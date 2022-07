Les diocèses catholiques n’ont pas réussi dans le passé à collecter les fonds promis aux survivants. Vont-ils maintenant?

OTTAWA –

Lorsque 48 entités de l’Église catholique se sont engagées à amasser 25 millions de dollars pour les survivants en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, il a été précisé qu’elles le feraient grâce à leurs « meilleurs efforts ».

Ken Young le dit autrement.

“C’était une clause de fouine”, a déclaré l’ancien chef régional du Manitoba de l’Assemblée des Premières Nations lors d’une récente entrevue.

“Et ils l’ont utilisé.”

Au total, cette campagne de financement a permis de récolter moins de 4 millions de dollars. Il constituait une partie de l’enveloppe de rémunération que les entités catholiques ont accepté de payer en vertu du règlement conclu en 2006 avec Ottawa, d’anciens étudiants et des dirigeants autochtones.

Neuf ans plus tard, un juge de la Saskatchewan a statué que les corps ecclésiastiques – qui avaient cherché à se libérer de leurs obligations restantes – pouvaient en effet s’en aller.

“Ils ont dit:” Nous avons fait de notre mieux et nous avons échoué “, se souvient Young, qui est lui-même un survivant des pensionnats.

“J’étais déçu.”

Cette histoire a préparé le terrain pour une nouvelle promesse que les évêques canadiens ont faite en septembre dernier selon laquelle les diocèses consacreraient 30 millions de dollars à des initiatives offrant des possibilités de guérison aux survivants des pensionnats, à leurs proches et aux communautés plus larges.

La découverte l’an dernier de ce que l’on pense être des centaines de tombes anonymes dans d’anciennes écoles de l’Ouest canadien a également mis en lumière les échecs des entités catholiques à collecter des fonds pour les survivants dans le passé.

Maintenant, les évêques se préparent à l’arrivée imminente du pape François, qui devrait s’excuser pour le rôle de l’Église catholique romaine dans le fonctionnement des pensionnats.

Les dirigeants catholiques recherchent des dons pour aider à soutenir sa visite, notamment par la vente de ce qu’une porte-parole a déclaré être des “quantités modestes” de T-shirts, chapeaux et bandanas.

“Tout petit profit sera dirigé vers la visite papale et le voyage de guérison et de réconciliation en cours”, a déclaré Laryssa Waler.

Bien que l’on pense que le Vatican détient une richesse considérable, la collecte de fonds pour la réconciliation a été entreprise par des entités catholiques canadiennes. Les dirigeants disent que l’église au Canada a une structure décentralisée, ce qui signifie que les décisions sont prises par les diocèses individuels.

Les évêques sont membres d’une assemblée nationale appelée la Conférence des évêques catholiques du Canada. Le groupe a déclaré qu’il n’était pas partie au règlement d’origine à l’origine de la collecte de fonds “meilleurs efforts”, mais a néanmoins reconnu son échec et a déclaré qu’il avait tiré des leçons importantes de ce qui s’était passé.

Ces leçons, a déclaré la conférence, l’ont incitée à créer le Fonds de réconciliation autochtone et à nommer des membres autochtones du conseil d’administration pour le superviser.

Le fonds, qui a été enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance en mars, accepte les contributions et examine les propositions d’utilisation de l’argent, a indiqué la conférence.

L’organisation a également promis de fournir des mises à jour publiques sur les progrès réalisés vers l’objectif de 30 millions de dollars, qu’elle s’est engagée à atteindre d’ici janvier 2027.

Mais à ce jour, il n’y a eu aucune mise à jour sur le montant actuellement détenu dans le fonds.

“Nous nous attendons à avoir une mise à jour substantielle sur ce travail dans un proche avenir”, a déclaré le porte-parole Jonathan Lesarge.

Pour l’archevêque de Regina Don Bolen, qui supervise un diocèse qui comprend 25 communautés des Premières Nations, il s’agit d’établir des relations et de prioriser le travail de réconciliation.

“Nous avons dit que nous prenions un engagement financier”, a-t-il déclaré.

L’archidiocèse s’est fixé pour objectif de verser 2 millions de dollars sur cinq ans, dont 1,5 million de dollars ont été atteints, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ses efforts, l’archidiocèse a suspendu une campagne de plusieurs millions de dollars pour financer les rénovations de la cathédrale et un centre pastoral.

Au lieu de cela, a rappelé Bolen, les dirigeants de l’église ont décidé “d’approcher ces donateurs et de dire:” Nous devons d’abord nous occuper du travail de vérité et de réconciliation “.

Il a dit que, comme le grand public canadien, ses paroissiens ont, au cours des dernières années, appris davantage sur l’héritage des pensionnats.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter les institutions financées par le gouvernement pendant un siècle, et l’Église catholique en dirigeait environ 60 %. De nombreux enfants ont été maltraités et négligés.

“Dans l’église, il s’agit de voir l’histoire d’une manière nouvelle”, a déclaré Bolen, “de voir l’histoire de l’engagement catholique avec les peuples autochtones dans une nouvelle optique, vraiment attentive à l’expérience de la souffrance”.

Cette prise de conscience accrue, a déclaré Bolen, est l’une des principales différences qu’il voit entre la campagne “meilleurs efforts” du passé et l’engagement financier actuel.

“Les paroissiens n’étaient pas, pour la plupart, prêts à relever ce défi et n’ont pas vu les choses comme beaucoup d’entre eux le font maintenant.”

Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière qu’il fournirait plus de 35 millions de dollars lors de la visite papale au Canada pour soutenir les communautés, les organisations et les survivants des pensionnats autochtones.

Le pape François doit se rendre en Alberta, au Québec et au Nunavut du 24 au 29 juillet.

Le Programme de soutien en santé pour la résolution des pensionnats indiens dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour aider les survivants des pensionnats indiens et leurs proches souffrant de traumatismes invoqués par le rappel d’abus passés. Le numéro est le 1-866-925-4419.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 juillet 2022