole pour le Moyen-Orient avec sa politique pour la région en lambeaux.

Ce n’était pas censé se passer ainsi. Il y a encore quelques semaines, son administration se préparait à un retour à la paix.

Un accord historique entre ennemis jurés était en vue, du moins semble-t-il.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, a déclaré chaque jour le rapprochait à un accord avec Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ouvertement évoqué un tel résultat dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York il y a un mois.

Le président américain pourrait rêver d’une poignée de main historique sur la pelouse de l’Est, à la veille de l’année électorale.

Au lieu de cela, il envisage la guerre dans Israël et Gazaavec une autre possibilité bien plus importante, réelle, et tout cela signifie pour les risques de récession mondiale.

Quelle différence une quinzaine de jours peut faire pour les chances de réélection d’un président.

Alors que les diplomates américains, israéliens et saoudiens fantasmaient sur la paix, le Hamas et l’Iran avaient d’autres projets.

Tous deux auraient été mis à l’écart par un rapprochement saoudo-israélien, et ils semblent avoir été déterminés à faire échouer ses chances.

L’équipe de Joe Biden avait espérait apaiser les inquiétudes iraniennes avec une série de mesures pour apaiser les tensions, des milliards de dollars dégelés en échange de la libération des otages américains détenus par la République islamique, l’assouplissement des sanctions.

Mais Téhéran aurait toujours besoin de bien plus que cela. La détente israélo-saoudienne serait un cauchemar pour l’Iran, promettant des garanties de sécurité à Riyad et un programme nucléaire civil.

Le plan de paix saoudo-israélien aura du sens sur le papier à Washington. Mais il a ignoré certaines réalités importantes sur le terrain.

À l’instar des accords d’Abraham entre Israël et les États du Golfe, il n’offrait aucune solution à la plaie purulente au cœur du conflit du Moyen-Orient, le sort des Palestiniens, mais simplement de nobles aspirations en matière de prospérité et de sécurité.

Compte tenu de l’antipathie probable de l’Iran à l’égard de l’entente, il semble aujourd’hui remarquable, avec le recul, que ni Israël ni l’Amérique ne semblent s’être préparés à l’éventualité d’une sorte de réaction violente de la part de Téhéran ou de ses mandataires dans la région.

La garde d’Israël est tombée et il a payé un prix horrible pour sa complaisance et son orgueil.

Ce n’est pas la première fois que l’Amérique fait preuve de naïveté dans sa politique au Moyen-Orient.

Le président Biden doit maintenant récupérer ce qu’il peut des ruines de ses plans et il doit essayer d’en contenir les retombées et empêcher le conflit de se propager.

Il tentera de donner plus de poids à cet avertissement en quatre lettres qu’il a déjà adressé aux ennemis d’Israël qui envisagent de s’y joindre.

« Ne le faites pas ». Cela comprend deux groupes de porte-avions navals et des marines américains présents dans la région.

Et il vient avec un message à Israël. Nous vous soutenons, mais n’allez pas trop loin. Un bain de sang à Gaza attiserait les passions et les tensions dans la région.

Ce n’est pas la première fois que la diplomatie américaine échoue au Moyen-Orient. Il doit maintenant redoubler d’efforts pour empêcher qu’une mauvaise situation ne s’aggrave encore.