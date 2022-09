Les dinosaures en déclin avant l’astéroïde : registres fossiles de la Chine

Bien avant que la fin des dinosaures ne soit inaugurée par un énorme astéroïde frappant la Terre, ils étaient déjà sur une tendance à la baisse, selon de nouveaux enregistrements fossiles d’œufs de dinosaures en provenance de Chine.

Il est largement admis qu’une grande variété de dinosaures vivaient dans le monde à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années.

Mais les scientifiques se demandent si les dinosaures étaient au sommet de leur domination lorsque l’astéroïde a frappé, ou si leurs meilleurs jours étaient déjà passés.

De nouvelles recherches publiées lundi dans la revue à comité de lecture Actes de l’Académie nationale des sciences semblent suggérer que les dinosaures étaient déjà en déclin.

Une grande partie de la recherche sur les dinosaures se concentre sur les archives fossiles trouvées en Amérique du Nord, dont certaines ont suggéré que les dinosaures prospéraient juste avant que l’astéroïde ne frappe, et dont certaines ont suggéré le contraire.

En examinant les archives fossiles en Chine et en les comparant à ces données existantes, les chercheurs de l’Institut de palentologie et de paléoanthropie des vertébrés en Chine espéraient dresser un tableau plus complet.

Ils ont examiné plus de 1 000 œufs de dinosaures fossilisés et des fragments d’œufs extraits du bassin de Shenyang en Chine centrale.

Les différentes couches de terre dans lesquelles différentes coquilles d’œufs ont été trouvées leur ont permis de créer une chronologie qui s’étendait sur près de deux millions d’années à la fin du Crétacé, afin d’examiner les schémas que les dinosaures subissaient à l’époque.

Ce qu’ils ont trouvé suggère que la diversité des dinosaures dans le bassin avait diminué à la fin du Crétacé. Bien qu’ils aient trouvé des preuves de certaines espèces de tyrannosaures et de sauropodes, la majorité des œufs appartenaient à seulement trois espèces. Et parmi ces trois, deux appartenaient au même groupe de dinosaures, une espèce édentée appelée oviraptors qui, ironiquement, aurait été des voleurs d’œufs.

Cette faible diversité a été maintenue tout au long de la période de deux millions d’années, et lorsque les chercheurs l’ont comparée aux données d’Amérique du Nord, ils ont découvert qu’elle suggérait collectivement que les dinosaures étaient déjà en déclin lorsque l’extinction massive est arrivée pour eux.

Les chercheurs affirment qu’une étude plus approfondie est nécessaire pour déterminer les causes de ce déclin, mais ils pensent que cela pourrait être dû aux fluctuations climatiques mondiales et aux énormes éruptions volcaniques dans ce que nous appelons maintenant l’Inde et d’autres régions, déstabilisant les écosystèmes mondiaux.